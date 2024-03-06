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Дубль Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Реалом Сосьедад» в 1/8 финала ЛЧ

сегодня, 00:55
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ в гостях обыграл «Реал Сосьедад» (2:1, 4:1 по сумме двух встреч) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 15-й минуте забил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. На 56-й минуте Мбаппе оформил дубль. На 89-й минуте полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Мерино отыграл один гол.

В другом сегодняшнем матче «Бавария» обыграла «Лацио».

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Лиги чемпионов
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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 10:13
Мбаппе просто красавчик ! В 1/4 финале ЛЧ хочется увидеть пару ПСЖ-Бавария . Надеюсь , там Мбаппе тоже вволю порезвится !
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 10:10
Тише дверью хлопайте, пацюкы пляшуть. У меня кот лышайный
cynk2m225d5g
cynk2m225d5g
сегодня в 09:35
Желаю чтобы ПСЖ в следующей стадии достался клуб -Бавария,Реал,МС,а то с помощью махинаий и подкупа выбрали Реал Сосьедад!
shur
shur
сегодня в 09:20
...Килиан зарабатывает пропуск на Сантьяго Бернабеу... !!!
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
pin_y, Нелетучий голландец больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 20. Поздравляем! Лига чемпионов 2023/2024
uwrk59tbzza3
uwrk59tbzza3
сегодня в 08:48
Без Мбаппе можно играть в чемпионате Франции, а в Лиге Чемпионов без него тяжело.
pfw74gfv6wdv
pfw74gfv6wdv
сегодня в 08:45
Как прижало, Мбаппе дали нормально поиграть.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:42
ПСЖ все же будет посильнее , Реал Сосьедад проваливает этот сезон и в чемпионате Испании.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:38
В 1/4 собирается солидная компания...
lotsman
lotsman ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 08:38
Отряд не заметил потери бойца................)
wyrggkwn8h7x
wyrggkwn8h7x
сегодня в 08:33
Килиан сделал разницу в этой встрече. Его два гола позволили "ПСЖ" одержать победу и в ответном матче. С Килианом "Реал Сосьедад" не справился, за что и поплатился. Но мало кто может в принципе это сделать.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:33
Результат ожидаемый. ПСЖ играл по счёту, особенно не напрягаясь.
Вещий
Вещий
сегодня в 08:29
Кажется, что в ответной игре "ПСЖ" испытал еще меньше проблем с "Реалом Сосьедад", чем в первой. Хотя счет и более напряженный.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:56
А что с Арсеном?
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:25
Победа на классе и без нервотрёпки
adekvat
adekvat ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 07:25
Осталось 2 матча в ЛЧ сыграть ему с ПСЖ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:13
Делает свою работу, поднимает на себя ценник...
112910415
112910415
сегодня в 05:36
ого, они сумели ! )
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 03:53
Просто Захарян не играл 😁
ABir
ABir
сегодня в 03:08
Мбаппе не зря доедает свой хлеб в ПСЖ
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:18
Черепахин, даёшь для Родины Лигу Чемпионов!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:46, ред.
Киля своей игрой даёт маме дополнительный повод в выбивании доп. средств у Переса для своего чада. ))

P.S. На сегодня ... подчеркну на сегодня (!), "лягушонок" - № 1 в Мире.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 01:40
Реал никакой..
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:38
С победой парижский (или катарский) клуб и всех болельщиков этого клуба! Мбаппе опять забивает, даже делает дубль. Неужели он взялся за ум и начал играть в футбол? Реал Сосьедад это конечно не тот соперник. Соперник, по игре с которым можно будет что-то говорить, возможно, будет в следующем раунде плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА. А тут, Реал Сосьедад в своём репертуаре. Сезон начинают хорошо, но их не хватает на длинный сезон. Конечно, они могут настроиться на конкретный матч, к примеру, против мадридского Реала. Но тут не смогли. Посмотрим, против кого предстоит играть ПСЖ в 1/4 финала Лиги Чемпионов УЕФА.
амурец
амурец
сегодня в 01:35
Предсказуемо
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:23
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 01:03
    ПСЖ выбил Реал из лиги чемпионов но есть нюанс
    Реал который Сосьедад!
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:56
    Без Арсена тяжело даются игры))
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