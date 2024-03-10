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«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью, в матче два удаления

сегодня, 18:34
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Локомотив» и «Сочи» не выявили победителя в матче 20-го тура РПЛ (2:2).

Рифат Жемалетдинов вывел хозяев поля вперед на 2-й минуте, Артур Юсупов на 4-й счет сравнял. Максим Глушенков на 42-й вернул москвичам преимущество, но Марсело Алвеш на 51-й спас для южан ничью в этом поединке.

У «красно-зеленых» на 53-й за вторую желтую карточку удален был Артём Карпукас. У гостей на 75-й красную карточку получил Серхио Кордова.

После поединка «Локомотив» идет на 5-м месте (32 балла), «Сочи» замыкает таблицу (13 пунктов).

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Все комментарии
rxrgc5pk8u9d
rxrgc5pk8u9d
сегодня в 20:15
Хороший получился матч для болельщиков. Ничья закономерна.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 20:11
ЛЧ нет и нет желания у команд бороться !
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 19:23
сочи )
Regista_3
Regista_3 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 19:15
Сочи должен был играть в меньшинстве ещё в первом тайме, после фола на Самошникове.
wm4p4re72wxm
wm4p4re72wxm
сегодня в 19:11, ред.
Чебан не судья, весь матч испортил, пора ему к Дзюбе в компанию мемуары писать как они вредили футболу.
Strashniy
Strashniy
сегодня в 19:09
Матч хороший, судья плохой.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 19:09
Весёлый матч получился... Результат закономерный, хотя могло и качнуться в любую сторону...
twjup6d6jycj
twjup6d6jycj
сегодня в 19:08
Локо буксует когда нужны очки!!!!
112910415
112910415
сегодня в 19:05
счёт-то справедлив !
lotsman
lotsman
сегодня в 18:55
Хорошая игра, боевая, счёт по игре двух равных команд.
cska1948
cska1948 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 18:55
Наши судьи любят выравнивать составы, когда одна из команд играет в меньшинстве. Уверен, играй команды в равных составах, то никакого удаления не было. Да и ЖК судья навряд ли бы показал.
Сп62
Сп62 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 18:53
Надо не гл. судью отстранять, а Безбородова. Он надавил на главного своим авторитетом.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 18:48
=такие только Винисиусу можно забивать)))=
И Марадоне.
Пиняев: за что жёлтая карточка? Ведь гол был!
Судья:Твоя рука не была рукой Бога.))
viv
viv
сегодня в 18:48
Игра была равна, играли два ......
shlomo
shlomo
сегодня в 18:47
Классный матч выдали Локо с Сочи. Претензия на «Оскар» за лучший триллер ....
Много голов, два удаления, историческое объявление решения ВАР и шикарная концовка....

Ну а так что, можно сказать, что повезло Локо, потому что Сочи должен был играть в полном составе последние двадцать минут. Можно сказать, что повезло Сочи, потому что Локо в равных составах создал достаточное количество моментов, чтобы забить гол. Поэтому скажу, что игра была вполне равной и итоговая ничья вполне закономерна. От Сочи никто такого футбола не ждал, но с таким уровнем в зону стыков команда точно поднимется.....
nubom
nubom
сегодня в 18:45
Судья заболтал весь матч по громкой связи...
sihafazatron
sihafazatron ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 18:43
Я только про концовку и написал, моментов было достаточно.
А удаление странное это точно...
TheBoLt
TheBoLt ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:41
Локо был близок к победе лишь в концовке. До этого - ничейная игра. Сумасшедший по накалу страстей вышел матч, сумасшедшая концовка. Только один несправедливый момент. Мне, как человеку, который нейтрален и к результату матча, и к обоим командам, очень интересно, а почему удален игрок Сочи? Это ведь действие на желтую тянет с натяжкой, учитывая, что игрок Локо сам пошел на провокацию, пошел плечом таранить сочинца, который мяч не контролировал, а просто бежал. Я бы выдал по желтой и провокатору, и провоцируемому. Удаления не было вообще. Надеюсь, КДК разберется и отстранит судью на время
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 18:41
Сочи достойно противостояли Локо после непонятного решения насчёт удаления. Локо мимо тройки в этом сезоне. Г.тр. на мыло.
Интерес
Интерес
сегодня в 18:39
Было весело,иногда смешно,но не скучно.Конкуренты сторон,разошедшихся миром,довольны.
112910415
112910415
сегодня в 18:38
вол Локомотив учудил !
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:38
Справедливый результат.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:34
Выстояли сочинцы, локо был близок к победе в концове, чуток не хватило.
Гол отменили по делу, такие только Винисиусу можно забивать)))
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