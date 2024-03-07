«Реал» сыграл вничью с «Лейпцигом» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Реал» сыграл вничью против «Лейпцига» (1:1, 2:1 по сумме двух встреч) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 65-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 68-й минуте защитник «Лейпцига» Вилли Орбан сравнял счёт.
Ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли ПСЖ и «Бавария».
После матча на выходных с Валенсией писал, что это был худший первый тайм в сезоне. Сегодня ребята пошли дальше.
Это издевательство над зрителем. Не представляю, что чувствуют болелы на Бернабеу, которые тыщ 20 заплатили за билеты.
Оправдание можно найти только одно - Анчелотти скрывает сильные тактики для будущих соперников в ЛЧ.
Высосано из пальца, признаю, но иначе «это» я оправдать не могу.
Причем было видно, что игроки играют, как тренер сказал. И искренне недоумевают, как им реагировать на свист своих же трибун, да еще и в день рождения клуба.
Фу. Удачи с жеребьевкой.
После матча на выходных с Валенсией писал, что это был худший первый тайм в сезоне. Сегодня ребята пошли дальше.
Это издевательство над зрителем. Не представляю, что чувствуют болелы на Бернабеу, которые тыщ 20 заплатили за билеты.
Оправдание можно найти только одно - Анчелотти скрывает сильные тактики для будущих соперников в ЛЧ.
Высосано из пальца, признаю, но иначе «это» я оправдать не могу.
Причем было видно, что игроки играют, как тренер сказал. И искренне недоумевают, как им реагировать на свист своих же трибун, да еще и в день рождения клуба.
Фу. Удачи с жеребьевкой.