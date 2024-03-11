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Стал известен окончательный состав сборной России на мартовский сбор

сегодня, 21:10

Сборная России объявила окончательный состав на мартовский учебно-тренировочный сбор.

Национальная команда проведёт в Москве два товарищеских матча — с Сербией 21-го числа и Парагваем 25 марта.

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунёв («Карабах»), Александр Максименко («Спартак», Москва).

Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич («Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Евгений Харин («Ахмат», Грозный), Юрий Горшков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта», Бергамо), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Сан-Себастьян).

Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:10
Сафонов полутурист. Пусть на лавке посидит в этот раз. А Максименко вообще дно донное уровня 2 дивизиона Грузии, позор для сборной включать его в список.

Волков на мой взгляд - худший игрок Краснодара в весенних матчах. Не достоин абсолютно.

Сильянов с Антоном Миранчуком - провалили на пару матч с Динамо, они не готовы.

Тут либо паузу убирать, чтобы не было контраста и спада формы, либо не играть в марте за сборную
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
сегодня в 21:58, ред.
С сербами посмотрим на что эта сборная реально способна, на бумаге выглядит как один из самых слабых составов в истории.
minai
minai
сегодня в 21:57
Нихрена се. С таким составом мы отлупим, например немцев.
7qe7adkmxrxk
7qe7adkmxrxk
сегодня в 21:44
Кандидатов почти всех взяли. Теперь надо побеждать!
Интерес
Интерес
сегодня в 21:32
При таком опытном могучем тренере состав не важен! Трепещите,идолы,мы рвёмся в топ-20 рейтинга.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:30
Перечислю .... туристов (на мой взгляд), которым в сборной делать нечего:
Максименко, Адамов, Сильянов, Морозов, Миранчук Антон, Пруцев, Захарян.
Итого 8 человек на роль тренировочных фишек. Так что из 28 вызванных 8 человек - статисты. Вызов в сборную сосем обесценен.
shlomo
shlomo
сегодня в 21:13
Ну вроде как все кто играет на месте.... выбор у Карпуши есть.
Гость
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