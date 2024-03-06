Дубль Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Реалом Сосьедад» в 1/8 финала ЛЧ

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сегодня, 00:55

ПСЖ в гостях обыграл «Реал Сосьедад» (2:1, 4:1 по сумме двух встреч) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 15-й минуте забил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. На 56-й минуте Мбаппе оформил дубль. На 89-й минуте полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Мерино отыграл один гол.

В другом сегодняшнем матче «Бавария» обыграла «Лацио».