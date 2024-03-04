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вчера, 16:51

УЕФА представил разъяснения по новому формату Лиги чемпионов, который будет использоваться в турнире с сезона 2024/25.

Количество команд увеличится с 32 до 36, вместо 8 групп будет единая таблица. Каждый клуб проведёт 8 матчей со своими соперниками (по 4 дома и на выезде).

В плей-офф выйдут 24 коллектива (сейчас 16). Первые 8 команд выйдут в 1/8 финала напрямую, а клубы, занявшие места с 9 по 24, сыграют в двухматчевом раунде за выход в плей-офф. Клубы с 25 по 36 завершат выступление в еврокубках.