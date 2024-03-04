Дэвид Бернштейн, занимавший в период с 1998 по 2003 год должность председателя совета директоров «Манчестер Сити», рассказал о том, что у клуба мог быть другой путь развития.
Клуб отставал в целом и от «Манчестер Юнайтед» в частности, очень, очень сильно. Я думаю, что мы заложили основу (между 1998 и 2003 годом) для того, что произошло впоследствии с новыми владельцами и Пепом Гвардиолой.
В 1999 году команда выступала в третьем английском дивизионе и вышла в финал плей-офф за выход во вторую лигу (сейчас это Чемпионшип), где играла с «Джиллингемом». К 87-й минуте «горожане» проигрывали 0:2, но в добавленное время смогли отыграться и в итоге выиграли встречу по пенальти 3:1.
Бернштейн добавил:
Я думаю, что это самая важная игра в истории клуба. Даже более важная [чем победа в Лиге чемпионов]. Без победы над «Джиллингемом» большей части этого, возможно, не произошло бы. Клуб потерял бы импульс, и тогда были все шансы на то, что сделка по стадиону, которая имела решающее значение для группы Абу-Даби, инвестировавшей в клуб, могла бы не состояться.
Если бы этого не произошло, то история была бы совершенно другой.
Одним из вариантов, если бы всё сложилось по-другому, мог стать переход «Сити» в управление «Уимблдона», также в сотрудничестве с клубом был заинтересован «Рейднжерс» из Глазго.
«Уимблдон» выступал в Премьер-Лиге, они увидели в слабости «Манчестер Сити» возможность и почти сделали поглощение. С нашей точки зрения, это никогда не было вариантом. Это опустошило бы наших фанатов, они бы никогда с этим не смирились, и мы совершенно справедливо отказались от этого.
Вариант с «Рейнджерс» был немного более реалистичным, но это с большой долей вероятности означало, что «Сити» станет почти фарм-клубом. Это никогда не будет принято.
«Уимблдон» выступал в Премьер-Лиге, но их целью было совместить свой статус в АПЛ с поддержкой и историей «Манчестер Сити». И, возможно, дать себе шанс стать постоянным членом Премьер-Лиги. На самом деле это было очень оппортунистически и крайне нереально.
Если бы у «Сити» был другой владелец, возможно, они бы этим воспользовались. Но это было не для нас.
Итог таков: игрок из Солнечной Армении за 14 месяцев игры в КП выиграл 4 раза с одного аккаунта, болельщик сборной Уругвая Obdulio Varela за 8 лет 4 раза с одного аккаунта, и игрок из Солнечной Сибири 3 раза за семь лет игры с одного аккаунта. Я также посмотрел его статистику.
1. Игрок из Солнечной Армении - 4 победы за 14 месяцев
2. Болельщик сборной Уругвая - 4 победы за 8 лет.
3. Игрок из Солнечной Сибири - 3 победы за 7 лет.
И дело не только во времени и сроке, а какие результаты показали эти три игрока за месяц игры за всю историю конкурса. Например, на этом скриншоте вы можете увидеть результаты игрока из Солнечной Армении за январь 2024 года. В январе у него было всего 20 000 окча для ставок, в финале он не использовал из них 6 000, так как матчей в финале было мало. То есть за месяц он использовал всего 14000 из них. Получается, что он 14000 поднял до 103445. Можете показать такой скриншот игрока из Солнечной Сибири, или болельщика сборной Уругвая?
Но результаты 2016-2017 годов не учитываются, так как тогда пользователям давали много очков для ставов, а теперь правила другие. Если ты покажешь мне, я сниму шляпу.
Итог таков: игрок из Солнечной Армении за 14 месяцев игры в КП выиграл 4 раза с одного аккаунта, болельщик сборной Уругвая Obdulio Varela за 8 лет 4 раза с одного аккаунта, и игрок из Солнечной Сибири 3 раза за семь лет игры с одного аккаунта. Я также посмотрел его статистику.
1. Игрок из Солнечной Армении - 4 победы за 14 месяцев
2. Болельщик сборной Уругвая - 4 победы за 8 лет.
3. Игрок из Солнечной Сибири - 3 победы за 7 лет.
И дело не только во времени и сроке, а какие результаты показали эти три игрока за месяц игры за всю историю конкурса. Например, на этом скриншоте вы можете увидеть результаты игрока из Солнечной Армении за январь 2024 года. В январе у него было всего 20 000 окча для ставок, в финале он не использовал из них 6 000, так как матчей в финале было мало. То есть за месяц он использовал всего 14000 из них. Получается, что он 14000 поднял до 103445. Можете показать такой скриншот игрока из Солнечной Сибири, или болельщика сборной Уругвая?
Но результаты 2016-2017 годов не учитываются, так как тогда пользователям давали много очков для ставов, а теперь правила другие. Если ты покажешь мне, я сниму шляпу.
Между ними информация для футбольных гурманов.
Между ними информация для футбольных гурманов.