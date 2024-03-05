«Реал» близок к подписанию Дэвиса

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сегодня, 10:30

«Реал» находится в финальной стадии переговоров по защитнику «Баварии» и сборной Канады . Игрок является главной трансферной целью «сливочных». «Бавария» готова отпустить Дэвиса за 50 миллионов евро. Изначально «Реал» предлагал 35 миллионов евро. Однако позже согласился заплатить 50 миллионов, включая бонусы.

В данном случае деньги не являются проблемой для «Реала». Мадридцы хотят как можно скорее завершить сделку. Дэвису предложен контракт на четыре года. Соглашение ещё не подписано, но все стороны уверены в том, что следующий сезон левый защитник начнёт в Мадриде. Сообщается, что в «Баварию» обращался ещё один клуб по поводу Дэвиса, но мюнхенцы отказались от переговоров, сославшись на то, что почти согласована сделка с «Реалом».

В текущем сезоне канадец ганского происхождения провёл 28 матчей во всех турнирах, забил мяч, отдал 3 голевых передачи и получил 2 жёлтых карточки. Его контракт с «Баварией» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» выкупит защитника у «Жироны».