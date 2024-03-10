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«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче Премьер-Лиги

сегодня, 20:44
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче 28-го тура АПЛ (1:1).

Джон Стоунз вывел гостей вперед на 23-й минуте, ответный гол на 50-й забил Алексис МакАллистер с пенальти.

После поединка «красные» идут на 2-м месте (64 балла), «горожане» расположились на 3-й строчке (63 пункта).

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
сегодня в 21:33
Не исчезает, а копит силы на пента-трики с "Лутоном". Он понимает, что с "Ливерпулем" чтобы хотя бы хет-трик сделать, придётся втрое больше сил потратить, чем десять голов "Лутону" забить. Он эргономичный))
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ Amiralla (раскрыть)
сегодня в 21:31
Исчезает в больших матчах.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 21:29
Вообще-то несложно заметить, что наконец-то соперники заиграли хоть как-то и из Бундеслиги, где "Бавария" даже когда отвратительно проводила сезон, чемпионство брала, соревнование превратилось в какое-то подобия АПЛ десятилетней давности.

Наконец-то Пепу нужно не только проблемы решать, как два состава на поле впихнуть, но и как играющие клубы обходить.
allemz
allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 21:29
Ковачич дно, трудно промахнуться в описании его игры, если даже не смотрел его матчи
DXTK
DXTK
сегодня в 21:27
И кто судил эту игру, я даже попробую угадать наверно Оливер как всегда, и как всегда он Пенальти поставили для Ливерпуля, это не удивительно с игры они ничего не могут против Ман Сити..........

PS Сити меня разочаровывает, своим не желанием выиграть 4 титул подряд. Даря надежды соперникам.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:27
Этот результат полностью и целиком на руку Арсеналу.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 21:26
Мне кажется, любой игрок вправе жаловаться, если его меняют на Ковачича, хаха) Труднее быть бесполезнее него, замена на него это как обвинение от Пепа в плохой игре)хя в данном случае про всю его последнюю карьеру, не следил за его последними матчами)
aNOOBis
aNOOBis ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 21:24
Я тоже понял, что он считает, что команда не так играет. Но на замену он тоже 92ился
allemz
allemz ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 21:23, ред.
Как по мне, не было похоже на спор, почему тренер заменил, если только малясь. Судя по жестикуляциям и выражению лиц, КДБ в адекватном ключе предъявлял Пепу по тактике, руками изображал перемещения, а Пеп выслушивал и высказывал предположения, обменивались мнениями по ситуации на поле. КДБ обычно эмоционально реагирует, если почувствует, что "зря" заменили. В данной ситуации, "на всех обиделся" - грубо подмечено
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 21:19
Как не те не другие не смогли больше забить?!
Лучо Диас, чисто, исчадие ада. На нем висело 2 защитника, один потом повис буквально, остался только Уокер, через миллион отскоков мяч остался у Диаса и он психанул и зарядил мячом в Уокера. Но у него столько энергии, что я подозреваю его в употреблении кокаина.

Де Брёйн тоже повеселил, включил Кристину, на всех обиделся, что с поля заменили и жевал что-то Пепу про то как неправильно команда играет
allemz
allemz ответ vlasovca (раскрыть)
сегодня в 21:15
Оливер отмечался в помощи Ливерпулю в 2020 году, местные ювентини прозвали его "Оливерпуль"))
Amiralla
Amiralla
сегодня в 21:14
Холанд слишком переоцененный игрок. Его уровень это Лутон Таун. Зачем ему такие бабки платят....
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 21:14
Зря Клопп Нуньеса поменял. Они с Диасом могут пахать все 90+ минут
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 21:13
Сегодня все "хороши" были: и ваши и наши.)
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 21:11
Арсенал уже никто не остановит
allemz
allemz ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
сегодня в 21:11, ред.
В норвежском диком лососе много полезных жирных кислот, надеемся, что с пользой для голландца
allemz
allemz ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 21:08, ред.
Еще бы Артета воспользовался этой возможностью должным образом))
uasvnnd7etqp
uasvnnd7etqp
сегодня в 21:08
Во втором тайме Ливерпуль был на голову сильнее. Просто красавцы. Выдать такую игру с такими потерями.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:07
Прследний матч Клоппа против Гвардиолы в АПЛ, этого противостояния будет очень нехватать всем болельщикам!!! Теперь по матчу...Отличный матч, который держал в напряжении до самой последней секунды!!! По первому тайму Сити был опаснее и отлично использовали свой стандарт, к которому игроки Ливерпуля явно небыли готовы, но во втором тайме Ливерпуль перевернул игру с ног на голову и думаю игроки Сити и болельщики очень рады,что смогли завоевать хотя бы одно очко на Энфилде!!! Холланд снова потерялся в большом матче, а Салах вообше не похож на себя после травмы, столько брака было. Думаю Эндо и МакАлистер были лучшими сегодня!!!
Ничья в пользу Арсенала) и мы снова на первой строчке, правда впереди еще 10 туров и все три клуба претенлуют на титул!!!
allemz
allemz ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 21:06
Сити до победы в ЛЧ страдал синдромом нереализованных моментов во всех турнирах, мало кто помнит, житейскую психологию интересует "здесь и сейчас"
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 21:03
Часть моего комментария, который был написан 18 февраля. Пока что все идет по плану.

