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Люк де Йонг: «Я сидел на месте Месси в раздевалке. Это было приятно»

вчера, 18:14

Нападающий ПСВ Люк де Йонг поделился впечатлениями от игры за «Барселону». Футболист выступал за каталонцев в сезоне 2021/22.

Это было очень необычно. Разумеется, я не стал заменой Месси. Никто не может его заменить. Меня пригласили играть в качестве «столба». Я сидел на его месте в раздевалке. Это было приятно.

Затем у меня получилось забить несколько важных голов, в основном головой. Одно время на «Камп Ноу» мое имя пели при каждом угловом или штрафном ударе. Лучшего и быть не могло. Я этим очень горжусь.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:51
А я думал что место где сидел Месси огорожено красной ленточкой и что там сидеть нельзя...
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:50
"...я готов целовать песок, по которому ты ходила..."

© Люк Де Йонг
therapy
therapy
вчера в 18:58
Это лучшая награда футболисту, когда фаны скандируют его имя...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:34
Можно убрать игрока из "Барселоны", где все обязаны пару раз в неделю восхвалять Месси, но "Барселону" из игрока - никогда)
Гость
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