Кирьяков рассказал, как приглашал легендарного Маттеуса в Нижний Новгород

Бывший российский футболист , который выступал за «Карлсруэ» и «Гамбург», рассказал, как общался с легендарным немецким игроком .

После моей первой игры с «Баварией», которая 3:3, Лотар мне сказал: «Давай переходи к нам». Ответил: «Хорошо, подумаю». У меня есть классная фотография, где мы идём вдвоём, два 10-х номера, общаемся.