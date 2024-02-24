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Экс-вратарь МЮ признался, что не любит время, проведённое в клубе

вчера, 15:24

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер признался, что не любит тот период, когда он выступал за «дьяволов».

Вратарь находился в системе МЮ с 2005 по 2010 год, за это время он выиграл с командой два Кубка Лиги, проведя во всех турнирах лишь 23 матча. Ворота манкунианцев тогда также защищали Эдвин ван дер Сар и Тим Ховард.

Я смотрю сейчас на того себя, который играл за «Манчестер Юнайтед», и это не я, вот честно. Был настолько «зеленым», ничего не понимал в жизни, только смотрел по сторонам.

Мне было тревожно, боялся совершить ошибку, опасался насчет того, что скажут обо мне в мире. И это довольно плохо.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
сегодня в 00:00
так он выступал за разные не топ клубы,а не остался верным МЮ на лавке.Кстати и играл не плохо,ну как бы для того уровня. Ван Дер Сар уже пришёл на закате карьеры,играл не плохо.но опять же Легенда МЮ это не Ван Дер Сар и не ДДх а именно Петя.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 19:17
Одни с уверенностью завоевывают свое место, другие сидят и не делают шагов. В «Манчестер Юнайтед» в те времена у него не было шансов стать основным вратарем. Эдвин ван дер Сар был для МЮ тем, кем является Куртуа для Реала. Бен Фостер должен был выбрать другой клуб для игровой практики, но он этого не сделал. А сейчас, когда ему 40, он раздумывается. Но даже в 40 лет не поздно что-то менять к лучшему, особенно если ты вратарь, а не нападающий.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:10
Так он всё таки сказал, что "не любит время, проведенное в клубе" или нет?
А высказал просто свои душевные переживания того периода?
shlomo
shlomo
вчера в 17:51
Ну жаль что в то время никто из авторитетов не дал хорошего совета.
shur
shur ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:56
...настолько непредсказуемый тревожный человек, что в любой
момент может даже в штаны себе напрудонить!!! Впервые о нём
услышал и как говорится слава Богу!
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 16:41
Такое заявление - смелый поступок достойного человека, который вырос над собой прошлым. Это достойно уважения!
112910415
112910415
вчера в 16:39
тревожный человек везде проблемы найдёт !
a88jzad49bb5
a88jzad49bb5
вчера в 15:49
Умнее было бы промолчать об этом
Гость
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