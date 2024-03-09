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«Жирона» проявляет интерес к полузащитникам «Шахтёра»

сегодня, 09:32

«Жирона» заинтересована в услугах полузащитников «Шахтёра» Георгия Судакова и Артёма Бондаренко. Каталонцы рассматривают возможность осуществления данных трансферов летом.

Оба футболиста являются воспитанниками «Шахтёра». Их контракты действуют до декабря 2028 года. Судаков в текущем сезоне провёл 23 матча во всех турнирах, забил 4 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. На счету Бондаренко 19 игр, 2 гола, 7 результативных передач и 4 карточки (2 жёлтых и 2 красных). Портал Transfermarkt оценивает Судакова в 18 миллионов евро, а его партнёра по клубу в 9 миллионов евро.

Напомним, в «Жироне» уже играют два украинца — полузащитник Виктор Цыганков и нападающий Артём Довбик.

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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 11:12
Жирона любит украинцев, это факт.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:41
Скоро этого Шахтера уже не будет.
g98cv9uk3nh7
g98cv9uk3nh7
сегодня в 09:35
Жирона переключилась на дешёвый украинский рынок
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