Защитник «Реала» Пуйоль будет играть за сборную Доминиканской Республики

Защитник «Реала» Эдгар Пуйоль сыграет за сборную Доминиканской Республики на Олимпиаде в Париже.
У футболиста есть опыт выступления за национальную команду Испании U19.
Соглашение игрока со «сливочными» рассчитано до 2027 года.
Защитник «Реала» Эдгар Пуйоль сыграет за сборную Доминиканской Республики на Олимпиаде в Париже.
У футболиста есть опыт выступления за национальную команду Испании U19.
Соглашение игрока со «сливочными» рассчитано до 2027 года.
а это кто, легенда Реала ...?!https://youtu.be/wMOvni4Oa3g?si=GWtgA-UnImW9j5xQ
а это кто, легенда Реала ...?!