Гвардиола предложил запрет на увольнения тренеров в АПЛ. Хосеп хочет ослабить конкурентов

Обсуждают «трансферные окна» для наставников.
Увольнения только во время трансферных окон
В одном из штатов США юридически запрещен развод, если женщина беременная. Объяснять глупость данного ограничения не нужно. При этом закон пытаются протащить в своды правил в других консервативных штатах. Эта новость хорошо перекликается с идеей тренеров АПЛ. Гвардиола и некоторые другие наставники предлагают поменять правила лиги. Запретят увольнять тренеров посреди сезона. Можно будет отправить наставника в отставку только летом или зимой, во время трансферных окон.
Глупость, но поскольку у Гвардиолы много персональных фанатов, то начали искать «аргументы» в пользу предложения. Мол, бедным тренерам нужно время, а иные боссы клубов АПЛ неадекватные и готовы менять наставников чаще, чем масло в автомобиле. Вот только здесь работает другая американская аналогия. Журналистка зачитывала фанатам бывшего президента Трампа цитаты их любимца, но заявляла, что это сказал его оппонент. В ответ слышала оскорбления. Затем раскрывала карты.
И человек, который только что называл автора безумного выражения «старым дедом с деменцией» и «коррумпированным политиком», сразу переходил к оправданиям своего кумира. Один человек, одна цитата, диаметральная реакция, если обмануть с именем автора. Вот так с предложением Гвардиолы и других тренеров, которые перейдут на его сторону. Вроде звучит красиво. Раз у футболистов есть трансферные окна, то у тренеров тоже должны быть. Но Хосеп создает комфортные условия в борьбе за титул.
Неподходящий тренер уничтожает целый клуб
Гвардиола понимает, что он стабильный наставник на своем месте. Видно, что Артета в похожем положении в «Арсенале». Даже «Ливерпуль» может совершить ошибку в стиле «Челси» или МЮ, выбрав после Клоппа неправильного тренера из интересных кандидатов. Сразу пойдут поражения, начнутся конфликты в раздевалке. Наставник может быстро развалить команду. Причем чем дольше тренер будет работать – тем выгоднее конкурентам.
В футболе и так существует механизм, который мешает выгнать неподходящего тренера, и это компенсация. Вчера после финала Кубка Лиги аргентинский наставник Почеттино прошел мимо Тодда Боэли. Или не заметил босса «Челси», или проигнорировал и не пожал ему руку специально. Странный эпизод. Но явно говорит о непростых отношениях. У «Челси» много поражений в финалах на «Уэмбли», вчерашний матч против ван Дейка и школьников из академии «Ливерпуля» не стал исключением.
Но Почеттино также слабо работает в АПЛ, у лондонцев нет поставленной игры. Вот только его нельзя уволить, поскольку есть финансовые правила. «Челси» не может позволить себе выплатить компенсацию Маурисио и его штабу, ведь нарушат правила. Могут получить снятие очков в таблице по аналогии с «Эвертоном». Глупость, нужно иметь возможность уволить главного тренера, ведь аналогия с футболистом не работает. Если игрок ушел в запой, то в команде еще 25 человек могут выйти на поле в случае его отстранения.
Даже если футболиста выгнали посреди сезона, как делают в этом розыгрыше в веселом «Бешикташе», то это не аналог ситуации, при которой у боссов клуба нет законного права убрать наставника. Иногда тренеры ссорятся с владельцами клубов. На следующий день этот человек придет управлять проектом за миллиард евро? А если у него конфликты с половиной команды, то кому это выгодно? Только соперникам. Гвардиоле на руку, чтобы плохие тренеры возглавляли конкурентов подольше.
Пора ограничить размеры компенсаций наставникам
Моуриньо может купить себе остров. Не только за законно заработанные деньги по контрактам, но также за миллионы, которые получил в форме компенсаций от клубов, где пережил неудачи на поле. Здесь виноват не только знаменитый агент Мендеш, но также жена Рафаэля Бенитеса. Бывший тренер «Ливерпуля» и «Реала» около трех десятилетий живет с Марией де Монтсеррат. Известная специалистка в области юриспруденции составляла ему убийственные контракты.
