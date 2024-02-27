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Владелец «Милана» высказался об отношении к проекту Суперлиги

вчера, 15:57

Владелец «Милана» Джерри Кардинале сообщил, что клуб не заинтересован в участии в Суперлиге.

Думаю, мы должны действовать в рамках УЕФА и ЕСА (Ассоциации европейских клубов), что наилучшим образом отвечает интересам футбола в Европе.

Суперлига в любом ее виде не является тем, что подходит «Милану», Серии А и европейскому футболу.

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Все комментарии
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 23:04
А что подходит Милану? Неужели кольчополи?

ЛЧ в любом её виде уже старая тема, нужно создать что-то новое и мощное, и Суперлига никак не противоречит интересам футбола в Европе.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:49
Потому у них нет, ни чести, ни совести.
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:22, ред.
Как же они готовы прогибаться и стелиться перед УЕФА, лишь бы показать какие они преданные Чеферину и компании, чтобы их не дай бог не наказали за что-то. А как только закончится эпоха УЕФА и начнётся Суперлига, эти самые борцы с Суперлигой будут в первых рядах кланяться руководству новой организации, и обильно поливать помоями то же УЕФА, рассказывая как их ущемляли и принуждали всё это говорить, а вообще они белые и пушистые и всегда были за Суперлигу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:02
Ждём-с теперь высказывания Суперлиги...в адрес владельца Милана....
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:57
Скоро сам будешь проситься в супер лигу, а так он боится , не хочет чтобы их наказали как Ювентус
K_TS16
K_TS16
вчера в 18:42
И то...
52h7muq2u26c
52h7muq2u26c
вчера в 17:26
В одном месте жим-жим, вдруг что-то пойдет не так.
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:03
Суперлига все равно будет, рано или поздно...
112910415
112910415
вчера в 16:38
да здравствует консерватизм !
jbvuu9hsa3z9
jbvuu9hsa3z9
вчера в 16:06
И всё-таки наш солнечный друг не потянул звание лучшего провидца сайта... Вчера всю его армию как стоячую обошёл играющий с одного аккаунта участник конкурса, с чем я их обоих от души и поздравляю!
bw4w4wk8ya6b
bw4w4wk8ya6b
вчера в 16:06
Суперлиги им просто не подходят....
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