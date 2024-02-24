Экс-вратарь МЮ признался, что не любит время, проведённое в клубе

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер признался, что не любит тот период, когда он выступал за «дьяволов».
Вратарь находился в системе МЮ с 2005 по 2010 год, за это время он выиграл с командой два Кубка Лиги, проведя во всех турнирах лишь 23 матча. Ворота манкунианцев тогда также защищали Эдвин ван дер Сар и Тим Ховард.
Я смотрю сейчас на того себя, который играл за «Манчестер Юнайтед», и это не я, вот честно. Был настолько «зеленым», ничего не понимал в жизни, только смотрел по сторонам.
Мне было тревожно, боялся совершить ошибку, опасался насчет того, что скажут обо мне в мире. И это довольно плохо.