«Интер» одолел «Болонью» в матче Серии А

«Болонья» уступила «Интеру» в 28-м туре Серии А (0:1).
Забитым мячом отличился Ян Биссек на 37-й минуте.
После поединка «Болонья» идет на 4-м месте (51 пункт), «Интер» лидирует (75 очков).
«Болонья» уступила «Интеру» в 28-м туре Серии А (0:1).
Забитым мячом отличился Ян Биссек на 37-й минуте.
После поединка «Болонья» идет на 4-м месте (51 пункт), «Интер» лидирует (75 очков).
Болоньи тоже отдельный респект. Команда Мотты показала, что не зря идет в четверке, если я не ошибаюсь, то в первом круге Болонья обыграла Интер в гостях, и вот сегодня Интер как бы взял реванш
Интеристов с победой, а Болоньи удачи и надеюсь останутся в четверке, хотя там Рома поджимает уже
Болоньи тоже отдельный респект. Команда Мотты показала, что не зря идет в четверке, если я не ошибаюсь, то в первом круге Болонья обыграла Интер в гостях, и вот сегодня Интер как бы взял реванш
Интеристов с победой, а Болоньи удачи и надеюсь останутся в четверке, хотя там Рома поджимает уже