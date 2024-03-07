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«Реал» сыграл вничью с «Лейпцигом» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:54
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Реал» сыграл вничью против «Лейпцига» (1:1, 2:1 по сумме двух встреч) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 65-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 68-й минуте защитник «Лейпцига» Вилли Орбан сравнял счёт.

Ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов вышли ПСЖ и «Бавария».

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Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Реал»
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Все комментарии
English slave
English slave
сегодня в 02:55
Реалу с такой игрой ток фермерскую Ла Лигу тянуть
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:46
Надеюсь дальше это недоразумение не увидим. Самыйц ужаснгый матч Реала за последние годы ,чем то на Лацио похож, тоже пассажир
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 01:45
В ЛЧ судьи более матерые поэтому так все просто с рук не сходит, Реал аут, от любого из соперников его класса
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
сегодня в 01:43
Реалу с такой игрой нечего в 1.4 делать позорный матч, очень повезло что у РБ нет исполнителей выского качества, боюсь представить что с этими пенсионерами сделал бы Сити, Арсенал или Интер. Перед болельщиками неужели не стыдно?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 01:28
Кого-кого, а Дани на поле я вообще не хотел бы видеть. Он в аренде в "Арсенале" полгода был и играл в основе, ноль полезных действий, зато прилично обрезов.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:26
Тоже не понимаю. Милитао травмирован давно, Алаба еще до трансферного окна. Есть неплохие цз в Кастилье. На что тогда расчет?
баск
баск ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:25
Лейпциг может смело благодарить своего замечательного Ольмо, который во втором тайме минимум дважды мог забивать..

Особенно удивил последний его момент, уже в компенсированное, когда Ольмо оказался в глубине штрафной на чистом мяче левее центра и устроил щекой парашютик в дальнюю девятку. Ишь, кудесник..))

У него был другой выход- дать мячу опуститься чуть ниже, положить корпус немного влево и мочкануть правой с подъёма в ближний.
Получилась бы пушка, сетку бы порвал)

Со стороны легко конечно судить, но всё-таки..
Если играешь на таком уровне, против целого Реала, и расчитываешь на что-то, то нужно бы использовать все технические возможности, ну или домой езжай..)
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:24
Как вы увидели, что игроки устали? По тому, что не бегут? А куда бежать? Играли по схеме 5-5-0. Мяч держали неплохо, переходят центр поля - а дальше пустота.
В команде два ярко выраженных опорника - Тчуамени и Камавинга. Схема с Тчу-Кроос-Кама, где Кроос нижний, выглядит дико.
Раз все устали, можно было оставить Вини на лавке, выпустить Хоселу, который уж точно не устал, и держать в напряжении всю весьма среднюю линию защиты Лейпцига весь матч. Чем смотреть на это.
Себальос, Модрич и Браим обеспечили бы свежестью на весь матч атаки Лейпцига не в 6-8 человек, а в 3-4, команда то средняя.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 01:20
Реал сейчас сильно страдает из-за отсутствия игроков обороны. Впереди очень непростой календарь.
BarcelonaMD
BarcelonaMD
сегодня в 01:17
Не знаю кто чего думал насчёт этого матча ... Скажу так что было ожидаемо такой матч ... Лейпциг это не мальчишки для битья ... А вот Реалу как будто что-то не хватало НО прошли дальше , а это главное ! Конечно дальше будет труднее ! Я думаю за ушастика будут бороться МС ( сенсация 2 раз подряд ) ну или Арсенал ... Моё мнение ...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 01:17, ред.
А я не согласен, ну видно было, что тот же Беллингем устал, всё-таки такой насыщенный сезон у него впервые в карьере. Кроосу 34 года всё-таки тоже, а он ключевой игрок команды опять же. Обойма крайне маленькая, буквально Модрича можно выпустить на 20-30 минут (с сильными командами), да Браим мог усилить игру, больше вообще никаких вариантов. То есть Анчи намеренно пытался как можно меньше сил потратить, и видно по игрокам, что они хотели того же. Слишком просто хотеть от состава с таким количеством проблем, чтобы они и автобусы каждый матч взламывали, и против "Ляйпцига", который лёг костьми, потому что это единственный важный матч почти до конца сезона у них, возили.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 01:14
Жаль, очень жаль, что немецкая команда не прошла испанцев. Весь матч футболисты "Реала" выпендривались (простите за сленг) до такой степени, что трибуны стали освистывать их. На мой взгляд, они вообще не играли, а обозначали своё присутствие на поле. Если бы "Лейпциг" был более мастеровитым, гости могли выиграть. Но не шёл мяч в ворота, и всё тут.
Хотел пару "ласковых" слов сказать в адрес Винисиуса за ТОТ эпизод в середине второго тайма, но воздержусь. Надеюсь, вы поняли, какой эпизод я имел в виду. Теперь понимаю, почему его иногда освистывают свои же болельщики.
Повторю то, что сказал вначале с сожалением, - жаль.
y-ago
y-ago
сегодня в 01:14
Прошли дальше и слава Б-гу! С победой!
Rusens55
Rusens55
сегодня в 01:09
Дааа, повозили сегодня реал по своему полю, не ожидали такого напора от лейпцига, видно как реал выдохся после 70-ой минуты, при счете 1-1 опасян пропускать атаки за атакой, так можно было и отхлопотать второй гол
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:08
Ну, это, с выходом. Это реально «выход».

