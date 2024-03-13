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Защитник «Реала» Пуйоль будет играть за сборную Доминиканской Республики

вчера, 11:58

Защитник «Реала» Эдгар Пуйоль сыграет за сборную Доминиканской Республики на Олимпиаде в Париже.

У футболиста есть опыт выступления за национальную команду Испании U19.

Соглашение игрока со «сливочными» рассчитано до 2027 года.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:48
Пуйоль курильщика получается )
shur
shur ответ ux7x4acjc3d7 (раскрыть)
вчера в 19:28
...я на своём веку знаю защитника Барселоны Карлеса Пуйоля ,
а это кто, легенда Реала ...?!
ux7x4acjc3d7
ux7x4acjc3d7
вчера в 13:01
Отличная новость! Эдгар Пуйол, легенда “Реала”, будет представлять Доминиканскую Республику на Олимпийских играх. Это возможность для него расширить свои горизонты, быть частью международного спортивного сообщества и, возможно, побороться за медали. Желаю ему удачи и с нетерпением жду возможности увидеть его игру.
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