Как только агенты узнали, что есть клубы, готовые пойти на поводу у наставника и прописать десятки миллионов евро компенсации за увольнение после плохой работы – скопировали систему. В результате Моуриньо получил более 100 млн евро компенсаций после увольнений. Даже «Рома» задолжала 3.5 миллиона евро. А «Челси» заплатил Грэму Поттеру около 15 млн евро. Лондонцы обещали 59 миллионов, но после торгов с юристами пришли к более скромному варианту.
Чиновникам давно следовало установить правила, чтобы компенсации соответствовали возможностям клуба, не мешали увольнять плохих наставников. Футболиста можно выгнать в любой момент по любому поводу. Даже без повода усадить на лавку. У игроков есть штрафы за малейшие мелочи. Гвардиола сам сотни раз за карьеру наказывал подопечных за опоздания на тренировки и командные обеды. Кто хорошо выполняет свою работу – заслуживает надбавку, а кто плохо – порицание.
Поэтому удивляет претензия, будто у тренера нет прав, которые есть у футболиста. Игрока можно убрать с поля, а потом выставить на трансфер дважды в год. Тренеров порой выкупают у предыдущих клубов за большие деньги. Но нет причин давать им странное право торчать в команде с лета до зимы, а потом с зимы до лета, если их работа приносит только вред. Нельзя разрешать рабское отношение к людям, как было до «дела Босмана» и института свободных агентов.
Но огромные расходы тоже затмевают рассудок и влияют на большой футбол. У клубов АПЛ должно быть право увольнять тренеров в любой момент. От предложенного запрета выиграет только однозначный фаворит, на которого Гвардиола работает восьмой сезон подряд. Вроде бы инициатива в интересах коллег – дарит им время. Но кто работает хорошо, тот остается надолго. Значит, запрет на руку только худшим наставникам и людям с несносным характером.
Да, в барсе бабок нету, а в баварии, псж, челси, мю, аяксе, ювентусе, куколд-команде боруссии (или это и есть стратегия?))), - вот конкретно в этих командах что стряслось? причем, только в баварии сравнительно недавно чехарда в руководстве, а в остальных что - просто распил бабок? К стенке! Вроде псж так хорошо начинали - из середняка в команду-вечного чемпиона франции, и группы лч начали выигрывать - и что в итоге? Скандалы, неумение бить зажравшихся звезд, спорт-директинг где? Мне одному кажется, что стиль псж зависит от меняющегося каждые 2 года тренера? То контратаки, то ватокат - да ешкин-матрешкин. То два топ-вратаря зачем-то. Такое впечатление что футболом футолисты же и управляют))) ума палата. кароч. И В ЦЕЛОМ _ ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ТРЕНЕРЫ? Как человек за полгода может исправить ситуацию даже со своим штабом, когда он не является царем и богом в клубе, как Фергюссон был. - ? Чуть что - долой тренера - и наша песня хороша начинай с начала. Играли в позиционку? Айда на котратаки! Доколе? И уволить вообще любого могут - хоть почеттино, хоть нагетса, хоть флика. Сезон без выигрыша лч? - давай до свидания! Взял чемпионат без кубка - пошел вон с волчьим билетом. Не надеваешь любимый костюм дирекции - вон с тренерского мостика!
Да, в барсе бабок нету, а в баварии, псж, челси, мю, аяксе, ювентусе, куколд-команде боруссии (или это и есть стратегия?))), - вот конкретно в этих командах что стряслось? причем, только в баварии сравнительно недавно чехарда в руководстве, а в остальных что - просто распил бабок? К стенке! Вроде псж так хорошо начинали - из середняка в команду-вечного чемпиона франции, и группы лч начали выигрывать - и что в итоге? Скандалы, неумение бить зажравшихся звезд, спорт-директинг где? Мне одному кажется, что стиль псж зависит от меняющегося каждые 2 года тренера? То контратаки, то ватокат - да ешкин-матрешкин. То два топ-вратаря зачем-то. Такое впечатление что футболом футолисты же и управляют))) ума палата. кароч. И В ЦЕЛОМ _ ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ТРЕНЕРЫ? Как человек за полгода может исправить ситуацию даже со своим штабом, когда он не является царем и богом в клубе, как Фергюссон был. - ? Чуть что - долой тренера - и наша песня хороша начинай с начала. Играли в позиционку? Айда на котратаки! Доколе? И уволить вообще любого могут - хоть почеттино, хоть нагетса, хоть флика. Сезон без выигрыша лч? - давай до свидания! Взял чемпионат без кубка - пошел вон с волчьим билетом. Не надеваешь любимый костюм дирекции - вон с тренерского мостика!
