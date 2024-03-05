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«Реал» близок к подписанию Дэвиса

сегодня, 10:30

«Реал» находится в финальной стадии переговоров по защитнику «Баварии» и сборной Канады Альфонсу Дэвису. Игрок является главной трансферной целью «сливочных». «Бавария» готова отпустить Дэвиса за 50 миллионов евро. Изначально «Реал» предлагал 35 миллионов евро. Однако позже согласился заплатить 50 миллионов, включая бонусы.

В данном случае деньги не являются проблемой для «Реала». Мадридцы хотят как можно скорее завершить сделку. Дэвису предложен контракт на четыре года. Соглашение ещё не подписано, но все стороны уверены в том, что следующий сезон левый защитник начнёт в Мадриде. Сообщается, что в «Баварию» обращался ещё один клуб по поводу Дэвиса, но мюнхенцы отказались от переговоров, сославшись на то, что почти согласована сделка с «Реалом».

В текущем сезоне канадец ганского происхождения провёл 28 матчей во всех турнирах, забил мяч, отдал 3 голевых передачи и получил 2 жёлтых карточки. Его контракт с «Баварией» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» выкупит защитника у «Жироны».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 13:53
Лучше возьмите Тео Эрнандеса.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 13:11
Отлично ! Главное, по делу и в строку. От меня лайк.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:08, ред.
Вы не правы в своей оценке этого футболиста. Тренер команды и селекционная служба клуба совершенно некомпетентны в подборе игроков и не знают, кто им нужен, поэтому берут первых попавшихся. Профессионализм у руководителей клуба отсутствует напрочь. Бездари, одним словом.
shur
shur ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 12:50
Ironigor
Ironigor ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:26
Самый молодой и самый перспективный состав на много лет вперёд. Самый сильный состав ☝️😉
7tjxvgdpybxp
7tjxvgdpybxp
сегодня в 11:55
Теперь реал не сливочные, в шоколадные. Единственное что настораживает, он травматичный. А так отличный трансфер за отличные деньги. Возможно в Реале будет новый «Марсело»
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 11:49, ред.
Кто в Сити его качнул ? В индивидуальном смысле, кто именно ?
Ты про общий результат ? Ну так это не аргумент.

Барселона в матче с Баварией пролетела как фанера над Парижем, однако Дембель на своём фланге многократно канадца накручивал...
Grizly88
Grizly88 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:46
Его Сити качнул
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 11:44, ред.
Скорее не самый сильный, а самый сбалансированный, благодаря Папе Карло.
По мощи и глубине скамейки тот же МС и Ливер абсолютно РМ не уступают.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:44
Бавария решила на Кейне выезжать?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 11:34, ред.
Это ты зря.
Очень мобильный, сильный игрок с быстрыми ногами и хорошей техникой.
Его практически никто из вингеров один в один не проходит. Убежать от него вообще не реально - он один из самых скоростных футболистов современности. Дембеле, игравший за Барселону против Баварии в ЛЧ (не помню сезон), единственный на моей памяти, кто мог как обыгрывать, так и убегать от Альфонсо.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:21, ред.
23 года парню , идёт полное омоложение команды. Перес прекрасно знает, что делает . На много лет вперёд . Команда готовится к любым сражениям и достижениям . Самый сильный состав на сегодняшний день в мировом футболе ⚽️ . Это ГАЛАКТИКОС !!! Реал во истину Велик !!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:41
Дэвис один раз выстрелил, да и все на этом. хз как получится у него в Мадриде
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:37
Как можно его подписать? Очень слабый защитник сдулся паренек
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:35
Как по мне, Менди смотрится сильнее, именно как защитник надежнее, а в атаке интереснее Дэвис. Опять же, на фоне БЛ.
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