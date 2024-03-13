Защитник «Реала» Пуйоль будет играть за сборную Доминиканской Республики

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вчера, 11:58

Защитник «Реала» сыграет за сборную Доминиканской Республики на Олимпиаде в Париже.

У футболиста есть опыт выступления за национальную команду Испании U19.

Соглашение игрока со «сливочными» рассчитано до 2027 года.