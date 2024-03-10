«Бавария» разгромила соперника 8:1. До рекорда клуба в Бундеслиге не хватило голов

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сегодня, 15:39

Расскажем об уникальных успехах грандов.

1971 год. «Бавария» – «Боруссия» Д – 11:1

В богатой на доминирование истории клуба из Мюнхена хватает размашистых побед. Несколько раз выигрывали по 9:0 в Бундеслиге. Теперь обыграли «Майнц» со счетом 8:1. Зря пропустили, могли повторить результат октябрьской игры против «Дармштадта». Также разница 8:0 была против «Гамбурга» семь лет назад. А если искать рекордную победу, то это исторический матч Бундеслиги в ноябре 1971-го – разнесли «Боруссию» Д со счетом 11:1. Покер Герда Мюллера и дубль Ули Хенесса порадовали 17 000 зрителей. А прикол в том, что это не самое крупное поражение в истории «шмелей». «Боруссия» Д однажды проиграла своим тезкам из Менхенгладбаха 12:0.

1960 год. «Реал» – «Эльче» – 11:2

Самую крупную победу в истории «Реал» одержал против «Барселоны». В Эль Класико увидели счет 11:1. Фанаты каталонцев, слушая новости по радио, не могли поверить в такой счет. Тот матч оброс легендами. Возможно, диктатор Франко потребовал у «Барселоны» проиграть. Может быть, ничего такого не было, но каталонцев напугали злые фанаты, бросавшие в игроков камни. В любом случае, был такой результат в Кубке Испании. А вот в Ла Лиге пострадала не «Барселона». Великий «Реал» уничтожил «Эльче», Пушкаш в том матче забил четыре мяча. А в 21 веке крупнейшей победой «Реала» является погром «Райо Вальекано» со счетом 10:2. В 2015-м так поиздевались Бэйл, Роналду и Бензема.

2022 год. «Ливерпуль» – «Борнмут» – 9:0

«Ливерпуль» это живой музей кубков. Но забавно, что самую крупную победу в чемпионате Англии они одержали не с великими наставниками далекого прошлого, а недавно с Клоппом. Причем случилось это знаменательное событие в августе 2022 года. Пострадали «вишенки» из «Борнмута». Ноги и другие части тела приложили к исторической победе Диас, Фирмино, ван Дейк и Александер-Арнольд. Забавно, что ни разу в тот день не забил Салах. А вот клубный рекорд во всех турнирах побить не сумели, «Ливерпуль» однажды в Кубке обладателей кубков уничтожил «Стремсгодсет» со счетом 11:0.

1933 год. «Интер» – «Казале» – 9:0

Было бы странно увидеть двузначный счет после поисков самой крупной победы клуба из Италии. Исторический рекорд поставили в Кубке страны в 1926 году, когда уничтожили «Новезе» 14:0. А вот в чемпионате Италии обыгрывали с неприличным счетом «Казале», когда на поле был легендарный Джузеппе Меацца. А после Второй мировой войны в 1948-м едва не побили рекорд. Снова забили девять мячей, на этот раз в ворота «Бари», но пропустили в ответ. В 21-м веке «Интер» громил «Сассуоло» 7:0, но это не рекорд.

2021 год. МЮ – «Саутгемптон» – 9:0

У «Манчестер Юнайтед» две победы в АПЛ со счетом 9:0. Это не исторический рекорд клуба – обыграли в Кубке чемпионов «Андерлехт» 10:0, но достойное достижение. Особенно если учесть, что после победы сэра Алекса Фергюсона над «Ипсвичем» прошло много лет, а «Саутгемптон» громили с тренером Сульшером. У Рэшфорда, Фернандеша и Марсьяля есть в жизни приятный вечер. Но не стоит забывать, что у МЮ новой эпохи есть также историческое поражение от «Ливерпуля» в прошлом году.

1949 год. «Барселона» – «Химнастик» – 10:1

У «Барселоны» самая крупная победа в Ла Лиге с разницей в девять мячей, как и у «Реала». Дело было после Второй мировой войны. Во втором туре сезона «блаугранас» поиздевались над скромным соперником из Таррагоны. Сейчас команда древнего клуба идёт на вылет из Сегунды, а в прошлом веке пришлось пережить хет-трик нападающего Сезара Родригеса и пять голов Альфонсо Наварро, который позже перейдёт в «Реал».

1961 год. «Ювентус» – «Интер» – 9:1

Скандальный матч. В Милане протестовали против фокусов руководства «Ювентуса». Боссы «Интера» были мало чем лучше, но им не нравилось судейство и отношение к клубу из Турина футбольных властей. В результате «Интер» убрал с поля звезд, а Омар Сивори – будущий обладатель «Золотого мяча», накидал принципиальному сопернику шесть голов. Мяч престижа забил юный Сандро Маццола, сын легендарного Валентино, погибшего в авиакатастрофе вместе с другими игроками великого «Торино». А в новом веке «Ювентус» громил 7:0 «Сассуоло» в 2018-м. Не хватило двух голов, чтобы побить вечный рекорд.

1931 год. «Арсенал» – «Гримсби Таун» – 9:1

«Манчестер Сити» и «Челси» не имеют такого исторического статуса, как «канониры». Но отметим, что клуб Гвардиолы создал исторический разгром в 2019-м, обыграв «Уотфорд» 8:0, а «Челси» с аналогичным счетом уничтожил «Астон Виллу» в 2012-м. У «канониров» рекорд древнее. «Арсенал» разбил в матче Первого дивизиона скромный клуб «Гримсби». Также побеждали 8:0 «Блэкберн Роверс» спустя два года. И закрепили тот успех разгромом «Шеффилд Юнайтед» со счетом 9:2. А если искать рекордную победу результативного сейчас «Арсенала» именно в АПЛ , то припоминаются игры против «Эвертона» и «Мидлсбро», оба раза выигрывали по 7:0.

1951 год. «Милан» – «Палермо» – 9:0

У «россонери» разница, как у «Интера». «Палермо» получил девять безответных мячей в феврале 1951-го. За два года до этого «Милан» разгромил «Бари» 9:1, но великие шведы Лидхольм, Грен и Нордаль пошли дальше. Результативный Нордаль, Холанд своего времени, забил «Палермо» лишь один мяч, но четыре из девяти голов от шведов. В новом веке у «Милана» был шанс повторить рекорд, когда в мае 2021-го разбили «Торино» в гостях 7:0. Но Пиоли не дождался новых мячей после хет-трика Ребича. У одного из фаворитов Лиги Европы теперь нет чемпионских серий, зато есть что вспомнить. Судя по атакующему вектору развития футбола, у грандов появится шанс побить клубные рекорды в чемпионате. И у «Баварии» самая сложная задача, ведь ей нужна разница в 11 мячей.