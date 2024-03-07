«Ливерпуль» одержал крупную победу над «Спартой» в первом матче 1/8 ЛЕ

1709840408

вчера, 22:40

Пражская «Спарта» потерпела поражение от «Ливерпуля» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:5).

На 6-й минуте Алексис МакАллистер с пенальти вывел гостей вперёд. Дарвин Нуньес на 25-й удвоил преимущество мерсисайдцев, а на 45+3-й оформил дубль. Автогол Конора Брэдли на 46-й помог хозяевам поля сократить отставание в счёте. Луис Диас на 53-й забил 4-й мяч английской команды. Доминик Собослаи на 90+4-й провёл 5-й гол «красных».

Ответная встреча пройдёт 14 марта.