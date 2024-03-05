«Реал» близок к подписанию Дэвиса

«Реал» находится в финальной стадии переговоров по защитнику «Баварии» и сборной Канады Альфонсу Дэвису. Игрок является главной трансферной целью «сливочных». «Бавария» готова отпустить Дэвиса за 50 миллионов евро. Изначально «Реал» предлагал 35 миллионов евро. Однако позже согласился заплатить 50 миллионов, включая бонусы.
В данном случае деньги не являются проблемой для «Реала». Мадридцы хотят как можно скорее завершить сделку. Дэвису предложен контракт на четыре года. Соглашение ещё не подписано, но все стороны уверены в том, что следующий сезон левый защитник начнёт в Мадриде. Сообщается, что в «Баварию» обращался ещё один клуб по поводу Дэвиса, но мюнхенцы отказались от переговоров, сославшись на то, что почти согласована сделка с «Реалом».
В текущем сезоне канадец ганского происхождения провёл 28 матчей во всех турнирах, забил мяч, отдал 3 голевых передачи и получил 2 жёлтых карточки. Его контракт с «Баварией» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» выкупит защитника у «Жироны».
Очень мобильный, сильный игрок с быстрыми ногами и хорошей техникой.
Его практически никто из вингеров один в один не проходит. Убежать от него вообще не реально - он один из самых скоростных футболистов современности. Дембеле, игравший за Барселону против Баварии в ЛЧ (не помню сезон), единственный на моей памяти, кто мог как обыгрывать, так и убегать от Альфонсо.
Очень мобильный, сильный игрок с быстрыми ногами и хорошей техникой.
Его практически никто из вингеров один в один не проходит. Убежать от него вообще не реально - он один из самых скоростных футболистов современности. Дембеле, игравший за Барселону против Баварии в ЛЧ (не помню сезон), единственный на моей памяти, кто мог как обыгрывать, так и убегать от Альфонсо.