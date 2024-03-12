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Игрок «Зенита» рассказал о стажировке в «Шальке»

вчера, 12:21

Футболист «Зенита» Дмитрий Васильев рассказал о впечатлениях от своей стажировки в «Шальке».

Отправился на практику на пару недель с Рони Михайловским и Игорем Воробьёвым. Мне было 14–15 лет. Прикольно, понравилось. Здорово, что база у всего «Шальке» одна. Можно тренироваться параллельно с основой, на соседнем поле.

Хотел ли проявить себя и остаться в «Шальке»? Да. Я выделялся, и мне говорили, что оставят. Но это, по-моему, в таком возрасте было вообще невозможно. Или настолько сложно, что «Шальке» не пошёл на это. Я-то хотел доказать и закрепиться. Но как это — в 14 лет уехать? Это же и семью надо брать с собой? Нереально.

Ощущал, что не хуже немцев? Да. Более того, был одним из лучших. С другой стороны, в таком возрасте тяжело судить. Футболисты потом вырастают, и это уже совсем другое дело.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответ 75pffwrpd55u (раскрыть)
вчера в 16:40
Так Газпром урезал кормушку для шВальке, а без бабла в современном футболе ловить нечего))
drug01
drug01
вчера в 14:46
Надо будет хорошо проявить себя!!
9y22vxhhtwuq
9y22vxhhtwuq
вчера в 14:13
Ну Дима... осталось только проявить себя в Зените и можно переходить в Шальке... если они еще шаг назад в низшую лигу не пошагают
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 13:34
Шальке так и не смогла вернуться в Бундеслигу.
75pffwrpd55u
75pffwrpd55u
вчера в 13:31
Хоть есть что вспомнить. А теперь Шальке уже днище немецкого футбола, хотя и собирает по 60 тысяч зрителей иной раз.
zfh5jsvb5ud2
zfh5jsvb5ud2
вчера в 12:47
Очень интересно было узнать о стажировке Дмитрия Васильева в “Шальке”, когда он был еще подростком. Его история показывает, что даже в юном возрасте можно выделяться и быть одним из лучших на международной арене. К сожалению, его мечта остаться в “Шальке” не осуществилась, но я уверен, что его талант и упорство помогут ему достичь больших успехов в “Зените” и других командах, где ему придется играть.
Гость
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