Карпин: «Состав сборной сформирован на основе сыгранных двух туров РПЛ»

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вчера, 22:19

Главный тренер сборной России высказался о составе команды на мартовский сбор и товарищеские матчи в Москве с Сербией и Парагваем.

Финальный список игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор, составлен на основе сыгранных двух туров в Российской Премьер-Лиге. Если в нем и будут изменения, то минимальные. Впереди у игроков, выступающих в России, матчи кубкового турнира, а у легионеров игры в европейских чемпионатах. Будем надеяться, что все будут здоровы и с хорошим настроением прибудут на сбор в Новогорск.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнётся в Новогорске 14 марта. Для участия в сборе были вызваны 28 футболистов.

21 марта сборная проведёт встречу с Сербией, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 20:00.