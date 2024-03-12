Оскар имеет шансы вернуться в Европу или Бразилию

Полузащитник клуба «Шанхай Порт» Оскар может продолжить карьеру в Европе или Бразилии.
Контракт игрока с китайской командой рассчитан до конца 2024 года.
Сообщается, что европейские коллективы следят за хавбеком, а главный тренер бразильского «Интернасьонала» Эдуардо Коудет высказался об интересе его команды к футболисту.
Наша единственная цель, игрок, которого мы пытаемся подписать, это Оскар. Хочу его привезти.
Я уже общался с его тренером, он меня уже терпеть не может. Руководство попросило меня молчать, но порой я говорю слишком много.