«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью, в матче два удаления

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сегодня, 18:34

«Локомотив» и «Сочи» не выявили победителя в матче 20-го тура РПЛ (2:2).

Рифат Жемалетдинов вывел хозяев поля вперед на 2-й минуте, Артур Юсупов на 4-й счет сравнял. Максим Глушенков на 42-й вернул москвичам преимущество, но Марсело Алвеш на 51-й спас для южан ничью в этом поединке.

У «красно-зеленых» на 53-й за вторую желтую карточку удален был Артём Карпукас. У гостей на 75-й красную карточку получил Серхио Кордова.

После поединка «Локомотив» идет на 5-м месте (32 балла), «Сочи» замыкает таблицу (13 пунктов).