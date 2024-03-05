Гаскойн рассказал, как психологически давил на Роя Кина из-за жены

Легендарный английский футболист Пол Гаскойн рассказал историю, как играл против молодого Роя Кина.
Гаскойн выступал за «Тоттенхэм», а Кин — за «Ноттингем Форест», когда клубы встретились в финале Кубка Англии в 1991 году. Тогда «шпоры» одержали победу в дополнительное время со счётом 2:1, а ирландец проводил свой первый сезон в составе «Ноттингема».
Мне сказали, что за «Ноттингем» будет играть новичок. Я ответил: «Новичок? Это здорово». Я просто говорил с ним на протяжении всего матча. Кин сказал: «Газза, пожалуйста, заткнись». Я ответил: «Я приглашаю твою жену сегодня вечером». Кин ответил, что он не женат. Тогда я сказал: «Она на трибунах, посмотри». Рой Кин просто поднимал глаза и говорил, чтобы я прекратил.