«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче Премьер-Лиги

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сегодня, 20:44

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче 28-го тура АПЛ (1:1).

Джон Стоунз вывел гостей вперед на 23-й минуте, ответный гол на 50-й забил Алексис МакАллистер с пенальти.

После поединка «красные» идут на 2-м месте (64 балла), «горожане» расположились на 3-й строчке (63 пункта).