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Оскар имеет шансы вернуться в Европу или Бразилию

вчера, 14:37

Полузащитник клуба «Шанхай Порт» Оскар может продолжить карьеру в Европе или Бразилии.

Контракт игрока с китайской командой рассчитан до конца 2024 года.

Сообщается, что европейские коллективы следят за хавбеком, а главный тренер бразильского «Интернасьонала» Эдуардо Коудет высказался об интересе его команды к футболисту.

Наша единственная цель, игрок, которого мы пытаемся подписать, это Оскар. Хочу его привезти.

Я уже общался с его тренером, он меня уже терпеть не может. Руководство попросило меня молчать, но порой я говорю слишком много.

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Все комментарии
lexatver
lexatver ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 19:28
У меня с ним два воспоминания. Гол про который ты говоришь и крокодильи слёзы после матча с Германией)
n4y48ncnx95x
n4y48ncnx95x
вчера в 16:44
Вряд ли он уже вернётся в Европу
vj4f2jbubsnx
vj4f2jbubsnx
вчера в 16:44
Для Карпина Спартак давно забытая мечта!!!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 15:40
Оскар так и не получил Оскар за свою игру.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:17
Голешник за Челси в ворота Ювентуса (Буффона) на все времена 🔥
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