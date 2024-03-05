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«Бавария» нашла замену Дэвису

сегодня, 13:47

«Бавария» предложила защитнику сборной Канады Альфонсо Дэвису продлить контракт, который истекает летом 2025 года. Игрок запросил зарплату в размере 20 миллионов евро в год. «Бавария» не готова платить такую сумму. Ранее сообщалось, что Дэвис близок к согласованию контракта с «Реалом».

В свою очередь, «Бавария» определилась с кандидатами на роль нового левого защитника. Основным вариантом является игрок обороны «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандесе. Мюнхенцы уже провели первые переговоры с футболистом. Отмечается, что Эрнандес не прочь сменить обстановку. «Бавария» ожидает, что за 26-летнего француза придётся заплатить 60-70 миллионов евро. Другим кандидатом на замену Дэвису является защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес. В контракте 22-летнего испанца есть пункт о выкупе контракта за 30-35 миллионов евро.

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Все комментарии
İlkin Azimov
İlkin Azimov
сегодня в 19:59
    ancmk52myrvx
    ancmk52myrvx
    сегодня в 17:26
    Если Дэвис будет играть в Реале как в Баварии, то будет сидеть на банке. А если он играет не на полную силу в Баварии, чтобы сохранить свой потенциал для Реала, то это уже дно…
    kazakoff
    kazakoff
    сегодня в 15:39
    Дэвис на пару с Винисиусом будут левый фланг соперников терроризировать
    А Баварии Тео подойдёт, сбалансированный футболист
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Zhgoon (раскрыть)
    сегодня в 15:33
    Реал только негров собирает))
    Zhgoon
    Zhgoon
    сегодня в 14:50
    Мне кажется, лучше «Реалу» сразу к «Милану» за Тео заплатить. У него и зарплатные аппетиты не такие безумные.
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 14:41
    Уровень Дэвиса это вторая Бундеслига какие 20 млн евро в год?
    Рой Макай
    Рой Макай
    сегодня в 14:19
    Эрнандес то на порядок круче Дэвиса. Другое дело, заиграет ли? Вот у брата его не особо пошло, больше лечился.
    shur
    shur ответ Sadjon (раскрыть)
    сегодня в 14:17, ред.
    ...а не в бабушке ли дело...???!!!
    Sadjon
    Sadjon
    сегодня в 14:11
    Ну и запросы у товарища Дэвиса!!!!!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 13:50
    Лучше б Реал Мадрид подписал Тео Эрнандеса.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 13:50
    Никто и не сомневался, что кого-то надо будет искать.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 13:50
    Запросы у защитника не малые, а достоин ли.
    Гость
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