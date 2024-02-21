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Уникальная акция в Лиге чемпионов. Обыграйте «Порту» – окажетесь в финале

вчера, 13:36
Порту

«Арсенал» проверит силу футбольных совпадений.

Голкипер «Порту» Диогу Кошта не считает, что у португальцев нет шансов против команды Артеты в сегодняшнем матче и противостоянии из двух поединков:

Конечно, у «Арсенала» есть слабые места. Но я не расскажу вам, как мы планируем сыграть. Если они фавориты на победу в Лиге чемпионов, то должны доказать нам свой статус.

Опытные фанаты «канониров» с опаской относятся к популярным разговорам о победе «Арсенала» в Лиге чемпионов, поскольку знают историю – их команда никогда не выигрывала престижный кубок. Даже в финале сыграли однажды, но уступили «Барселоне» с великолепным Роналдиньо и Хенриком Ларссоном, который удачно вышел на замену. Но надежда жить и творить помогает. Также сегодня в пользу «Арсенала» говорит одна из свежих традиций Лиги чемпионов.

Весна 2017. «Ювентус» прошёл «драконов»

Жеребьевка в Лиге чемпионов важна и влияет. «Ювентус» взялся укрощать «драконов» в первом раунде плей-офф. Причем им повезло уже на этапе определения соперников. Могли достаться ПСЖ, «Реал», «Бавария» или «Манчестер Сити», а получили «Порту», поскольку португальцы проиграли «Лестеру» первое место в квартете. В гостях Аллегри выиграл 2:0 после удаления латераля Теллеса у соперника. А дома единственный мяч забил Дибала, причем снова была красная карточка у игрока «Порту». Дальше «Ювентус» разгромил «Барселону» и прошел «Монако» с Мбаппе в полуфинале. В финале уступили «Реалу», но проход «Порту» оказался счастливым знаком.

Весна 2018. «Ливерпуль» обыграл «Порту»

Напомним, что «красных» на тот момент не было в финалах Лиги чемпионов с 2007 года. «Ливерпуль» не был чемпионом Англии. Команда Клоппа не сумела обыграть «Севилью» в финале Лиги Европы. Хотя ван Дейк уже приехал 1 января того года, никто и представить не мог эффект от появления Вирджила в обороне «красных». Но дальше встретили «Порту», и это хороший знак для команды, мечтающей о финале ЛЧ. Клопп разгромил соперника 5:0, а затем прошли «Манчестер Сити» и «Рому» с голкипером Алиссоном. Лишь в финале не повезло – Рамос нанес травму Кариусу, Бензема забил после ошибки голкипера, а затем дважды отличился Бэйл.

Весна 2019. «Ливерпуль» опять победил

На этот раз встреча с «Порту» принесла Клоппу в итоге не просто очередной финал Лиги чемпионов, а победу. Причем встретились со знакомым соперником не сразу. Сначала прошли грозную «Баварию» в первом раунде, а затем сыграли против португальцев – «драконы» с боями опередили «Рому». В четвертьфиналах редко попадаются слабые соперники, но Клопп прекрасно знал, как обыграть подопечных Консейсау. Кейта и Фирмино принесли победу в первом матче – 2:0, а на «Драгау» увидели разгром хозяев. Забили все из тройки атаки Мане, Салах и Фирмино, а последним отличился ван Дейк. Гол Эдера Милитао, который теперь играет за «Реал», не помог «Порту». Затем «Ливерпуль» пройдет «Барселону» в легендарном полуфинале – отыграются после 3:0 в ответном матче, и дожмёт «шпор» в финале в Мадриде.

Весна 2021. «Челси» выбил португальцев

«Порту» не было в плей-офф в 2020 году, поскольку их выбил «Краснодар» до начала группового этапа. Но через сезон «драконы» снова вошли в список сильнейших клубов Европы. Консейсау стал вторым в группе с «Манчестер Сити», причем уступили Гвардиоле всего на три пункта. Дальше португальцы прошли «Ювентус» в плей-офф благодаря правилу выездного гола – позже этот закон отменят. А вот в четвертьфинале отыграться не сумели, хотя были близко. «Челси» Тухеля не считался фаворитом плей-офф, ведь по ходу сезона команда сменила наставника. Но прошли «Атлетико», а дальше Нголо Канте с напарниками набрали скорость. Обыграли «Порту» 2:1 по сумме двух матчей, остановили «Реал» в полуфинале и забили в финале на гол больше, чем явный фаворит «Манчестер Сити». У Гвардиолы ещё не было Холанда, чтобы помог голами.

