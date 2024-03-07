«Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

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сегодня, 00:54

«Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» (3:1, 6:2 по сумме двух встреч) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 5-й минуте забил защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи. На 9-й минуте нападающий Хулиан Альварес удвоил преимущество хозяев поля. На 29-й минуте форвард «Копенгагена» Мохамед Эльюнусси отыграл один гол. В дополнительное к первому тайму забитым мячом отметился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.