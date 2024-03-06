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«Бавария» разгромила «Лацио» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:53
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Бавария» обыграла «Лацио» (3:0, 3:1 по сумме двух встреч) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 38-й минуте забил нападающий «Баварии» Харри Кейн. В дополнительное ко второму тайму время Томас Мюллер удвоил преимущество хозяев. На 66-й минуте Кейн оформил дубль.

В другом сегодняшнем матче ПСЖ одержал победу над «Реалом Сосьедад».

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Бавария»
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:48, ред.
"Баварии" повезло с соперником. Причём повезло без кавычек. Немцы играли средненько, "Лацио" - безобразно для участника ЛЧ. Может, этот вывод слишком категоричен с моей стороны, но что есть, то есть.
AleS
AleS
сегодня в 13:14
Деда жалко
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:43, ред.
Очень давно не смотрел матч Лиги Чемпионов полностью. Наверное примерно год. Вчера наконец оценил всю игру. Бавария вчера не показала ничего сверхестественного, просто соперник был еще хуже. Лацио команда из другой весовой категории, которой может один раз повезти, как в первой игре, но не может фартить постоянно.

Немцы вчера все расставили по местам, но с такой игрой сомневаюсь, что пройдут дальше 1/4.
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Chivas1 (раскрыть)
сегодня в 10:58, ред.
И чё?..Ты запрещаешь мне так Баварию называть?.. Или ловишь меня на незнании?.. Это было неофициальное название сборной.. Сейчас от него отказались.. Историю надо знать.. Хе..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:50
AnotherChance13

Да ладно тебе.)
Allemz в прикол написал - смайл в конце по тексту у него; ну а я подыграл.
AnotherChance13
AnotherChance13 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 10:34
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 10:28
    Выше "орлы" взлететь не могли, там футбольная стратосфера!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 10:27, ред.
    Так это все знают. Стоит лишь Сити захотеть - умения и старания остальных уже не роляют.))
    allemz
    allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 10:22
    Нет, господин Петля, суеверие - дурман для нас! Сити либо побеждает, прикладывая достаточно усилий для достижения результата, либо же проигрывает, недоприложив усилий)
    allemz
    allemz
    сегодня в 10:13
    Читаю комменты и ржу))
    xa2zs7emzzq7
    xa2zs7emzzq7
    сегодня в 10:00
    Так должно и быть! Бавария сделала своё дело!!!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 09:56, ред.
    salleeh 147 / 316сегодня в 09:04

    "Если Бавария хочет выиграть, то тут Тухель бессилен…"


    Сильно !
    Сие утверждение, сродни Правде жизни в семье алкоголиков: если талантливый ребёнок захотел получить аттестат с отличием, то пьяницы-родители не помеха !
    shur
    shur
    сегодня в 09:18
    ...красивый счёт, красивые фамилии на табло...! С победой!
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 09:05, ред.
    А кто следующий соперники Псж и Бавария?
    salleeh
    salleeh
    сегодня в 09:04
    Если Бавария хочет выиграть, то тут Тухель бессилен…
    fgtamhjw2cz3
    fgtamhjw2cz3
    сегодня в 08:47
    Лацио был откровенным аутсайдером, дома им просто повезло.
    s3tnd2hj35wt
    s3tnd2hj35wt
    сегодня в 08:31
    Кейн и Мюллер забивали, причем Харри с дублем остался, Мусиала неустанно выматывал соперников, де Лигт умело нейтрализовывал атакующих футболистов "Лацио", а Геррейру делал вообще все, разве что голов не оформил. Просто футболист-конструктор какой-то.
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 08:27
    Долгое время "Бавария" не могла показать классный футбол и забрать у кого-то из соперников победу в уверенном стиле. И вот, наконец, свершилось.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 08:27
    Лацио вообще делать нечего в таком турнире ,на данный момент времени, к сожалению фанатов Орлов .
    Митя Митин
    Митя Митин
    сегодня в 07:50
    Хари Кейн красава,без него бы не справились!
    ssspartak
    ssspartak
    сегодня в 07:33
    Выход в плей оф для Лацио это их предел на данный момент. Пройти Баварию можно было только волей случая и множества негативных совпадений для Баварии.
    Chivas1
    Chivas1 ответ Не Эго Ист (раскрыть)
    сегодня в 06:21
    Бундесманшафт это сборная Германии)))
    ABir
    ABir
    сегодня в 05:38
    А немецкая овчарка в 1/4 еще покусается
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:38
    здесь понятно, этого ждали !
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 05:29
    Лацио команда не уровня лч
    YNWA
    YNWA
    сегодня в 05:08
    Лацики были не какующие.
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 04:24
    Немцы собрались и отскочили от позора...
    x44vwgg7cccw
    x44vwgg7cccw
    сегодня в 03:13
    Ну живи пока, тухлятина!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 02:27
    Бавария как всегда, на высоте. Но дальше будет труднее...
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    сегодня в 01:38, ред.
    Такой Сарри-бол нам не нужен.. Иммобиле простил.. Кейн забил.. Судья рассмешил.. Бундесманшафт идёт дальше..
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