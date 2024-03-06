Мбаппе и Кейн — самые результативные игроки этого сезона

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сегодня, 10:40

Нападающий ПСЖ и форвард «Баварии» набрали наибольшее количество баллов по системе «гол плюс пас» среди игроков пяти ведущих лиг Европы.

На счету футболиста сборной Франции 34 игры, 34 гола и 7 голевых передач. Кейн отметился 33 мячами и 8 результативными передачами в 33 матчах.