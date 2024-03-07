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«Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:54
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгагенМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» (3:1, 6:2 по сумме двух встреч) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 5-й минуте забил защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи. На 9-й минуте нападающий Хулиан Альварес удвоил преимущество хозяев поля. На 29-й минуте форвард «Копенгагена» Мохамед Эльюнусси отыграл один гол. В дополнительное к первому тайму забитым мячом отметился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли ПСЖ и «Бавария».

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Стадион «Этихад Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер УЕФА
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Все комментарии
Горожане
Горожане
сегодня в 04:45
Дальше соперник будет по серьёзнее.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:27
Тут все было вполне предсказуемо.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 01:34
Закономерная победа МС на классе. Такое ощущение, что второй тайм МС играл в энергосберегающем режиме, видимо уже держа в уме предстоящий важнейший матч с Ливерпулем в АПЛ.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:15, ред.
С победой Манчестер Сити и всех болельщиков этого клуба! Мануэль Аканджи чётко поймал мяч и положил под перекладину ворот Копенгагена. А вот голкипер Копенгагена, вообще не сумел поймать мяч, после удара Хулиана Альвареса. Короче говоря, включил Кариуса образца финала Лиги Чемпионов 2018 года. Но и Эрлинг Холанд тоже не ушел без гола. По классу, между этими командами просто пропасть какая-то. Посмотрим, кто попадёт на такой Манчестер Сити. Интересно будет смотреть на пару Манчестер Сити и Интер. ПСЖ не рассматриваю, у Реала и Баварии слишком много проблем. Так что, пусть сыграют между собой команды Гвардиолы и Симоне Индзаги, или же Артеты. Ждём жеребьевку в пятницу. Ну и Нуньешу пожелаем здоровья!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:00
Ничего необычного и удивительного.
Всё по расписанию .
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:57
Нуньешу здоровья! Как же так можно было палец сломать??? Жесть......
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:56
Любимый счет МС в этой ЛЧ))) В первом тайме немного поиграли еще, а на второй могли и не выходить команды. С победой МС над обидчиками МЮ))
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