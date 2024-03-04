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УЕФА представил разъяснения по новому формату Лиги чемпионов

вчера, 16:51

УЕФА представил разъяснения по новому формату Лиги чемпионов, который будет использоваться в турнире с сезона 2024/25.

Количество команд увеличится с 32 до 36, вместо 8 групп будет единая таблица. Каждый клуб проведёт 8 матчей со своими соперниками (по 4 дома и на выезде).

В плей-офф выйдут 24 коллектива (сейчас 16). Первые 8 команд выйдут в 1/8 финала напрямую, а клубы, занявшие места с 9 по 24, сыграют в двухматчевом раунде за выход в плей-офф. Клубы с 25 по 36 завершат выступление в еврокубках.

УЕФА представил разъяснения по новому формату Лиги чемпионов УЕФА представил разъяснения по новому формату Лиги чемпионов

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Перевод с Твиттер Лиги чемпионов УЕФА Фото: Аккаунт Лиги чемпионов в соцсети «X», Сайт УЕФА
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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:41
"А что скажет разливочный цех...?"
Будем ожидать начало ЛЧ.
ssspartak
ssspartak
вчера в 23:52
Это всё кажется интересным пока оно новое. Сколько колоду не перетасовывать, карты в ней всё теже.
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:38
Очередной прогиб под жирных топов - потенциальных убежальцев в суперлигу. Сделать типа-круговой турнир чтобы не дай бог не вылетали после 2-3 неудачных матчей ЛЧ.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:51
отменят через год. теряется всякий смысл, просто как будто добавили еще 1 чемпионат. и так недолюбителям в этом году приходится смотреть и за чемпионатом бедуинов, и за шоу в млс, а тут еще какой-то чемпионат по 8 матчей в одной группе. просто отберут часть зрителей национальных чемпионатов
Nazi
Nazi
вчера в 22:04
Что же вам люди не нравится? Будет гораздо больше интересных противостояний. А не вечные двухматчевые реал леипциг сити леипциг Аж тошно уже смотреть каждый год. Это практически клубный чемпионат европы. Неполный но хоть чтото .Мне личео очень нравится.
lotsman
lotsman ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:02
Ну это уже не наши, не диванные проблемы.) Мы смотрим футбол и получаем наслаждение.)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:55, ред.
Неплохо для тех, кто на диване.
Плохо для тех, кто бабки в топовых игроков вкладывает, а потом, при такой дикой интенсивности, их лечит.
Сам факт увеличения количества участников с 32-х до 36-ти, а следовательно и общего количества матчей в ЛЧ - уже трындец.

Англичанам АПЛовским щас будут две дороги: либо сразу вешаться, либо Реквием Моцарта фальцетом в больницах распевать...

P.S. Сама затея, кроме фин. интереса Чеферка, - утопия футбола, потому как топы, к стадии плей офф, будут играть ополовиненными составами. Отсюда потеря зрелищности со всеми вытекающими, а именно - наличием догов в 1/8, а то и в 1/4 финала ЛЧ.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:17
Если было бы два групповых этапа, мы бы не узнали о Жозе )
Порту и Интер с трудом преодолевал групповые этапы. И согласен, что после двух групповых этапа, в плей офф ЛЧ играли больше классных команд.
Новый формат похож лишь увеличением матчей на формат из двух групповых этапа. Думаю такой формат не слишком повлияет на топ команды и на коучей которые играли в двух групповых этапах. Молодым тренерам будет однозначно сложно, их отсортируют уже на групповом этапе и таких коучей как Нагельсманн, Почеттино мы будем встречать реже. Алонсо тоже будет тестироваться по новому формату и это будет сложно. То есть такой формат разделит элитных тренеров и топ команд от шарлатанов, везунчиков, самозванцев и андердогов. И конечно начинающим тренерам будет сложно стартовать в таком формате, даже если тренер талантлив ему будет нужно выкладываться на 200%.
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:29
Короче говоря, пока не попробуют так и не узнаем))0 Подожду осени и посмотрю что из этого выйдет. Могу конечно ознакомится с регламентом, но мне намного удобнее посмотреть уже все на деле)) Но я ко всем реформам отношусь скептически...
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:20
Лично мне больше нравилась ЛЧ когда играли в два групповых этапа, вот тогда и проходных матчей небыло, каждый клуб срожаля за то, что бы быть в двойке лучших на групповом этапе, но увы, такой формат не прижился якобы из-за того, что клубы проводят слишком много матчей, которых у тех и так много по ходу сезона, но вот прошло время, и чиновники УЕФА и ФИФА понапридумывали различные турниры, устроили клубный ЧМ, и сейчас увеличили число участников, а когда то это был всего лишь Межконтинентальный Кубок, в финале которого играли победитель ЛЧ и чемпион Кубка Либертадорес.....
Теперь вот придумали опять что то новое, поглядим, приживется ли такой формат
тгМоуриниста
тгМоуриниста ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 19:02
В этом бы получилось 5е занять.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:57, ред.
Кстати, я не прав, там другие правила) Вс-таки матчи изначально будут фиксированными, то есть команды изначально узнают, с кем играют, а не после каждого тура (насколько понятно из мутного объяснения УЕФА на сайте, там телега на пару страниц сплошного текста).