Конечно и очевидно, что для Гвардиолы лучше чтобы конкуренты были слабы, с ним бы согласились многие тренеры. Но возможно ситуация выглядит так. И нужно отметить, что некоторые топ клубы АПЛ (МЮ и Челси) сами виноваты в назначении тренеров. Хотя Поттер казался хорошим вариантом для Челси, но ошибки не совершает тот кто ничего не делает. Прежде всего таким клубам нужно делать выводы после каждого назначения тренера. Ведь не Гвардиола им советовал брать того или иного тренера. Если Гвардиола прямо или косвенно советовал взять тренера, то говорить о корыстных целях можно. Единственный такой пример это назначение Артеты в Арсенал, а Гвардиола советовал взять его, но Арсенал не стал хуже при Артете. Возможно Арсенал был бы лучше при другом тренере, но Артета оказался не самым плохим вариантом для Арсенала.
Что касается Бенитеса, то тут слишком притянуто. Бенитес точно не шёл в Ливерпуль чтобы получить неустойку или в Ньюкасл, Наполи, Реал. С Ньюкаслом Бенитес остался даже когда они были в Шипе. В Эвертоне зарплата Бенитеса была вдвое меньше, чем у Анчелотти. Есть новость, что Валенсия не выплатила остаток зарплаты Бенитесу в размере 1,6 млн, когда Бенитес переходил в Ливерпуль. О каких корыстных целях тут речь.
Есть к примеру тренеры которые получают 10 млн фунтов в год как Тен Хаг и когда мы смотрим на результаты невольно задаешься вопросом для чего он пришёл в клуб. И ему не нужны были юристы среди близких родственников или ближайшего окружения. И помимо всего этого есть сомнение в его честности на трансферном рынке когда Тен Хаг покупал игроков за большие суммы, исходя из того, что хорошо знает своих бывших игроков которые играли или играют за Аякс.
И таких примеров немного, но они есть. Поэтому Тен Хаг один из примеров того когда не нужно ставить большую зарплату когда есть сомнения и вероятность того, что ты не придётся платить неустойку.
Конечно и очевидно, что для Гвардиолы лучше чтобы конкуренты были слабы, с ним бы согласились многие тренеры. Но возможно ситуация выглядит так. И нужно отметить, что некоторые топ клубы АПЛ (МЮ и Челси) сами виноваты в назначении тренеров. Хотя Поттер казался хорошим вариантом для Челси, но ошибки не совершает тот кто ничего не делает. Прежде всего таким клубам нужно делать выводы после каждого назначения тренера. Ведь не Гвардиола им советовал брать того или иного тренера. Если Гвардиола прямо или косвенно советовал взять тренера, то говорить о корыстных целях можно. Единственный такой пример это назначение Артеты в Арсенал, а Гвардиола советовал взять его, но Арсенал не стал хуже при Артете. Возможно Арсенал был бы лучше при другом тренере, но Артета оказался не самым плохим вариантом для Арсенала.
Что касается Бенитеса, то тут слишком притянуто. Бенитес точно не шёл в Ливерпуль чтобы получить неустойку или в Ньюкасл, Наполи, Реал. С Ньюкаслом Бенитес остался даже когда они были в Шипе. В Эвертоне зарплата Бенитеса была вдвое меньше, чем у Анчелотти. Есть новость, что Валенсия не выплатила остаток зарплаты Бенитесу в размере 1,6 млн, когда Бенитес переходил в Ливерпуль. О каких корыстных целях тут речь.
Есть к примеру тренеры которые получают 10 млн фунтов в год как Тен Хаг и когда мы смотрим на результаты невольно задаешься вопросом для чего он пришёл в клуб. И ему не нужны были юристы среди близких родственников или ближайшего окружения. И помимо всего этого есть сомнение в его честности на трансферном рынке когда Тен Хаг покупал игроков за большие суммы, исходя из того, что хорошо знает своих бывших игроков которые играли или играют за Аякс.
И таких примеров немного, но они есть. Поэтому Тен Хаг один из примеров того когда не нужно ставить большую зарплату когда есть сомнения и вероятность того, что ты не придётся платить неустойку.