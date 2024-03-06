Мбаппе и Кейн — самые результативные игроки этого сезона

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и форвард «Баварии» Харри Кейн набрали наибольшее количество баллов по системе «гол плюс пас» среди игроков пяти ведущих лиг Европы.
На счету футболиста сборной Франции 34 игры, 34 гола и 7 голевых передач. Кейн отметился 33 мячами и 8 результативными передачами в 33 матчах.
Напомним, в ответных поединках 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ обыграл «Реал Сосьедад», а «Бавария» разгромила «Лацио».
А, да, он же в Европе никому не нужен!!!
А, да, он же в Европе никому не нужен!!!
Ты и помечтать не даешь!
Ты и помечтать не даешь!
Мбаппе был единственный из ПСЖ, кто реально шатал ряды Боруссии Д на групповом этапе ЛЧ.
Мбаппе был единственный из ПСЖ, кто реально шатал ряды Боруссии Д на групповом этапе ЛЧ.
Представим ситуацию - эти товарищи поменялись чемпами!
Кейн во Франции - легко!
А Мбаппе в Бундестим....?)
Представим ситуацию - эти товарищи поменялись чемпами!
Кейн во Франции - легко!
А Мбаппе в Бундестим....?)