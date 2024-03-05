«Реал» забил наибольшее количество мячей в Лиге чемпионов

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сегодня, 16:19

Портал Transfermarkt опубликовал список клубов с наибольшим количеством забитых мячей в Лиге чемпионов, начиная с 1992 года.

1. «Реал» — 658 голов (311 матчей).

2. «Бавария» — 592 гола (289 матчей).

3. «Барселона» — 576 голов (292 матча).

4. «Манчестер Юнайтед» — 420 голов (248 матчей).

5. «Ювентус» — 344 гола (220 матчей).

6. «Челси» — 334 гола (197 матчей).

7. «Порту» — 318 голов (227 матчей).

8. «Арсенал» — 297 голов (184 матча).

9. ПСЖ — 282 гола (144 матча).

10. «Милан» — 277 голов (197 матчей).