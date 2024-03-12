Оскар имеет шансы вернуться в Европу или Бразилию

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вчера, 14:37

Полузащитник клуба «Шанхай Порт» может продолжить карьеру в Европе или Бразилии.

Контракт игрока с китайской командой рассчитан до конца 2024 года.

Сообщается, что европейские коллективы следят за хавбеком, а главный тренер бразильского «Интернасьонала» высказался об интересе его команды к футболисту.