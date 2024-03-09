«Жирона» проявляет интерес к полузащитникам «Шахтёра»

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сегодня, 09:32

«Жирона» заинтересована в услугах полузащитников «Шахтёра» и . Каталонцы рассматривают возможность осуществления данных трансферов летом.

Оба футболиста являются воспитанниками «Шахтёра». Их контракты действуют до декабря 2028 года. Судаков в текущем сезоне провёл 23 матча во всех турнирах, забил 4 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. На счету Бондаренко 19 игр, 2 гола, 7 результативных передач и 4 карточки (2 жёлтых и 2 красных). Портал Transfermarkt оценивает Судакова в 18 миллионов евро, а его партнёра по клубу в 9 миллионов евро.

Напомним, в «Жироне» уже играют два украинца — полузащитник Виктор Цыганков и нападающий Артём Довбик.