"По новому формату, на общем этапе (бывшая групповая стадия) команды проведут восемь матчей. Они больше не будут играть с тремя соперниками по два раза - дома и в гостях. Вместо этого каждый клуб проведет восемь матчей против восьми разных команд - четыре на своем поле и четыре на чужом. Чтобы определить восемь соперников, команды первоначально будут распределены по четырем корзинам посева. Затем каждая команда в результате жеребьевки получит двух соперников из каждой корзины и проведет против команд из каждой корзины один матч дома и один матч на выезде."
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:52
Спасибо за ответ.
хммм.... я правильно понял, что получается в плей-офф стоит ожидать немало андердогов? У которых в соперниках просто не будет топов соперниках. И при этом многие "большие команды" останутся без игр на вылет?
Это типа в группе МС будет с Реалом и Баварией катать, а в плей-офф против Шахтера))) По-моему бред получается...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:48, ред.
Не футболисты под себя, а Чиферин под шейхов.

Это просто ещё один шаг к тому, чтобы команды типа МС с двумя составами всё время выигрывали турниры.

По сути, теперь и ЛЧ - гонка на длинную дистанцию, и недостаточно собраться на несколько туров плей-офф и выиграть будет, там топ-клубы все матчи с топ-соперниками теперь будут проводить.

Соответственно, и у условного лигочемпионского "Лестера" шансов не будет ярко выступить и далеко пройти, потому что выйти в плей-офф для яркой команды, но с одним составом, будет очень сложно из-за очень большого количества матчей, опять же будут рулить команды со скамейкой.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:44
Короче футболисты всё под себя сделали, я и не подозревал, что так творят.
Скромно скажу мне приходилось судить шахматные соревнования ещё в пору отсутствия шахматных программ по обслуживанию именно "швейцаркой".
Классическая, с позапрошлого века: жеребьевка всех участников, затем 1-2. 3-4, 5-6.... Второй тур по максимальному набранным очкам, наиболее близко располагающимся в таблице и с учетом цвета фигур...
Парадокс был в том, что перворазрядник (или ещё ниже) мог встретиться с гроссмейстером, правда во втором или третьем туре, дальше относительно выравнивалось...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:35
Да блин прочел - футболисты изобрели какой то гибрид швейцарки...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:34
Там швейцарская система с разбиением на группы, а швейцарская система с одной таблицей именно такая, что после каждого тура (а не нескольких первых, чтобы разбить на группы) играют либо соперники с равными очками, либо с минимальной разницей очков, если равных нет, т.е. соседи по таблице (или, если они уже играли, через одну строчку и т.п.).
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:32
Может в футболе своя "швейцарская система" розыгрыша, а изначально, в шахматах, шашках, Го... как я описал ниже.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:29
Не соглашусь с тобой Павел по поводу швейцарской системы, в част что играют с соседями по турнирной таблице. С соседями играют в первом туре, а потом сводят тех кто набрал наибольшее количество очков... Отсюда только под конец турнира выходят относительно сильные на сильных. Конечно "точность эксперимента" зависит от количества участников в соревновании.
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:23
Мну об этом вначале ветки и обозначил...))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:21, ред.
Матчи будут по швейцарской системе, соответственно, у неё есть свои плюсы и минусы, я по швецарской системе играл в онлайн-менеджере, и могу на основе этого сказать:

+ Матчи у каждой команды будут более-менее с равными соперниками, т.е. МС будет играть с "Реалом", "Барселоной" и т.п., а "Копенгаген" - с "Янг Бойз", "Брагой" и т.п, т.к. швейцарская система предполагает, что играют с соседями по таблице.

- Сильные соперники, значит, сильно и устанут, им чемпионат играть и ещё и топ-матчи постоянно, то есть, по сути, Чиферин и так искусственно создал Суперлигу, потому что у топов будут одни матчи среди топов.
- Практически нет завязки, т.к. команды только медленно передвигаются по общей таблице вниз или вверх, и уже к середине аутсайдеры могут начинать тупо сливать матчи, а для зрителей будет понятно заранее, кто вышел, а кто нет.

По факту, такой формат и есть компромиссное создание Суперлиги.
SonicStar
SonicStar ответ тгМоуриниста (раскрыть)
вчера в 18:14
Только вот Моур 2 сезона завершал на 6м и опять таки не вышел бы в ЛЧ
d66za4cp2mt4
d66za4cp2mt4
вчера в 18:09
Ну может кому-то это и будет интересно.
Garrincha58
Garrincha58 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:03
а какая нам разница нас там нет и ещё долго не будет, а будет ли вообще футбол в ближайшем будущем
3ton
3ton
вчера в 17:32
Жду «суперлигу»
Маразм в УЕФА крепчает
lotsman
lotsman
вчера в 17:29
Вообще то не плохо. Больше команд, больше игр.
112910415
112910415
вчера в 17:29
много, много недовольных будет
Шуnя771
Шуnя771 ответ тгМоуриниста (раскрыть)
вчера в 17:26
Скоро Рома очутится там где она была до Жозе!))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Amellus Amellus (раскрыть)
вчера в 17:25
С предоставлением наших стадионов во время перерыва между первым и вторым кругами)))
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 17:24
СуперЛига скоро всем всё "разъяснит" по-другому.. Хе..
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