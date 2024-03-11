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Карпин: «Состав сборной сформирован на основе сыгранных двух туров РПЛ»

вчера, 22:19

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о составе команды на мартовский сбор и товарищеские матчи в Москве с Сербией и Парагваем.

Финальный список игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор, составлен на основе сыгранных двух туров в Российской Премьер-Лиге. Если в нем и будут изменения, то минимальные. Впереди у игроков, выступающих в России, матчи кубкового турнира, а у легионеров игры в европейских чемпионатах. Будем надеяться, что все будут здоровы и с хорошим настроением прибудут на сбор в Новогорск.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнётся в Новогорске 14 марта. Для участия в сборе были вызваны 28 футболистов.

21 марта сборная проведёт встречу с Сербией, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 20:00.

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Все комментарии
aftq9474kfgq
aftq9474kfgq
сегодня в 01:34
Зачем? Для чего? Для кого?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:09
Очередные товарняки! Не надоело? Сборную давно пора было распустить на неопределённый срок до допуска нас до официальных игр. Да, возможно, многие не дожили бы до этих счастливых и светлых времён. Но лучше горькая правда, чем эти бездарные товарняки!
4u2j8x3rte3t
4u2j8x3rte3t
вчера в 23:47
У Карпина есть полное доверие в руководстве! Ждём саму игру!!!
Интерес
Интерес
вчера в 22:37
Жги,Валера! Впереди определяющие матчи.Не знаю .чего определяющие...
8aes9hzuu3h4
8aes9hzuu3h4
вчера в 22:25
Отличная новость! Желаю нашей сборной удачи на предстоящем учебно-тренировочном сборе и в товарищеских матчах с Сербией и Парагваем. Будем болеть за наших и поддерживать их во время игр.
Гость
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