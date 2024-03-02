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IFAB объявил о нововведениях в правилах игры

вчера, 21:58

2 марта в Шотландии прошло 138-е ежегодное собрание Международного совета футбольных ассоциаций.

На нём были утверждены следующие нововведения для внутренних соревнований ниже двух первых уровней:

- Только капитан команды может обратиться к судье в определённых ситуациях;

- Введение временных периодов, позволяющих арбитру требовать от команд выхода в свою штрафную площадь;

- Увеличение лимита времени, в течение которого вратари могут держать мяч, до восьми секунд, в противном случае владение мячом перейдёт к команде соперника.

IFAB решил распространить публичные объявления судьями окончательных решений после применения видеопросмотра (VAR) на другие соревнования. Для этого потребуется разрешение совета и обязательство следовать рекомендациям ФИФА по судейству и технологиям.

Также в новую редакцию правил игры, которая вступит в силу 1 июля 2024 года, будут внесены следующие изменения и разъяснения:

Правило 3 (игроки): дополнительные постоянные замены из-за сотрясения мозга должны быть вариантом в соревнованиях в соответствии с необходимым протоколом.

Правило 3 (игроки) и правило 4 (инвентарь игроков): В каждой команде должен быть капитан команды, носящий опознавательную повязку.

Правило 4 (экипировка игроков): Игроки несут ответственность за размер и пригодность своих щитков, которые остаются обязательной частью их экипировки.

Правило 12 (нарушения и неправомерное поведение): непреднамеренные нарушения при игре рукой, за которые назначаются пенальти, должны рассматриваться так же, как и другие нарушения.

Правило 14 (пенальти): часть мяча должна касаться центра 11-метровой отметки или выступать за него, а вмешательство полевых игроков наказывается только в том случае, если оно оказывает влияние на удар.

Хотя изменения вступят в силу с 1 июля 2024 года, в турнирах, начинающихся до этой даты, могут их реализовать раньше или отложить внедрение не позднее начала последующих соревнований.

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Перевод с theifab.com
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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 00:16
Это когда штурмуют ворота и вот-вот забьют гол команде, которая занесла денег. Арбитр потребует от оппонентов выйти в свою штрафную площадь.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:02
Скоро будет столько новшеств , что судьи сами запутаться могут
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 22:49
Введение временных периодов, позволяющих арбитру требовать от команд выхода в свою штрафную площадь - это как?
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:15
Повязка капитана должна быть радужных цветов! 🤣🤣🤣
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:59
Увеличение лимита времени, в течение которого вратари могут держать мяч, до восьми секунд, в противном случае владение мячом перейдёт к команде соперника.
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За этим давно уже никто не следит
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 21:59
Только капитан команды может обратиться к судье в определённых ситуациях — такое решение правильное.
Гость
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