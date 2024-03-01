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От идеи введения синих карточек могут отказаться

вчера, 23:59

От идеи введения синих карточек в футболе могут отказаться.

По информации Daily Star со ссылкой на The Telegraph, предложение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), обнародованное в феврале, вызвало очень большую негативную реакцию со стороны игроков и болельщиков.

Сообщалось, что футболисты, получившие синие карточки, будут удалены с поля на 10 минут. Основанием для такой санкции являлся бы тактический фол или проявление несогласия с официальным представителем матча.

Отмечалось, что новшество в профессиональных соревнованиях начнут внедрять со следующего сезона на играх мужского и женского Кубка Англии, а сейчас его испытывают в любительском футболе Уэльса. Однако ФИФА в своём заявлении отметила, что сообщения о введении синих карточек на элитных футбольных уровнях неверны и преждевременны.

Ежегодное собрание IFAB пройдёт 2 марта в Шотландии.

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Перевод с dailystar.co.uk
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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:09
Отказались, потому что это бред. Ещё не хватало в футболе штрафной скамейки и судей с секундомерами наперевес...
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 01:16
Это снова радужные свои три копейки хотят вставить!
Capral
Capral
сегодня в 00:10
А что, ещё не отказались?!
🤬🤬🤬
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