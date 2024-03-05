Гаскойн рассказал, как психологически давил на Роя Кина из-за жены

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сегодня, 21:45

Легендарный английский футболист рассказал историю, как играл против молодого Роя Кина.

Гаскойн выступал за «Тоттенхэм», а Кин — за «Ноттингем Форест», когда клубы встретились в финале Кубка Англии в 1991 году. Тогда «шпоры» одержали победу в дополнительное время со счётом 2:1, а ирландец проводил свой первый сезон в составе «Ноттингема».