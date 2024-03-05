«Бавария» нашла замену Дэвису

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сегодня, 13:47

«Бавария» предложила защитнику сборной Канады продлить контракт, который истекает летом 2025 года. Игрок запросил зарплату в размере 20 миллионов евро в год. «Бавария» не готова платить такую сумму. Ранее сообщалось, что Дэвис близок к согласованию контракта с «Реалом».

В свою очередь, «Бавария» определилась с кандидатами на роль нового левого защитника. Основным вариантом является игрок обороны «Милана» и сборной Франции . Мюнхенцы уже провели первые переговоры с футболистом. Отмечается, что Эрнандес не прочь сменить обстановку. «Бавария» ожидает, что за 26-летнего француза придётся заплатить 60-70 миллионов евро. Другим кандидатом на замену Дэвису является защитник «Жироны» . В контракте 22-летнего испанца есть пункт о выкупе контракта за 30-35 миллионов евро.