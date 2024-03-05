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«Арсенал» забил 300 голов в АПЛ при Артете

сегодня, 09:36

«Арсенал» достиг отметки в 300 забитых мячей в Английской Премьер-Лиге под руководством главного тренера Микеля Артеты за 161 матч.

Только Пеп Гвардиола (120), Юрген Клопп (142) и Мануэль Пеллегрини (149) смогли достичь этого рубежа за более короткую дистанцию.

Кроме того, лондонцы стали лишь вторым клубом в истории высшего дивизиона чемпионата Англии, забившим 5 и более голов в трёх гостевых поединках подряд после «Бернли» в 1961 году. «Канониры» обыграли «Вест Хэм» (6:0), «Бернли» (5:0) и «Шеффилд Юнайтед» (6:0).

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02 марта
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Все комментарии
v2q48wg6a7jd
v2q48wg6a7jd ответ 7gzhequ3d4my (раскрыть)
сегодня в 13:22
Чем, количеством голов?
bkxtfw9dqarf
bkxtfw9dqarf
сегодня в 13:22
Как же похорошел Арсенал при Артрете))
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:00
Да, пусть и не сразу, но Артета навел порядок в команде и вернул ее в топы Английского футбола. Да, пока без победы в АПЛ, но были уже близки к этому в прошлом сезоне, да и в этом сезоне еще боремся с двумя грандами Сити и Ливерпулем! Нынешний год вообще команда просто сносит всех на своем пути в АПЛ, имея 7 побед в 7 матчах и разницу мячей 31-3!!! Вчера Арсенал забил трехсотый гол при Артете, 10 000-й гол в истории и гол забитый Хаверцем стал 150-тысячным голом в истории высшей лиги Англии!!!
112910415
112910415
сегодня в 10:45
Бурные аплодисменты тренеру !
7gzhequ3d4my
7gzhequ3d4my
сегодня в 09:39
Арсенал стал напоминать команду времен Венгера
Гость
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