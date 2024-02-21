Уникальная акция в Лиге чемпионов. Обыграйте «Порту» – окажетесь в финале

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вчера, 13:36

«Арсенал» проверит силу футбольных совпадений.

Голкипер «Порту» Диогу Кошта не считает, что у португальцев нет шансов против команды Артеты в сегодняшнем матче и противостоянии из двух поединков:

Конечно, у «Арсенала» есть слабые места. Но я не расскажу вам, как мы планируем сыграть. Если они фавориты на победу в Лиге чемпионов, то должны доказать нам свой статус.

Опытные фанаты «канониров» с опаской относятся к популярным разговорам о победе «Арсенала» в Лиге чемпионов, поскольку знают историю – их команда никогда не выигрывала престижный кубок. Даже в финале сыграли однажды, но уступили «Барселоне» с великолепным Роналдиньо и Хенриком Ларссоном, который удачно вышел на замену. Но надежда жить и творить помогает. Также сегодня в пользу «Арсенала» говорит одна из свежих традиций Лиги чемпионов.

Весна 2017. «Ювентус» прошёл «драконов»

Жеребьевка в Лиге чемпионов важна и влияет. «Ювентус» взялся укрощать «драконов» в первом раунде плей-офф. Причем им повезло уже на этапе определения соперников. Могли достаться ПСЖ , «Реал», «Бавария» или «Манчестер Сити», а получили «Порту», поскольку португальцы проиграли «Лестеру» первое место в квартете. В гостях Аллегри выиграл 2:0 после удаления латераля Теллеса у соперника. А дома единственный мяч забил Дибала, причем снова была красная карточка у игрока «Порту». Дальше «Ювентус» разгромил «Барселону» и прошел «Монако» с Мбаппе в полуфинале. В финале уступили «Реалу», но проход «Порту» оказался счастливым знаком.

Весна 2018. «Ливерпуль» обыграл «Порту»

Напомним, что «красных» на тот момент не было в финалах Лиги чемпионов с 2007 года. «Ливерпуль» не был чемпионом Англии. Команда Клоппа не сумела обыграть «Севилью» в финале Лиги Европы. Хотя ван Дейк уже приехал 1 января того года, никто и представить не мог эффект от появления Вирджила в обороне «красных». Но дальше встретили «Порту», и это хороший знак для команды, мечтающей о финале ЛЧ . Клопп разгромил соперника 5:0, а затем прошли «Манчестер Сити» и «Рому» с голкипером Алиссоном. Лишь в финале не повезло – Рамос нанес травму Кариусу, Бензема забил после ошибки голкипера, а затем дважды отличился Бэйл.

Весна 2019. «Ливерпуль» опять победил

На этот раз встреча с «Порту» принесла Клоппу в итоге не просто очередной финал Лиги чемпионов, а победу. Причем встретились со знакомым соперником не сразу. Сначала прошли грозную «Баварию» в первом раунде, а затем сыграли против португальцев – «драконы» с боями опередили «Рому». В четвертьфиналах редко попадаются слабые соперники, но Клопп прекрасно знал, как обыграть подопечных Консейсау. Кейта и Фирмино принесли победу в первом матче – 2:0, а на «Драгау» увидели разгром хозяев. Забили все из тройки атаки Мане, Салах и Фирмино, а последним отличился ван Дейк. Гол Эдера Милитао, который теперь играет за «Реал», не помог «Порту». Затем «Ливерпуль» пройдет «Барселону» в легендарном полуфинале – отыграются после 3:0 в ответном матче, и дожмёт «шпор» в финале в Мадриде.

Весна 2021. «Челси» выбил португальцев

«Порту» не было в плей-офф в 2020 году, поскольку их выбил «Краснодар» до начала группового этапа. Но через сезон «драконы» снова вошли в список сильнейших клубов Европы. Консейсау стал вторым в группе с «Манчестер Сити», причем уступили Гвардиоле всего на три пункта. Дальше португальцы прошли «Ювентус» в плей-офф благодаря правилу выездного гола – позже этот закон отменят. А вот в четвертьфинале отыграться не сумели, хотя были близко. «Челси» Тухеля не считался фаворитом плей-офф, ведь по ходу сезона команда сменила наставника. Но прошли «Атлетико», а дальше Нголо Канте с напарниками набрали скорость. Обыграли «Порту» 2:1 по сумме двух матчей, остановили «Реал» в полуфинале и забили в финале на гол больше, чем явный фаворит «Манчестер Сити». У Гвардиолы ещё не было Холанда, чтобы помог голами.

Весна 2023. «Интер» не испугался «Порту»

На данный момент счет по победам в финале для команд, которые встречали «драконов» в последнее время, – 2:3 в пользу их соперников. Но «Интер» Индзаги год назад был очень близок к овертайму с «Манчестер Сити». Голкиперу Эдерсону пришлось включаться в игру. По ходу плей-офф не скучал камерунский вратарь Онана, который в Милане играл лучше, чем в Манчестере. «Интер» точно не был фаворитом на выход в финал, как и «Челси». Но итальянцам повезло со жребием. Им достался «Порту», хотя миланцы заняли второе место в своей группе. Дальше Индзаги прошел «Бенфику» и «Милан». А вот «Манчестер Сити» дрался с «Баварией» и «Реалом», совсем другой путь в финал.

Весна 2024. «Арсенал» помнит о «Спортинге»

Футболисты суеверные, а не только религиозные парни. Вчера Арнаутович из «Интера» и Мален из «Боруссии» Д оба перекрестились после голов в ворота соперников в плей-офф Лиги чемпионов. Марко благодарил высшие силы, в которые верит, за гол после промахов. А форвард Мален выдохнул с облегчением, потому что ошибался в прессинге до точного удара против родного клуба ПСВ . Артета, футболисты «канониров» и сотни тысяч фанатов клуба тоже могут иметь свои верования и ритуалы в футболе. Мозг цепляется за совпадения, и связь между проходом «Порту» и выходом в финал – одна из самых забавных в последних сезонах Лиги чемпионов.

Если богатый «Арсенал» сыграет на «Уэмбли» в родном городе, то португальцы принесут удачу шестому будущему финалисту за семь сезонов. Или ждать в финале сам «Порту»? Или они пройдут «канониров», но встретят будущего победителя позже? Узнаем в ближайших матчах. Артете не нужно расслабляться, ведь год назад он вылетел в плей-офф Лиги Европы от португальского «Спортинга».