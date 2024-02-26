Гвардиола предложил запрет на увольнения тренеров в АПЛ. Хосеп хочет ослабить конкурентов

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сегодня, 18:38

Обсуждают «трансферные окна» для наставников.

Увольнения только во время трансферных окон

В одном из штатов США юридически запрещен развод, если женщина беременная. Объяснять глупость данного ограничения не нужно. При этом закон пытаются протащить в своды правил в других консервативных штатах. Эта новость хорошо перекликается с идеей тренеров АПЛ . Гвардиола и некоторые другие наставники предлагают поменять правила лиги. Запретят увольнять тренеров посреди сезона. Можно будет отправить наставника в отставку только летом или зимой, во время трансферных окон.

Глупость, но поскольку у Гвардиолы много персональных фанатов, то начали искать «аргументы» в пользу предложения. Мол, бедным тренерам нужно время, а иные боссы клубов АПЛ неадекватные и готовы менять наставников чаще, чем масло в автомобиле. Вот только здесь работает другая американская аналогия. Журналистка зачитывала фанатам бывшего президента Трампа цитаты их любимца, но заявляла, что это сказал его оппонент. В ответ слышала оскорбления. Затем раскрывала карты.

И человек, который только что называл автора безумного выражения «старым дедом с деменцией» и «коррумпированным политиком», сразу переходил к оправданиям своего кумира. Один человек, одна цитата, диаметральная реакция, если обмануть с именем автора. Вот так с предложением Гвардиолы и других тренеров, которые перейдут на его сторону. Вроде звучит красиво. Раз у футболистов есть трансферные окна, то у тренеров тоже должны быть. Но Хосеп создает комфортные условия в борьбе за титул.

Неподходящий тренер уничтожает целый клуб

Гвардиола понимает, что он стабильный наставник на своем месте. Видно, что Артета в похожем положении в «Арсенале». Даже «Ливерпуль» может совершить ошибку в стиле «Челси» или МЮ , выбрав после Клоппа неправильного тренера из интересных кандидатов. Сразу пойдут поражения, начнутся конфликты в раздевалке. Наставник может быстро развалить команду. Причем чем дольше тренер будет работать – тем выгоднее конкурентам.

В футболе и так существует механизм, который мешает выгнать неподходящего тренера, и это компенсация. Вчера после финала Кубка Лиги аргентинский наставник Почеттино прошел мимо Тодда Боэли. Или не заметил босса «Челси», или проигнорировал и не пожал ему руку специально. Странный эпизод. Но явно говорит о непростых отношениях. У «Челси» много поражений в финалах на «Уэмбли», вчерашний матч против ван Дейка и школьников из академии «Ливерпуля» не стал исключением.

Но Почеттино также слабо работает в АПЛ , у лондонцев нет поставленной игры. Вот только его нельзя уволить, поскольку есть финансовые правила. «Челси» не может позволить себе выплатить компенсацию Маурисио и его штабу, ведь нарушат правила. Могут получить снятие очков в таблице по аналогии с «Эвертоном». Глупость, нужно иметь возможность уволить главного тренера, ведь аналогия с футболистом не работает. Если игрок ушел в запой, то в команде еще 25 человек могут выйти на поле в случае его отстранения.

Даже если футболиста выгнали посреди сезона, как делают в этом розыгрыше в веселом «Бешикташе», то это не аналог ситуации, при которой у боссов клуба нет законного права убрать наставника. Иногда тренеры ссорятся с владельцами клубов. На следующий день этот человек придет управлять проектом за миллиард евро? А если у него конфликты с половиной команды, то кому это выгодно? Только соперникам. Гвардиоле на руку, чтобы плохие тренеры возглавляли конкурентов подольше.

Пора ограничить размеры компенсаций наставникам

Моуриньо может купить себе остров. Не только за законно заработанные деньги по контрактам, но также за миллионы, которые получил в форме компенсаций от клубов, где пережил неудачи на поле. Здесь виноват не только знаменитый агент Мендеш, но также жена Рафаэля Бенитеса. Бывший тренер «Ливерпуля» и «Реала» около трех десятилетий живет с Марией де Монтсеррат. Известная специалистка в области юриспруденции составляла ему убийственные контракты.

Как только агенты узнали, что есть клубы, готовые пойти на поводу у наставника и прописать десятки миллионов евро компенсации за увольнение после плохой работы – скопировали систему. В результате Моуриньо получил более 100 млн евро компенсаций после увольнений. Даже «Рома» задолжала 3.5 миллиона евро. А «Челси» заплатил Грэму Поттеру около 15 млн евро. Лондонцы обещали 59 миллионов, но после торгов с юристами пришли к более скромному варианту.

Чиновникам давно следовало установить правила, чтобы компенсации соответствовали возможностям клуба, не мешали увольнять плохих наставников. Футболиста можно выгнать в любой момент по любому поводу. Даже без повода усадить на лавку. У игроков есть штрафы за малейшие мелочи. Гвардиола сам сотни раз за карьеру наказывал подопечных за опоздания на тренировки и командные обеды. Кто хорошо выполняет свою работу – заслуживает надбавку, а кто плохо – порицание.

Поэтому удивляет претензия, будто у тренера нет прав, которые есть у футболиста. Игрока можно убрать с поля, а потом выставить на трансфер дважды в год. Тренеров порой выкупают у предыдущих клубов за большие деньги. Но нет причин давать им странное право торчать в команде с лета до зимы, а потом с зимы до лета, если их работа приносит только вред. Нельзя разрешать рабское отношение к людям, как было до «дела Босмана» и института свободных агентов.