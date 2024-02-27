Владелец «Милана» высказался об отношении к проекту Суперлиги

Владелец «Милана» Джерри Кардинале сообщил, что клуб не заинтересован в участии в Суперлиге.

Думаю, мы должны действовать в рамках УЕФА и ЕСА (Ассоциации европейских клубов), что наилучшим образом отвечает интересам футбола в Европе.

Суперлига в любом ее виде не является тем, что подходит «Милану», Серии А и европейскому футболу.