После матча на выходных с Валенсией писал, что это был худший первый тайм в сезоне. Сегодня ребята пошли дальше.
Это издевательство над зрителем. Не представляю, что чувствуют болелы на Бернабеу, которые тыщ 20 заплатили за билеты.

Оправдание можно найти только одно - Анчелотти скрывает сильные тактики для будущих соперников в ЛЧ.
Высосано из пальца, признаю, но иначе «это» я оправдать не могу.

Причем было видно, что игроки играют, как тренер сказал. И искренне недоумевают, как им реагировать на свист своих же трибун, да еще и в день рождения клуба.
Фу. Удачи с жеребьевкой.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:04
Они в моральном аспекте никакие, однако носятся как угорелые все 90 минут + класс игроков - это тебе не Лейпциг.

P.S. Менять Баварию на Интер не буду, потому как ставлю на Атлетов.
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:03
неее, команды из одной страны в лч- это неинтересно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:03
ПСЖ в защите далеко не айс, так что вопрос. Мюнхен хорошим вариантом будет, они вообще в обороне не играют, вот "Интер", "Арсенал", МС лучше не встречать.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:03
С выходом в четвертьфинал Лиги Чемпионов УЕФА, лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков этого супер клуба!!! Понятно, что сегодня трудно было. Команда устала, много травм. Угадайте, из под кого забили гол Реалу!? Видно, что Карвахалю некомфортно в центре обороны. Вот мне очень интересно, почему ставят Начо в состав? Лучше б уж Тчуамени в центр обороны поставили, или кого-нибудь из Кастильи попробовать в матче Ла Лиги. Реал забил очень хороший гол, после очень хорошо выхода в контратаку, после перехвата мяча от Крооса. Лейпциг быстро ответил своим голом. Очень хорошо выступили против такого футбольного гиганта как Реал Мадрид. Возможно, что игроки Реала и Карло Анчелотти держали в уме сложный календарь Реала. Конечно , надо было зимой взять центрального защитника в аренду. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:01
У меня план, что "Арсенал" попадёт на МС сначала, вот там я за него поболею, Доминатор знает своего лысого наставника, и вымотать как следует его может, а "Реалу" с фактором Начо нужно не попадать на них обоих как можно дольше)
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:01
Баварию замени на Интер, тогда согласен)) Сосисочные щас сами никакие
Рой Макай
Рой Макай ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:00
С этим полностью согласен. У РБ довольно хороший сбалансированный состав, есть топы такие как Симонс и Ольмо, но напы это просто мрак. Походу рано Вернера слили, даже он мог что-то реализовать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:00
На пределе прошли Ляйпциг.
В 1/4 если попадут на Мюнхен, МС или Париж..., думаю Мадрид не вывезет.
амурец
амурец
сегодня в 01:00
Реал прошел дальше, играли в эконом режиме
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:58
хах)) а в профиле написано "болею только за Арсенал")))) Ладно, ждем жеребьевку
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:58
Лейпцигу надо было с первых минут брать на штурм ворота реала!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 00:57
Чтобы был отскок года, нужно было, чтобы игроки РБ хотя бы в ворота попадали для начала) А так, при всём уважении, у Лунина ну пара-тройка сейвов, остальное они сами мимо послали.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:57, ред.
Несмотря на выход в четвертьфинал сегодня Реал играл хуже Лейпцига,особенно в первом тайме
Дальше будут соперники посерьёзней
Ну главное прошли дальше
Рой Макай
Рой Макай ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 00:57
Дело не в невезении, а в недостатке мастерства нападающих РБ, в частности Опенда. После этого матча его бы во вторую команду на пару недель отправить для профилактики.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:56
Буду за "Реал", потому что им сложнее в этом сезоне. Но, я думаю, "Арсенал" может выиграть, т.к. ну очень сдохший "Реал" в последних матчах, всё же и по Беллингему видно, что он силы не рассчитал на сезон. Чемпионат как-нибудь выиграют, а вот дальше в ЛЧ будет очень сложно пройти.
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