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«Динамо» переиграло «Ахмат» в матче Премьер-Лиги

сегодня, 20:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Динамо» обыграло «Ахмат» в 20-м туре РПЛ (2:0).

Луис Чавес открыл счет на 39-й минуте, а Константин Тюкавин на 62-й удвоил преимущество команды. У гостей на 45+1-й за вторую желтую карточку с поля был удален Евгений Харин.

После матча «Динамо» идет на 3-м месте (38 очков), «Ахмат» находится на 12-й строчке (20 баллов).

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Все комментарии
Alexander Zverev
Alexander Zverev
сегодня в 23:19
Динамо с победой! Сегодня мои команды победили.
lotsman
lotsman
сегодня в 22:27
Ахмат смотрелся очень хорошо. В первом тайме, по крайней мере, играл лучше чем оно. И ещё это удаление испортило всё. Во втором тайме Ахмат уже был хуже.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:06
За медали борьба пошла в открытую
Dinamo
Dinamo
сегодня в 21:57
Календарь Динамо позволяет с оптимизмом смотреть на вершину.
Сдержанным, конечно ;)

СораДников с побеДой!
Храневец
Храневец
сегодня в 21:52
Всех сораДников с победой Главное не сбавлять обороты !!!!! Интрига растет и это радует !
Интерес
Интерес
сегодня в 21:43
Ну вот,снова чемпионат стал походить на турнир!Завтра ещё два претендента присоединятся к квартету,и далее будет весело.
баск
баск
сегодня в 21:38, ред.
Стать образцом футбольного искусства этот матч, пожалуй, не обещал,
т.к. у обеих команд имелись качественне потери в составах..

У нас из-за перебора жёлтых отдыхали Бальбуэна и Лаксальт;
у гостей отсутствовали Швец, Бериша и Агаларов.
Все эти люди, каждый по-своему, в бОльшей или меньшей степени, но делают игру, и без них команды ослаблены.

Это не могло не сказываться и приводило у большому количеству ошибок с обеих сторон, технических и позиционных, особенно в первые полчаса.

Во многом благодаря этим ошибкам соперники создали за это время немало голевых моментов у ворот друг друга, но поначалу оба кипера работали безупречно и сделали по нескольку сейвов.

Но примерно с 30-й минуты картина круто изменилась..
Чавес всё чаще берёт на себя ответственность за игру, и сегодня
продемонстрировал своё навык в исполнении плотных дальних ударов-
уж залудил так залудил, это его гол, от него давно такого ждали)

А вот Ахмат сразу после пропущенного как-то ненадолго сник (был в нокдауне от Чавеса?), и во время этого нокдауна спорол глупость ахматовец Женя Харин, сначала зацепившись языком за судью и получив за это горчичник, а чере пару минут откровенно нырнул в штрафной Динамо, даже без контакта.

Ну и всё на этом, в общем-то.
Динамо сейчас потихоньку становится психологически покрепче и уже не так судорожно обороняет перевес в счёте, да ещё на фоне меньшинства у соперника, так что беспокоиться за исход повода уже не было..

Ну и Шелия учудил, конечно, со вторым голом.
Проиграть позиционное единоборство Костику Тюкавину, который сильно ниже Шелии, да плюс его руки..
Иногда Шелия чудеса показывает, но иной раз кошмар какой-то творит.

Что же касается Динамо- так и не умеем мы пока дожимать свой перевес
над почти сдавшимся соперником, учиться этому надо.
Впрочем, не всё сразу, кое-что мы уже умеем такого, чего не умели в начале сезона, например уменьшить панику в обороне..)

СораДников с победой)
Gotlib
Gotlib
сегодня в 21:35
Лещ упорно пасует на защитника, который находится под прессингом. Прошлая игра с Локо его ничему не научила. А так, хорошо что набрали три очка. Мы в гонке лидеров. Всех поклонников Динамо с очередной победой!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 21:31
Посмотрел таблицу.Интереснейшая развязка нас ожидает,что сверху,что снизу.
cska1948
cska1948
сегодня в 21:26
По созданным голевым моментам Ахмат должен был выиграть. Но реализация у них оказалась ниже плинтуса.
drug01
drug01
сегодня в 21:21
Динамо входит в лидеры
112910415
112910415
сегодня в 21:17
и вот Динамо в гонке за золото !
Хиромант
Хиромант
сегодня в 21:16
- Динамо - с победой! Давно говорил, и продолжу это говорить - "командировка" в ФНЛ (хотя бы даже на сезон) - реально встряхивает команду. Может уже ещё кому-то пришла пора "встряхнуться"?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 21:10
Динамо с победой по счету!!! Но Ахмат проиграл сам себе.
Kolymchanin
Kolymchanin
сегодня в 21:08
Две команды - футбольная и хоккейная, сделали из меня валидольного наркомана.
Всех сораДников с побеДой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:06, ред.
Динамо молодцы...
С помощью 6-ти весенних очков они превратили таблицу с тандемом лидеров в таблицу с лидирующим трио....
Выше плотность вверху таблицы - интересней чемпионат.

В апреле Зениту играть и с Краснодаром и с Динамо...думаю нас ждёт интересная развязка первенства...
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:04
Поздравляю болельщиков Динамо с важной победой
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