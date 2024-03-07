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«Ливерпуль» одержал крупную победу над «Спартой» в первом матче 1/8 ЛЕ

вчера, 22:40
СпартаЛоготип футбольный клуб Спарта (Прага)1 : 5Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Пражская «Спарта» потерпела поражение от «Ливерпуля» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:5).

На 6-й минуте Алексис МакАллистер с пенальти вывел гостей вперёд. Дарвин Нуньес на 25-й удвоил преимущество мерсисайдцев, а на 45+3-й оформил дубль. Автогол Конора Брэдли на 46-й помог хозяевам поля сократить отставание в счёте. Луис Диас на 53-й забил 4-й мяч английской команды. Доминик Собослаи на 90+4-й провёл 5-й гол «красных».

Ответная встреча пройдёт 14 марта.

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Стадион «Дженерали Арена»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Ливерпуль» в соцсети «X»
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06 марта
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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:16
с победой красных, красавчики!
эту реализацию в воскресенье с Мансити было бы вообще красота!
Но это будет совершенно другой соперник
Ливерпуль с победой!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:07
Если честно, то не ожидал, что Ливерпуль выиграет с таком счётом. С победой Ливерпуль и всех болельщиков этого клуба!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:55
Если посмотреть на реальных конкурентов Ливерпуля в этом кубке,то их просто НЕТ!НО может Байер,правда я не особо их игры видел,просто по турнирной они улетели в космос от Гегемона из года в год. Пожалуй и запишем этих немцов в фавориты.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:52
Ливерпуль забил шестьмячей,а Спарта дома даже одного не смогла... Это какое то неуважение к болелам. НЕ ОСОБО НАПРЯГАЯСЬ бЕЛО-ЗЕЛЕНОВАТЫЕ ПЕРЕИГРАЛИ ЧЕХОВ.Тут в принципе итак было ясно,Но не настолько. Дома можно выпускать академию и даже тренера оттуда.
YNWA
YNWA
вчера в 23:19
Молодцы Ливерпуль теперь все мысли должны быть сосредоточены на игре с Ман Сити!
Это очень важный матч сезона!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:15
Спарта отлично играли, даже не ожидал от них такого. А в первом тайме штуки 3 легко могли забить, но забивал Ливерпуль) ответная игра уже по сути формальность.
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:08
Фаворит этой пары был очевиден и сегодня Ливерпуль это подтвердил! Мастерство игроков Ливерпуля было выше и это помогло команде Клоппа одержать разгромную, уверенную победу!!! Спарте же отдельный респект за то, что играли в свой футбол и не стали выставлять автобус! Команда Брайана Приске не изменила себе и играла в открытый футбол, но Спарту подвела именно реализация, т.к опасных голевых моментов они создали не мало!!! Ливерпуль с победой и выходом в 1/4 (не верю что Спарта отыграется на Энфилде), а Спарте спасибо за игру
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 22:55
Ну почему-то ожидал от Спарты большего. Наверное повелся на название. А если серьезно, у них были хорошие показатели перед этим матчем, а от Ливерпуля ждал самосохранения перед матчем с Ман Сити. Но этот матч стал для них тренировкой, Они настолько переусердствовали, что забили на двоих 6 голов... Наверное, в ответном матче будет самосохранение. Клопп лучше меня знает что и когда нужно команде. Ливерпуль с победой!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:54
Если не смотреть этот матч, то можно сказать победили на классе, но это вовсе не так: это тот случай, когда счет абсолютно не по игре…
Мне Спарта понравилась даже больше, чем Ливерпуль, но ей не везло просто нереально! Играли хорошо, старались - респект им.
Понятно, что англичане мастеровитее, но сегодня за них сыграл фарт. В целом игра была плюс-минус равна.
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:45
Это было ясно что Спарта получит по полной, но Спарта молодцы не закрылись , наверное из-за быстрого пропущенного гола пошли в атаку получили по полной.
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