Люк де Йонг: «Я сидел на месте Месси в раздевалке. Это было приятно»

Нападающий ПСВ поделился впечатлениями от игры за «Барселону». Футболист выступал за каталонцев в сезоне 2021/22.

Это было очень необычно. Разумеется, я не стал заменой Месси. Никто не может его заменить. Меня пригласили играть в качестве «столба». Я сидел на его месте в раздевалке. Это было приятно.

Затем у меня получилось забить несколько важных голов, в основном головой. Одно время на «Камп Ноу» мое имя пели при каждом угловом или штрафном ударе. Лучшего и быть не могло. Я этим очень горжусь.