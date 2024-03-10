«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью, в матче два удаления

«Локомотив» и «Сочи» не выявили победителя в матче 20-го тура РПЛ (2:2).
Рифат Жемалетдинов вывел хозяев поля вперед на 2-й минуте, Артур Юсупов на 4-й счет сравнял. Максим Глушенков на 42-й вернул москвичам преимущество, но Марсело Алвеш на 51-й спас для южан ничью в этом поединке.
У «красно-зеленых» на 53-й за вторую желтую карточку удален был Артём Карпукас. У гостей на 75-й красную карточку получил Серхио Кордова.
После поединка «Локомотив» идет на 5-м месте (32 балла), «Сочи» замыкает таблицу (13 пунктов).
Много голов, два удаления, историческое объявление решения ВАР и шикарная концовка....
Ну а так что, можно сказать, что повезло Локо, потому что Сочи должен был играть в полном составе последние двадцать минут. Можно сказать, что повезло Сочи, потому что Локо в равных составах создал достаточное количество моментов, чтобы забить гол. Поэтому скажу, что игра была вполне равной и итоговая ничья вполне закономерна. От Сочи никто такого футбола не ждал, но с таким уровнем в зону стыков команда точно поднимется.....
Много голов, два удаления, историческое объявление решения ВАР и шикарная концовка....
Ну а так что, можно сказать, что повезло Локо, потому что Сочи должен был играть в полном составе последние двадцать минут. Можно сказать, что повезло Сочи, потому что Локо в равных составах создал достаточное количество моментов, чтобы забить гол. Поэтому скажу, что игра была вполне равной и итоговая ничья вполне закономерна. От Сочи никто такого футбола не ждал, но с таким уровнем в зону стыков команда точно поднимется.....