Сборная Сербии объявила окончательный список игроков на матч с Россией

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сегодня, 18:32

Главный тренер сборной Сербии объявил окончательный список игроков для участия в ближайших товарищеских матчах.

21 марта национальная команда сыграет с Россией в Москве, а 25-го с Кипром в Ларнаке.

Вратари: («Торино»), («Мальорка»), («Челси»).

Защитники: («Фиорентина»), («Бохум»), («Зенит»), («Мальорка»), , (оба — «Ред Булл Зальцбург»), ( ЦСКА ).

Полузащитники: («Фулхэм»), («Аль-Хиляль»), ( ЦСКА ), («Црвена Звезда»), ( ПАОК ), ( АЕК ), («Ювентус»), («Фенербахче»), («Партизан»), («Удинезе»).

Нападающие: («Ювентус»), («Милан»), («Аль-Хиляль»).