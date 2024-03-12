Игрок «Зенита» рассказал о стажировке в «Шальке»

Футболист «Зенита» рассказал о впечатлениях от своей стажировки в «Шальке».

Отправился на практику на пару недель с Рони Михайловским и Игорем Воробьёвым. Мне было 14–15 лет. Прикольно, понравилось. Здорово, что база у всего «Шальке» одна. Можно тренироваться параллельно с основой, на соседнем поле.

Хотел ли проявить себя и остаться в «Шальке»? Да. Я выделялся, и мне говорили, что оставят. Но это, по-моему, в таком возрасте было вообще невозможно. Или настолько сложно, что «Шальке» не пошёл на это. Я-то хотел доказать и закрепиться. Но как это — в 14 лет уехать? Это же и семью надо брать с собой? Нереально.

Ощущал, что не хуже немцев? Да. Более того, был одним из лучших. С другой стороны, в таком возрасте тяжело судить. Футболисты потом вырастают, и это уже совсем другое дело.