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Гаскойн рассказал, как психологически давил на Роя Кина из-за жены

сегодня, 21:45

Легендарный английский футболист Пол Гаскойн рассказал историю, как играл против молодого Роя Кина.

Гаскойн выступал за «Тоттенхэм», а Кин — за «Ноттингем Форест», когда клубы встретились в финале Кубка Англии в 1991 году. Тогда «шпоры» одержали победу в дополнительное время со счётом 2:1, а ирландец проводил свой первый сезон в составе «Ноттингема».

Мне сказали, что за «Ноттингем» будет играть новичок. Я ответил: «Новичок? Это здорово». Я просто говорил с ним на протяжении всего матча. Кин сказал: «Газза, пожалуйста, заткнись». Я ответил: «Я приглашаю твою жену сегодня вечером». Кин ответил, что он не женат. Тогда я сказал: «Она на трибунах, посмотри». Рой Кин просто поднимал глаза и говорил, чтобы я прекратил.

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NFFC
NFFC
сегодня в 22:03
Газза был тот ещё артист-приколист!
Вещий
Вещий
сегодня в 21:50
Непонятные английские разборки... зачем это сейчас "высвечивать"...
Гость
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