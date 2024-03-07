«Реал» сыграл вничью с «Лейпцигом» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

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сегодня, 00:54

«Реал» сыграл вничью против «Лейпцига» (1:1, 2:1 по сумме двух встреч) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 65-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 68-й минуте защитник «Лейпцига» Вилли Орбан сравнял счёт.