Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаЛига Чемпионов 2023/2024

«Реал» забил наибольшее количество мячей в Лиге чемпионов

сегодня, 16:19

Портал Transfermarkt опубликовал список клубов с наибольшим количеством забитых мячей в Лиге чемпионов, начиная с 1992 года.

1. «Реал» — 658 голов (311 матчей).

2. «Бавария» — 592 гола (289 матчей).

3. «Барселона» — 576 голов (292 матча).

4. «Манчестер Юнайтед» — 420 голов (248 матчей).

5. «Ювентус» — 344 гола (220 матчей).

6. «Челси» — 334 гола (197 матчей).

7. «Порту» — 318 голов (227 матчей).

8. «Арсенал» — 297 голов (184 матча).

9. ПСЖ — 282 гола (144 матча).

10. «Милан» — 277 голов (197 матчей).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мбаппе вышел на 7-е место по голам в плей-офф Лиги чемпионов в истории
Сегодня, 23:54
«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд в английской лиге
Сегодня, 09:48
«Арсенал» забил 300 голов в АПЛ при Артете
Сегодня, 09:36
Официально«Арсенал» забил 10000-й гол в своей истории
Сегодня, 08:52
Хаби Алонсо — на 3-м месте по числу побед в первых 50 матчах Бундеслиги
Вчера, 09:09
Две рекордные серии «Зенита» в РПЛ прервались в матче со «Спартаком»
02 марта
Все комментарии
shur
shur ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 21:41
...спасибо!
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:32
Месси 120, Роналду 105
shur
shur
сегодня в 20:11
...из них сколько забил Рон и Лео участвуя в ЛЧ за Реал и Барсу, было бы интересно знать,ребятушки!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:29
Больше всего матчей и больше всего голов)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 