Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИстория футболаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Защитник «Зенита» поделился воспоминаниями от работы с Личкой

вчера, 13:42

Футболист «Зенита» Дмитрий Васильев рассказал об опыте работы под руководством тренера Марцела Лички во время выступления за «Оренбург» на правах аренды.

Особенный тренер, что-то необычное для меня. Много орет, энергетический такой. Помню, отыграли как-то первый тайм. В раздевалке стоят стаканчики с изотоником для игроков. И тут заходит: «Н-н-на, … [блин]!» Все сносит. Марцел и футбол ставил смелый, в атаку — еще в Первой лиге. С латиносами это получалось. Марцел учил: «Лучше проиграем 3:4, чем 0:1».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Игрок «Зенита» рассказал о стажировке в «Шальке»
Вчера, 12:21
«Бавария» разгромила соперника 8:1. До рекорда клуба в Бундеслиге не хватило голов
10 мартаВадим Багров в блоге "Соккер" ХронографКомментарии4
Кирьяков рассказал, как приглашал легендарного Маттеуса в Нижний Новгород
06 марта
Гаскойн рассказал, как психологически давил на Роя Кина из-за жены
05 марта
«Рейнджерс» хотел сделать «Манчестер Сити» дочерним клубом
04 марта
Экс-вратарь МЮ признался, что не любит время, проведённое в клубе
24 февраля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:55
тренер много орёт ?
такой много кому необходим !
d65vyqyhkr7f
d65vyqyhkr7f
вчера в 14:35, ред.
Ты пацан ещё не видел чего Юрий Шпалыч со стаканчиками проделывал!
Хиромант
Хиромант ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:35
А 4-3 - ещё лучше!
nubom
nubom ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 14:21
...Мало того, Личка своим поведением создает своеобразное "световое пятно" перед глазами игроков, чтобы хоть на время отвлечь их от подсчета своих "бабок"..
112910415
112910415
вчера в 14:16
нормальный, живой такой тренер !
nubom
nubom
вчера в 14:13
Дмитрий, я думаю несколько лукавит в фразе "Помню, ОТЫГРАЛИ как-то первый тайм." Дальнейшее поведение Лички свидетельствует скорее всего о том, что "...ПРОИГРАЛИ как-то первый тайм"..
shlomo
shlomo
вчера в 14:04
Хороший аргумент ... лучше 3-4 чем 0-1... что то в этом есть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 