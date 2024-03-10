«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче Премьер-Лиги

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче 28-го тура АПЛ (1:1).
Джон Стоунз вывел гостей вперед на 23-й минуте, ответный гол на 50-й забил Алексис МакАллистер с пенальти.
После поединка «красные» идут на 2-м месте (64 балла), «горожане» расположились на 3-й строчке (63 пункта).
Такой матч, где 10 раз подумаешь кого хвалить, а кому люлей раздавать...
Ливер играл без нормальной оборонительной линии, по объективным причинам, за что и поплатился в 1-м тайме, получив гол на ровном месте.
"Отличился" кипер, который в своей вратарской радушным хозяином оказался и хвалённый Ван Дейк, бросивший рулить координацией опеки в своей штрафной при корнере.
Что произошло потом...? Потом обе тимы выключили головы, рвались вперёд, не жалея ни себя, ни соперника и ...., фактически забили болт на ворота, забыв обо всём, что умеют..., забыв про тактику и про всё то, к чему призывали оба тренера.
Радует одно: ни одна команда сёдня не заслужила поражения, что и произошло.
Такой матч, где 10 раз подумаешь кого хвалить, а кому люлей раздавать...
Ливер играл без нормальной оборонительной линии, по объективным причинам, за что и поплатился в 1-м тайме, получив гол на ровном месте.
"Отличился" кипер, который в своей вратарской радушным хозяином оказался и хвалённый Ван Дейк, бросивший рулить координацией опеки в своей штрафной при корнере.
Что произошло потом...? Потом обе тимы выключили головы, рвались вперёд, не жалея ни себя, ни соперника и ...., фактически забили болт на ворота, забыв обо всём, что умеют..., забыв про тактику и про всё то, к чему призывали оба тренера.
Радует одно: ни одна команда сёдня не заслужила поражения, что и произошло.
Ничья в пользу Арсенала) и мы снова на первой строчке, правда впереди еще 10 туров и все три клуба претенлуют на титул!!!
Ничья в пользу Арсенала) и мы снова на первой строчке, правда впереди еще 10 туров и все три клуба претенлуют на титул!!!