Руни: «У меня были разные трудности, я пил слишком много»

Экс-игрок сборной Англии высказался о своих проблемах с алкоголем в подростковом возрасте.

Ливерпуль, где я рос, был непростым местом для жизни, но мне очень нравилось моё взросление там, оно многому меня научило.

Помню, когда мне было 14, я переходил дорогу, наверное, это было в четверг, а в субботу я должен был играть за команду «Эвертона» до 19 лет, тренером которой был Колин Харви. Я перехожу дорогу, держу пакет с сидром и пачку сигарет. Машина останавливается, чтобы меня пропустить, а за рулём сидит Харви.

Будучи подростками, мы находили заброшенные дома, выбивали окна, сидели там и выпивали. Если оглядываться назад, как я уже утверждал в документальном фильме, у меня были разные трудности, я пил слишком много, и это повлияло на мою игру, очевидно.