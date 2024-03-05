«Арсенал» забил 300 голов в АПЛ при Артете

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сегодня, 09:36

«Арсенал» достиг отметки в 300 забитых мячей в Английской Премьер-Лиге под руководством главного тренера за 161 матч.

Только Пеп Гвардиола (120), Юрген Клопп (142) и Мануэль Пеллегрини (149) смогли достичь этого рубежа за более короткую дистанцию.

Кроме того, лондонцы стали лишь вторым клубом в истории высшего дивизиона чемпионата Англии, забившим 5 и более голов в трёх гостевых поединках подряд после «Бернли» в 1961 году. «Канониры» обыграли «Вест Хэм» (6:0), «Бернли» (5:0) и «Шеффилд Юнайтед» (6:0).