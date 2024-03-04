«Рейнджерс» хотел сделать «Манчестер Сити» дочерним клубом

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вчера, 12:49

Дэвид Бернштейн, занимавший в период с 1998 по 2003 год должность председателя совета директоров «Манчестер Сити», рассказал о том, что у клуба мог быть другой путь развития.

Клуб отставал в целом и от «Манчестер Юнайтед» в частности, очень, очень сильно. Я думаю, что мы заложили основу (между 1998 и 2003 годом) для того, что произошло впоследствии с новыми владельцами и Пепом Гвардиолой.

В 1999 году команда выступала в третьем английском дивизионе и вышла в финал плей-офф за выход во вторую лигу (сейчас это Чемпионшип), где играла с «Джиллингемом». К 87-й минуте «горожане» проигрывали 0:2, но в добавленное время смогли отыграться и в итоге выиграли встречу по пенальти 3:1.

Бернштейн добавил:

Я думаю, что это самая важная игра в истории клуба. Даже более важная [чем победа в Лиге чемпионов]. Без победы над «Джиллингемом» большей части этого, возможно, не произошло бы. Клуб потерял бы импульс, и тогда были все шансы на то, что сделка по стадиону, которая имела решающее значение для группы Абу-Даби, инвестировавшей в клуб, могла бы не состояться. Если бы этого не произошло, то история была бы совершенно другой.

Одним из вариантов, если бы всё сложилось по-другому, мог стать переход «Сити» в управление «Уимблдона», также в сотрудничестве с клубом был заинтересован «Рейднжерс» из Глазго.