Стал известен окончательный состав сборной России на мартовский сбор

Сборная России объявила окончательный состав на мартовский учебно-тренировочный сбор.
Национальная команда проведёт в Москве два товарищеских матча — с Сербией 21-го числа и Парагваем 25 марта.
Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунёв («Карабах»), Александр Максименко («Спартак», Москва).
Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич («Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Евгений Харин («Ахмат», Грозный), Юрий Горшков («Крылья Советов», Самара).
Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта», Бергамо), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Сан-Себастьян).
Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).
Максименко, Адамов, Сильянов, Морозов, Миранчук Антон, Пруцев, Захарян.
Итого 8 человек на роль тренировочных фишек. Так что из 28 вызванных 8 человек - статисты. Вызов в сборную сосем обесценен.
Максименко, Адамов, Сильянов, Морозов, Миранчук Антон, Пруцев, Захарян.
Итого 8 человек на роль тренировочных фишек. Так что из 28 вызванных 8 человек - статисты. Вызов в сборную сосем обесценен.
Волков на мой взгляд - худший игрок Краснодара в весенних матчах. Не достоин абсолютно.
Сильянов с Антоном Миранчуком - провалили на пару матч с Динамо, они не готовы.
Тут либо паузу убирать, чтобы не было контраста и спада формы, либо не играть в марте за сборную
Волков на мой взгляд - худший игрок Краснодара в весенних матчах. Не достоин абсолютно.
Сильянов с Антоном Миранчуком - провалили на пару матч с Динамо, они не готовы.
Тут либо паузу убирать, чтобы не было контраста и спада формы, либо не играть в марте за сборную