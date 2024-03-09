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«Интер» одолел «Болонью» в матче Серии А

сегодня, 21:55
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья0 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Болонья» уступила «Интеру» в 28-м туре Серии А (0:1).

Забитым мячом отличился Ян Биссек на 37-й минуте.

После поединка «Болонья» идет на 4-м месте (51 пункт), «Интер» лидирует (75 очков).

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Все комментарии
snayper777
snayper777
сегодня в 23:26
и кстати почему нет статьи о 116 летии клуба?!
snayper777
snayper777 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 23:25
да был матч в кубке Италии
A.S.A
A.S.A ответ snayper777 (раскрыть)
сегодня в 23:13
Спасибо,что поправили! Значит в кубке Интер проиграл?! Помню что Болонья обыграла Интер....или я опять путаю)
mjpz26tezj2z
mjpz26tezj2z
сегодня в 22:57
Болонья всё ещё в четверке лидеров!
snayper777
snayper777 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 22:32
ничейка была
Grizly88
Grizly88
сегодня в 22:30
Вот почему Индзаги лучший тренер месяца
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:12
Браво Интер! Браво Симоне! Интер показывает чемпионский футбол и сметает всех конкурентов. Впереди важный матч против Атлетико, там парням Индзаги будет сложнее!
Болоньи тоже отдельный респект. Команда Мотты показала, что не зря идет в четверке, если я не ошибаюсь, то в первом круге Болонья обыграла Интер в гостях, и вот сегодня Интер как бы взял реванш
Интеристов с победой, а Болоньи удачи и надеюсь останутся в четверке, хотя там Рома поджимает уже
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 21:58
Скромная победа, но главное победа!
Всех Интеристов с победой!
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