Расписание Ливерпуля на несколько недель вперед: дома - Лутон Таун, Манчестер Сити, Брайтон, на выезде - Форест, Эвертон. Еще будут играть в финале Кубка Лиги с Челси. Ливерпуль с легкостью выиграет Лутон Таун, поскольку команда часть своих сил бросил в пустоту в матчах с Ньюкасл Юнайтед 4:4, и дома с Шеффилд Юнайтед 1:3, 20 ударов за игру, 563 передач, уже были усталыми после 4:4. Сегодня еще помучаются с МЮ и в состоянии измотанности достанутся Ливерпулю. С Манчестер Сити скорее всего сыграют вничью или победят. Ноттингем Форест до игры с Ливерпулем будет играть с Астон Виллой и перед матчем еще и с МЮ, так что в этом случае дела обстоят для Ливерпуля тоже хорошо. С Эвертоном и Брайтоном могут быть проблемы, но Эвертон перед игрой с Ливерпулем будет играть с МЮ, так что останется Брайтон, который может вырвать ничью с Ливерпулем. Неудобный соперник для Ливерпуля.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 21:03, ред.
Мда...
Такой матч, где 10 раз подумаешь кого хвалить, а кому люлей раздавать...
Ливер играл без нормальной оборонительной линии, по объективным причинам, за что и поплатился в 1-м тайме, получив гол на ровном месте.
"Отличился" кипер, который в своей вратарской радушным хозяином оказался и хвалённый Ван Дейк, бросивший рулить координацией опеки в своей штрафной при корнере.
Что произошло потом...? Потом обе тимы выключили головы, рвались вперёд, не жалея ни себя, ни соперника и ...., фактически забили болт на ворота, забыв обо всём, что умеют..., забыв про тактику и про всё то, к чему призывали оба тренера.

Радует одно: ни одна команда сёдня не заслужила поражения, что и произошло.
vlasovca
vlasovca
сегодня в 21:02
Оливер петушара лишил ЛИВЕРПУЛЬ чистого пеналя в концовке.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 21:02
А Ван Дейк то съел статиста.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ YNWA (раскрыть)
сегодня в 21:02
но ведь всё-таки отыгрывались
YNWA
YNWA ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
сегодня в 21:00
Скорее Ливерпуль потерял 2 очка!
Elliada_
Elliada_ ответ 1580556558 (раскрыть)
сегодня в 21:00
Возили-возили, а сколько голов забили? Если бы Аке и Эдерсон пенальти не подарили, то Ливерпуль проиграл бы. Моменты нужно реализовывать.
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 20:59
Вполне себе боевая ничья! Первый тайм за МС, второй за Ливерпулем.
В таких матчах нужно себя проявить Холанду, а он исчез, почти не видно было и Кевина. Доку - колхоз, грубо сыграл в конце, мне показалось, что там был пенальти.
Но с ВАР и судьями не спорю.
YNWA
YNWA
сегодня в 20:59
Ведь могли выиграть, но не смогли, жаль!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 20:59
Судейство с отрывом 18 очков между командами?!
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