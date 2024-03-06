«Бавария» разгромила «Лацио» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бавария» обыграла «Лацио» (3:0, 3:1 по сумме двух встреч) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Первый гол в игре на 38-й минуте забил нападающий «Баварии» Харри Кейн. В дополнительное ко второму тайму время Томас Мюллер удвоил преимущество хозяев. На 66-й минуте Кейн оформил дубль.
В другом сегодняшнем матче ПСЖ одержал победу над «Реалом Сосьедад».
А какой был смысл тебе болеть за Римлян сегодня, понимая, что они во сто крат слабее немцев ?
Ладно когда ты тут на людях "колдуешь" на проигрыш Ливера или Арсов, - здесь ещё можно, хоть и отчасти, но понять тебя. А чем тебе Мюнхен то дорогу перешёл ? Или в 1/4 тебе в кайф смотреть на избиение мёртвого Лацио, нежели на рабочие когти Баварии ?! А как же сам футбол ? Зрелищность, состязательность, интерес, эмоции, удовольствие в конце концов ? Как без всего этого ?
Странный ты чел.
P.S. Не ровен час - так ведь можно накликать беду на голову МС в 1/4 !
А какой был смысл тебе болеть за Римлян сегодня, понимая, что они во сто крат слабее немцев ?
Ладно когда ты тут на людях "колдуешь" на проигрыш Ливера или Арсов, - здесь ещё можно, хоть и отчасти, но понять тебя. А чем тебе Мюнхен то дорогу перешёл ? Или в 1/4 тебе в кайф смотреть на избиение мёртвого Лацио, нежели на рабочие когти Баварии ?! А как же сам футбол ? Зрелищность, состязательность, интерес, эмоции, удовольствие в конце концов ? Как без всего этого ?
Странный ты чел.
P.S. Не ровен час - так ведь можно накликать беду на голову МС в 1/4 !