«Динамо» переиграло «Ахмат» в матче Премьер-Лиги

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сегодня, 20:58

«Динамо» обыграло «Ахмат» в 20-м туре РПЛ (2:0).

Луис Чавес открыл счет на 39-й минуте, а Константин Тюкавин на 62-й удвоил преимущество команды. У гостей на 45+1-й за вторую желтую карточку с поля был удален Евгений Харин.

После матча «Динамо» идет на 3-м месте (38 очков), «Ахмат» находится на 12-й строчке (20 баллов).