Президент ФИФА: «Синяя карточка не будет введена в футболе»

1709369276

вчера, 11:47

Президент ФИФА заявил, что в футболе не будут введены синие карточки, о чём ранее появилась информация в СМИ .

ФИФА выступает категорически против синих карточек. Покажем красную карточку синей карточке. Мы должны защищать игру и её традиции. Синих карточек не существует.

Ранее предполагалось, что синие карточки будут показывать за тактические фолы и споры с арбитрами. Игроков, которые их получили, будут удалять с поля на 10 минут.