«Бавария» разгромила «Лацио» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

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сегодня, 00:53

«Бавария» обыграла «Лацио» (3:0, 3:1 по сумме двух встреч) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 38-й минуте забил нападающий «Баварии» Харри Кейн. В дополнительное ко второму тайму время Томас Мюллер удвоил преимущество хозяев. На 66-й минуте Кейн оформил дубль.