Весна 2023. «Интер» не испугался «Порту»

На данный момент счет по победам в финале для команд, которые встречали «драконов» в последнее время, – 2:3 в пользу их соперников. Но «Интер» Индзаги год назад был очень близок к овертайму с «Манчестер Сити». Голкиперу Эдерсону пришлось включаться в игру. По ходу плей-офф не скучал камерунский вратарь Онана, который в Милане играл лучше, чем в Манчестере. «Интер» точно не был фаворитом на выход в финал, как и «Челси». Но итальянцам повезло со жребием. Им достался «Порту», хотя миланцы заняли второе место в своей группе. Дальше Индзаги прошел «Бенфику» и «Милан». А вот «Манчестер Сити» дрался с «Баварией» и «Реалом», совсем другой путь в финал.

Весна 2024. «Арсенал» помнит о «Спортинге»

Футболисты суеверные, а не только религиозные парни. Вчера Арнаутович из «Интера» и Мален из «Боруссии» Д оба перекрестились после голов в ворота соперников в плей-офф Лиги чемпионов. Марко благодарил высшие силы, в которые верит, за гол после промахов. А форвард Мален выдохнул с облегчением, потому что ошибался в прессинге до точного удара против родного клуба ПСВ. Артета, футболисты «канониров» и сотни тысяч фанатов клуба тоже могут иметь свои верования и ритуалы в футболе. Мозг цепляется за совпадения, и связь между проходом «Порту» и выходом в финал – одна из самых забавных в последних сезонах Лиги чемпионов.

Если богатый «Арсенал» сыграет на «Уэмбли» в родном городе, то португальцы принесут удачу шестому будущему финалисту за семь сезонов. Или ждать в финале сам «Порту»? Или они пройдут «канониров», но встретят будущего победителя позже? Узнаем в ближайших матчах. Артете не нужно расслабляться, ведь год назад он вылетел в плей-офф Лиги Европы от португальского «Спортинга».

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Все комментарии
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 22:27
Дома Порту может и победить,но скорее всего ничья
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 16:38
Да и гол этоо забил из офсайда. За уши тянули барсу там, да. Впрочем, как и всегда в лч. Роналдиньо после полуфиналов как подменили. Реально как другой игрок стал. И так не очухался больше. Мож токо в чемп бразилии в матче с неймаром.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 16:35
Из всех середняков порту лучший. 1 лч, 2 уефа за 21 век. Плюс, почти всегда в плей оф. Да, всегда это провал с топами, но до условного четвертьфинала еще же условный шальке с маблром стабильно обыгрывать надо. Бабок у команды не больше, чем у бенфик, аяксов о прочих псв, а вот трофеев поболе будет. И четвертьфинал лч каждые 4 года. Для такого бюджета это подвиг. Это как реал среди середняков.
Nazi
Nazi
вчера в 16:30
"с великолепным Роналдиньо" - фраза убила.. В том матче его будто и не было :)

Не удались глупо Леман накидали бы этим "великолепным".. Еле выцарапали победу на последних минутах играя в большинстве 75 минут.
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:04
Интересная статистика, спасибо!
dewsgn26k2r5
dewsgn26k2r5
вчера в 15:32
Арсенал поглумится вдоволь над таким Порту!!!! 🥶
DXTK
DXTK
вчера в 14:36, ред.
Ну Да, Арсенал выйдет в финал, где сыграет с Барселоной, как в 2006, а что было бы интересно.

PS Мечты Мечты!!!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 14:29, ред.
Разгромные победы «Арсенала» над «Бернли» и «Вест Хэмом» повлияют на эту игру, и в этом матче разгрома не будет. «Порту» в последнее время испытывает трудности, проиграли Ароке, несмотря на то что эта команда для них является удобной. В групповом этапе Лиги чемпионов они проиграли дома только «Барселоне» с минимальным счетом, но также пропустили от Шахтера три гола в матче со счетом 5:3. Тренер Порту Сержиу Консейсау скорее выберет схему 4-4-2, а Микель Артета - тренер Арсенала, выберет схему 4-3-3 как обычно.

Порту в этом сезоне Примейры пропустил всего 5 мячей за 11 матчей и в этом матче не пропустит больше 3. Арсенал стал уверенно играть в защите, и вряд ли Порту забьет больше одного, и еще вопрос - забьют ли. Арсенал скорее всего победит со счетом 0:2 или в лучшем случае для Порту - 1:2.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:21
Порту шас слабые идут на 3 месте в чемпионате, победа Арсенала 1-2
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:57
Не надо "драконить" Порту , а то они возьмут да и нарушат "свежеиспечённую" традицию...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:45
Пока в лч побеждают фавориты за исключением Баварии. Думаю и Арсенал без проблем сегодня победит. Щас в очень хорошей форме канониры.
Гость
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