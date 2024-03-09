«Динамо» переиграло «Ахмат» в матче Премьер-Лиги

«Динамо» обыграло «Ахмат» в 20-м туре РПЛ (2:0).
Луис Чавес открыл счет на 39-й минуте, а Константин Тюкавин на 62-й удвоил преимущество команды. У гостей на 45+1-й за вторую желтую карточку с поля был удален Евгений Харин.
После матча «Динамо» идет на 3-м месте (38 очков), «Ахмат» находится на 12-й строчке (20 баллов).
С помощью 6-ти весенних очков они превратили таблицу с тандемом лидеров в таблицу с лидирующим трио....
Выше плотность вверху таблицы - интересней чемпионат.
В апреле Зениту играть и с Краснодаром и с Динамо...думаю нас ждёт интересная развязка первенства...
С помощью 6-ти весенних очков они превратили таблицу с тандемом лидеров в таблицу с лидирующим трио....
Выше плотность вверху таблицы - интересней чемпионат.
В апреле Зениту играть и с Краснодаром и с Динамо...думаю нас ждёт интересная развязка первенства...
т.к. у обеих команд имелись качественне потери в составах..
У нас из-за перебора жёлтых отдыхали Бальбуэна и Лаксальт;
у гостей отсутствовали Швец, Бериша и Агаларов.
Все эти люди, каждый по-своему, в бОльшей или меньшей степени, но делают игру, и без них команды ослаблены.
Это не могло не сказываться и приводило у большому количеству ошибок с обеих сторон, технических и позиционных, особенно в первые полчаса.
Во многом благодаря этим ошибкам соперники создали за это время немало голевых моментов у ворот друг друга, но поначалу оба кипера работали безупречно и сделали по нескольку сейвов.
Но примерно с 30-й минуты картина круто изменилась..
Чавес всё чаще берёт на себя ответственность за игру, и сегодня
продемонстрировал своё навык в исполнении плотных дальних ударов-
уж залудил так залудил, это его гол, от него давно такого ждали)
А вот Ахмат сразу после пропущенного как-то ненадолго сник (был в нокдауне от Чавеса?), и во время этого нокдауна спорол глупость ахматовец Женя Харин, сначала зацепившись языком за судью и получив за это горчичник, а чере пару минут откровенно нырнул в штрафной Динамо, даже без контакта.
Ну и всё на этом, в общем-то.
Динамо сейчас потихоньку становится психологически покрепче и уже не так судорожно обороняет перевес в счёте, да ещё на фоне меньшинства у соперника, так что беспокоиться за исход повода уже не было..
Ну и Шелия учудил, конечно, со вторым голом.
Проиграть позиционное единоборство Костику Тюкавину, который сильно ниже Шелии, да плюс его руки..
Иногда Шелия чудеса показывает, но иной раз кошмар какой-то творит.
Что же касается Динамо- так и не умеем мы пока дожимать свой перевес
над почти сдавшимся соперником, учиться этому надо.
Впрочем, не всё сразу, кое-что мы уже умеем такого, чего не умели в начале сезона, например уменьшить панику в обороне..)
СораДников с победой)
т.к. у обеих команд имелись качественне потери в составах..
У нас из-за перебора жёлтых отдыхали Бальбуэна и Лаксальт;
у гостей отсутствовали Швец, Бериша и Агаларов.
Все эти люди, каждый по-своему, в бОльшей или меньшей степени, но делают игру, и без них команды ослаблены.
Это не могло не сказываться и приводило у большому количеству ошибок с обеих сторон, технических и позиционных, особенно в первые полчаса.
Во многом благодаря этим ошибкам соперники создали за это время немало голевых моментов у ворот друг друга, но поначалу оба кипера работали безупречно и сделали по нескольку сейвов.
Но примерно с 30-й минуты картина круто изменилась..
Чавес всё чаще берёт на себя ответственность за игру, и сегодня
продемонстрировал своё навык в исполнении плотных дальних ударов-
уж залудил так залудил, это его гол, от него давно такого ждали)
А вот Ахмат сразу после пропущенного как-то ненадолго сник (был в нокдауне от Чавеса?), и во время этого нокдауна спорол глупость ахматовец Женя Харин, сначала зацепившись языком за судью и получив за это горчичник, а чере пару минут откровенно нырнул в штрафной Динамо, даже без контакта.
Ну и всё на этом, в общем-то.
Динамо сейчас потихоньку становится психологически покрепче и уже не так судорожно обороняет перевес в счёте, да ещё на фоне меньшинства у соперника, так что беспокоиться за исход повода уже не было..
Ну и Шелия учудил, конечно, со вторым голом.
Проиграть позиционное единоборство Костику Тюкавину, который сильно ниже Шелии, да плюс его руки..
Иногда Шелия чудеса показывает, но иной раз кошмар какой-то творит.
Что же касается Динамо- так и не умеем мы пока дожимать свой перевес
над почти сдавшимся соперником, учиться этому надо.
Впрочем, не всё сразу, кое-что мы уже умеем такого, чего не умели в начале сезона, например уменьшить панику в обороне..)
СораДников с победой)