От идеи введения синих карточек могут отказаться

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вчера, 23:59

От идеи введения синих карточек в футболе могут отказаться.

По информации Daily Star со ссылкой на The Telegraph, предложение Международного совета футбольных ассоциаций ( IFAB ), обнародованное в феврале, вызвало очень большую негативную реакцию со стороны игроков и болельщиков.

Сообщалось, что футболисты, получившие синие карточки, будут удалены с поля на 10 минут. Основанием для такой санкции являлся бы тактический фол или проявление несогласия с официальным представителем матча.

Отмечалось, что новшество в профессиональных соревнованиях начнут внедрять со следующего сезона на играх мужского и женского Кубка Англии, а сейчас его испытывают в любительском футболе Уэльса. Однако ФИФА в своём заявлении отметила, что сообщения о введении синих карточек на элитных футбольных уровнях неверны и преждевременны.