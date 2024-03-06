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Кирьяков рассказал, как приглашал легендарного Маттеуса в Нижний Новгород

вчера, 17:32

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков, который выступал за «Карлсруэ» и «Гамбург», рассказал, как общался с легендарным немецким игроком Лотаром Маттеусом.

После моей первой игры с «Баварией», которая 3:3, Лотар мне сказал: «Давай переходи к нам». Ответил: «Хорошо, подумаю». У меня есть классная фотография, где мы идём вдвоём, два 10-х номера, общаемся.

Спустя годы была тема — пригласить Маттеуса главным тренером в Нижний Новгород, в «Волгу». Серьёзно. Это было лет 10 назад. Я с Лотаром контактировал. Маттеус где-то в интервью говорил, что из России на связи со мной. Я помогал ему найти команду в РПЛ. Скажу больше: он готов был приехать в Нижний. Но в Нижнем Новгороде испугались. Всё-таки имя у него — ого-го. Я общался напрямую с помощником губернатора Шанцева — Сватковским. Интерес к Маттеусу реально был, но потом так же резко остыл. Мне сказали: «Нам неудобно, но, наверное, не стоит продолжать эту тему».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:17
Правдивость никто не будет проверять.
bd23bsp38u3y
bd23bsp38u3y
вчера в 18:55
Похоже на хорошую сказку придуманную Серегой....
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:11
Десять лет молчал, подписку давал? Сейчас уже можно басни рассказывать?
adekvat
adekvat ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 17:59
Не то что жалеет, он спать не может уже 10 лет.
112910415
112910415
вчера в 17:56
а ведь Маттеус жалеет до сих пор !
Гость
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