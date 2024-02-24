Экс-вратарь МЮ признался, что не любит время, проведённое в клубе

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вчера, 15:24

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» признался, что не любит тот период, когда он выступал за «дьяволов».

Вратарь находился в системе МЮ с 2005 по 2010 год, за это время он выиграл с командой два Кубка Лиги, проведя во всех турнирах лишь 23 матча. Ворота манкунианцев тогда также защищали Эдвин ван дер Сар и Тим Ховард.