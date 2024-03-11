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Сборная Сербии объявила окончательный список игроков на матч с Россией

сегодня, 18:32

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович объявил окончательный список игроков для участия в ближайших товарищеских матчах.

21 марта национальная команда сыграет с Россией в Москве, а 25-го с Кипром в Ларнаке.

Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»).

Защитники: Никола Миленкович («Фиорентина»), Эрхан Машович («Бохум»), Страхиня Эракович («Зенит»), Матия Настасич («Мальорка»), Страхинья Павлович, Алекса Терзич (оба — «Ред Булл Зальцбург»), Милан Гайич (ЦСКА).

Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Саша Зделар (ЦСКА), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Андрия Живкович (ПАОК), Мийят Гачинович (АЕК), Филип Костич («Ювентус»), Душан Тадич («Фенербахче»), Самед Баждар («Партизан»), Лазар Самарджич («Удинезе»).

Нападающие: Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Александар Митрович («Аль-Хиляль»).

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Все комментарии
ufag8ycfb6yh
ufag8ycfb6yh
сегодня в 18:59
Не простой матч предстоит нашим ребятам... нужны наши "заграничные игроки" для усиления.
8tdut5fjuh7a
8tdut5fjuh7a
сегодня в 18:57
Хороший состав... нашим будет тяжко.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:34
Гайич вратарь?))
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