«Челси» хочет подписать защитника «Спортинга»

Защитник «Спортинга» Усман Диоманде может продолжить карьеру в Англии.
По данным источника, интерес к подписанию футболиста проявляет «Челси».
В нынешнем сезоне Диоманде провёл 27 матчей за «Спортинг», в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Эду просматривает этого парнишку еще с прошлого лета, а так же следят за Инасиу и Дьекериша, и всех этих игроков начали связывать с Челси))) модет быть Эду открыть агенство по пристраиванию игроков в Челси?! Просто будут брать парней, и во всех сми писать о них, и что якобы Арсенал очень заинтепесован в них, по итогу игроки окажутся в Челси и будут счастливы зарабатывая миллионы как Кайседо, Лавиа,Мудрик и прочие....
А по игроку скажу так, шуму вокруг него много, но я бы не сказал,что он топчик, вот Инасиу да, а Усман пока не готов
Эду просматривает этого парнишку еще с прошлого лета, а так же следят за Инасиу и Дьекериша, и всех этих игроков начали связывать с Челси))) модет быть Эду открыть агенство по пристраиванию игроков в Челси?! Просто будут брать парней, и во всех сми писать о них, и что якобы Арсенал очень заинтепесован в них, по итогу игроки окажутся в Челси и будут счастливы зарабатывая миллионы как Кайседо, Лавиа,Мудрик и прочие....
А по игроку скажу так, шуму вокруг него много, но я бы не сказал,что он топчик, вот Инасиу да, а Усман пока не готов