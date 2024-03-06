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Мбаппе и Кейн — самые результативные игроки этого сезона

сегодня, 10:40

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и форвард «Баварии» Харри Кейн набрали наибольшее количество баллов по системе «гол плюс пас» среди игроков пяти ведущих лиг Европы.

На счету футболиста сборной Франции 34 игры, 34 гола и 7 голевых передач. Кейн отметился 33 мячами и 8 результативными передачами в 33 матчах.

Напомним, в ответных поединках 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ обыграл «Реал Сосьедад», а «Бавария» разгромила «Лацио».

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:47, ред.
А как же дырявый? Он, что мало пенальти верблюдам бьёт?
А, да, он же в Европе никому не нужен!!!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:11
В двух самых мощных лигах 🔥
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:54
А Кейн опять без трофея.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:51
Им бы еще что ни будь выиграть в конце сезона, а так конечно впечатляют результаты.
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:34
А был бы ещё умнее, променял бы голы на контракт с Сити и завоевание трофеев превратилось бы в рутину))))))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:12
Привет Макс!
Ты и помечтать не даешь!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:09
Думаю без разницы.
Мбаппе был единственный из ПСЖ, кто реально шатал ряды Боруссии Д на групповом этапе ЛЧ.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:05
Мну кажется у Кейна более весомые "футбольные акции"...)
Представим ситуацию - эти товарищи поменялись чемпами!
Кейн во Франции - легко!
А Мбаппе в Бундестим....?)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 10:59, ред.
Мбаппе с этим вряд ли согласен.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:57
Великолепный сезон у Кейна. Я думаю все эти голы он бы променял на любой трофей))
112910415
112910415
сегодня в 10:49
Харри, тебе нужнее !
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:43
Эти друзья усилят любую команду, нужно что то выиграть...
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