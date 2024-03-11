Сборная Сербии объявила окончательный список игроков на матч с Россией

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович объявил окончательный список игроков для участия в ближайших товарищеских матчах.
21 марта национальная команда сыграет с Россией в Москве, а 25-го с Кипром в Ларнаке.
Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»).
Защитники: Никола Миленкович («Фиорентина»), Эрхан Машович («Бохум»), Страхиня Эракович («Зенит»), Матия Настасич («Мальорка»), Страхинья Павлович, Алекса Терзич (оба — «Ред Булл Зальцбург»), Милан Гайич (ЦСКА).
Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Саша Зделар (ЦСКА), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Андрия Живкович (ПАОК), Мийят Гачинович (АЕК), Филип Костич («Ювентус»), Душан Тадич («Фенербахче»), Самед Баждар («Партизан»), Лазар Самарджич («Удинезе»).
Нападающие: Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Александар Митрович («Аль-Хиляль»).