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«Челси» хочет подписать защитника «Спортинга»

сегодня, 14:23

Защитник «Спортинга» Усман Диоманде может продолжить карьеру в Англии.

По данным источника, интерес к подписанию футболиста проявляет «Челси».

В нынешнем сезоне Диоманде провёл 27 матчей за «Спортинг», в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 16:10
Очередной юниор в копилку
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:25
Боули продолжает шпионить за Эду)
Эду просматривает этого парнишку еще с прошлого лета, а так же следят за Инасиу и Дьекериша, и всех этих игроков начали связывать с Челси))) модет быть Эду открыть агенство по пристраиванию игроков в Челси?! Просто будут брать парней, и во всех сми писать о них, и что якобы Арсенал очень заинтепесован в них, по итогу игроки окажутся в Челси и будут счастливы зарабатывая миллионы как Кайседо, Лавиа,Мудрик и прочие....
А по игроку скажу так, шуму вокруг него много, но я бы не сказал,что он топчик, вот Инасиу да, а Усман пока не готов
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 15:08
Если присматривают за игроками Спортинга, значит и спекуляции по их тренеру будут активнее
a66mm28hyjdm
a66mm28hyjdm
сегодня в 14:34
У Челси опять что ли завихрени.... скупать все подряд...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:27
Португалы заломят цену лямов на 100 точно
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 14:25
Не один защитник нужен, а целых четыре.
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