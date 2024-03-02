Президент ФИФА: «Синяя карточка не будет введена в футболе»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в футболе не будут введены синие карточки, о чём ранее появилась информация в СМИ.
ФИФА выступает категорически против синих карточек. Покажем красную карточку синей карточке. Мы должны защищать игру и её традиции. Синих карточек не существует.
Ранее предполагалось, что синие карточки будут показывать за тактические фолы и споры с арбитрами. Игроков, которые их получили, будут удалять с поля на 10 минут.
придумать глупость,
затем отменить глупость -
и все счастливы !
придумать глупость,
затем отменить глупость -
и все счастливы !
Так и до радуги недалеко...)))
Одумались...!)
Так и до радуги недалеко...)))
Одумались...!)
------------------
Я не сторонник синих карточек. Но, было время, когда в традициях футбола не было вообще никаких карточек.
------------------
Я не сторонник синих карточек. Но, было время, когда в традициях футбола не было вообще никаких карточек.