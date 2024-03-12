Защитник «Зенита» поделился воспоминаниями от работы с Личкой

Футболист «Зенита» рассказал об опыте работы под руководством тренера во время выступления за «Оренбург» на правах аренды.

Особенный тренер, что-то необычное для меня. Много орет, энергетический такой. Помню, отыграли как-то первый тайм. В раздевалке стоят стаканчики с изотоником для игроков. И тут заходит: «Н-н-на, … [блин]!» Все сносит. Марцел и футбол ставил смелый, в атаку — еще в Первой лиге. С латиносами это получалось. Марцел учил: «Лучше проиграем 3:4, чем 0:1».