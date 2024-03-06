Дубль Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Реалом Сосьедад» в 1/8 финала ЛЧ

ПСЖ в гостях обыграл «Реал Сосьедад» (2:1, 4:1 по сумме двух встреч) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Первый гол в игре на 15-й минуте забил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. На 56-й минуте Мбаппе оформил дубль. На 89-й минуте полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Мерино отыграл один гол.
В другом сегодняшнем матче «Бавария» обыграла «Лацио».
P.S. На сегодня ... подчеркну на сегодня (!), "лягушонок" - № 1 в Мире.
P.S. На сегодня ... подчеркну на сегодня (!), "лягушонок" - № 1 в Мире.
Реал который Сосьедад!
Реал который Сосьедад!