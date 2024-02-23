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Руни: «У меня были разные трудности, я пил слишком много»

вчера, 08:52

Экс-игрок сборной Англии Уэйн Руни высказался о своих проблемах с алкоголем в подростковом возрасте.

Ливерпуль, где я рос, был непростым местом для жизни, но мне очень нравилось моё взросление там, оно многому меня научило.

Помню, когда мне было 14, я переходил дорогу, наверное, это было в четверг, а в субботу я должен был играть за команду «Эвертона» до 19 лет, тренером которой был Колин Харви. Я перехожу дорогу, держу пакет с сидром и пачку сигарет. Машина останавливается, чтобы меня пропустить, а за рулём сидит Харви.

Будучи подростками, мы находили заброшенные дома, выбивали окна, сидели там и выпивали. Если оглядываться назад, как я уже утверждал в документальном фильме, у меня были разные трудности, я пил слишком много, и это повлияло на мою игру, очевидно.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 12:50

)))
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 11:12
Эта проблема распространена среди спортсменов-подростков, но не у каждого есть рядом наставник, который своим советом запретил бы это делать. Но при таком подходе они не полностью раскрывают свой талант. Есть примеры Андрея Шевченко, Роналдиньо, Азара... Есть даже те, кто перед матчами по стакану выпивали, например Варди из Лестера. С красным лицом играл весь сезон, но забивал много, смотря кто как... Но лично я это не одобряю.
juswvz8mxz8c
juswvz8mxz8c
вчера в 10:57
Он не единственный в своих вредных привычках
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:29
И кто же в этом виноват - только сам.
ak46k4rngcts
ak46k4rngcts
вчера в 09:24
Пивка для рывка и водочки для обводочки это не трудности, а манера подготовки
Гость
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