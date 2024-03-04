УЕФА представил разъяснения по новому формату Лиги чемпионов, который будет использоваться в турнире с сезона 2024/25.
Количество команд увеличится с 32 до 36, вместо 8 групп будет единая таблица. Каждый клуб проведёт 8 матчей со своими соперниками (по 4 дома и на выезде).
В плей-офф выйдут 24 коллектива (сейчас 16). Первые 8 команд выйдут в 1/8 финала напрямую, а клубы, занявшие места с 9 по 24, сыграют в двухматчевом раунде за выход в плей-офф. Клубы с 25 по 36 завершат выступление в еврокубках.
Теперь вот придумали опять что то новое, поглядим, приживется ли такой формат
Теперь вот придумали опять что то новое, поглядим, приживется ли такой формат
Порту и Интер с трудом преодолевал групповые этапы. И согласен, что после двух групповых этапа, в плей офф ЛЧ играли больше классных команд.
Новый формат похож лишь увеличением матчей на формат из двух групповых этапа. Думаю такой формат не слишком повлияет на топ команды и на коучей которые играли в двух групповых этапах. Молодым тренерам будет однозначно сложно, их отсортируют уже на групповом этапе и таких коучей как Нагельсманн, Почеттино мы будем встречать реже. Алонсо тоже будет тестироваться по новому формату и это будет сложно. То есть такой формат разделит элитных тренеров и топ команд от шарлатанов, везунчиков, самозванцев и андердогов. И конечно начинающим тренерам будет сложно стартовать в таком формате, даже если тренер талантлив ему будет нужно выкладываться на 200%.
Порту и Интер с трудом преодолевал групповые этапы. И согласен, что после двух групповых этапа, в плей офф ЛЧ играли больше классных команд.
Новый формат похож лишь увеличением матчей на формат из двух групповых этапа. Думаю такой формат не слишком повлияет на топ команды и на коучей которые играли в двух групповых этапах. Молодым тренерам будет однозначно сложно, их отсортируют уже на групповом этапе и таких коучей как Нагельсманн, Почеттино мы будем встречать реже. Алонсо тоже будет тестироваться по новому формату и это будет сложно. То есть такой формат разделит элитных тренеров и топ команд от шарлатанов, везунчиков, самозванцев и андердогов. И конечно начинающим тренерам будет сложно стартовать в таком формате, даже если тренер талантлив ему будет нужно выкладываться на 200%.
Плохо для тех, кто бабки в топовых игроков вкладывает, а потом, при такой дикой интенсивности, их лечит.
Сам факт увеличения количества участников с 32-х до 36-ти, а следовательно и общего количества матчей в ЛЧ - уже трындец.
Англичанам АПЛовским щас будут две дороги: либо сразу вешаться, либо Реквием Моцарта фальцетом в больницах распевать...
P.S. Сама затея, кроме фин. интереса Чеферка, - утопия футбола, потому как топы, к стадии плей офф, будут играть ополовиненными составами. Отсюда потеря зрелищности со всеми вытекающими, а именно - наличием догов в 1/8, а то и в 1/4 финала ЛЧ.
Плохо для тех, кто бабки в топовых игроков вкладывает, а потом, при такой дикой интенсивности, их лечит.
Сам факт увеличения количества участников с 32-х до 36-ти, а следовательно и общего количества матчей в ЛЧ - уже трындец.
Англичанам АПЛовским щас будут две дороги: либо сразу вешаться, либо Реквием Моцарта фальцетом в больницах распевать...
P.S. Сама затея, кроме фин. интереса Чеферка, - утопия футбола, потому как топы, к стадии плей офф, будут играть ополовиненными составами. Отсюда потеря зрелищности со всеми вытекающими, а именно - наличием догов в 1/8, а то и в 1/4 финала ЛЧ.