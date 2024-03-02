Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформы

Президент ФИФА: «Синяя карточка не будет введена в футболе»

вчера, 11:47

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в футболе не будут введены синие карточки, о чём ранее появилась информация в СМИ.

ФИФА выступает категорически против синих карточек. Покажем красную карточку синей карточке. Мы должны защищать игру и её традиции. Синих карточек не существует.

Ранее предполагалось, что синие карточки будут показывать за тактические фолы и споры с арбитрами. Игроков, которые их получили, будут удалять с поля на 10 минут.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноIFAB объявил о нововведениях в правилах игры
Вчера, 21:58
СлухиОт идеи введения синих карточек могут отказаться
01 марта
Владелец «Милана» высказался об отношении к проекту Суперлиги
27 февраля
Гвардиола предложил запрет на увольнения тренеров в АПЛ. Хосеп хочет ослабить конкурентов
26 февраляВадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии12
Президент «Милана»: «Сокращение числа клубов Серии А неизбежно»
15 февраля
ОфициальноСерия А решила сохранить формат с 20 клубами
12 февраля
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Regista_8 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:29
Я не знал, что это называется защитой.
pomor45
pomor45 ответ Regista_8 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:20
В курсе, но тафгаи на то и предназначены, чтобы выводить из строя ключевых игроков соперника, которых сами и мизинца не стоят.
pomor45
pomor45 ответ Regista_8 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:05
Отличный стимул для костоломов.
pomor45
pomor45
вчера в 20:02
Мелкие хулиганы на поле, не имеющие в арсенале ничего, кроме тактики мелкого фола, превращающего игру в непрерывный свисток и сущую кару для классных игроков, могут вздохнуть облегчённо и с воодушевлением продолжать своё грязное дело.
pomor45
pomor45
вчера в 19:55
Организация измельчала до споров о синей карточке. Пора заводить СЛ.
pomor45
pomor45 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 19:52
Зато наркодельцы есть.
112910415
112910415
вчера в 17:50
как обрадовать людей ?
придумать глупость,
затем отменить глупость -
и все счастливы !
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:40
Она и не нужна была, это уже получается какой-то хоккей.
tjq8qy6gcy94
tjq8qy6gcy94
вчера в 15:38
Сами выдумывают и сами отменяют
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:51
Красная, желтая. синяя....
Так и до радуги недалеко...)))
Одумались...!)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:42
В этот раз глупость не победила.
adekvat
adekvat
вчера в 14:15
Ну хоть чем то разум победил.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:44
Золотые слова
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:33
Инфантино: Синие карточки в футболе моут быть использованы только против алкашей. А алкашей у нас нет. Точка.
chromage
chromage
вчера в 13:23
"Синяя карточка" для болельщиков... это когда за просмотром матча переборщил с крепкими напитками. ) Жена показывать будет )
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 13:16
Если таки введут, то Грилиш каждый матч будет ее получать
lotsman
lotsman
вчера в 13:11
Ну и правильно, с этими удалениями на десять минут только лишние скандалы будут. Никакая ЭСК не разберётся.
nubom
nubom
вчера в 12:39
А как насчет синих кепок?
Elliada_
Elliada_
вчера в 12:34
ФИФА: Синих карточек не будет. Дальтоники жалуются. Придумаем другой цвет.
cska1948
cska1948
вчера в 12:30
"...Мы должны защищать игру и её традиции. Синих карточек не существует..."
------------------
Я не сторонник синих карточек. Но, было время, когда в традициях футбола не было вообще никаких карточек.
alexamit
alexamit
вчера в 12:17
Слава Богу!Хоть одно умное решение от ФИФА!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:00
Может и остальные реформы и новые турниры нужны???
Futurista
Futurista
вчера в 11:56
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 