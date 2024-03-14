Спортдир «Родины»: «Мы были в состоянии обыграть любую команду РПЛ»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин раскритиковал судейство в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Урала», а также заявил о том, что клуб сделает всё возможное для выхода в РПЛ.
Поражения бывают разные. Это поражение обидное. Мы могли сыграть лучше, но играли достаточно сконцентрированно. Ребята качественно отработали. Если ставить такие пенальти, как сегодня, то, по мне, это будет уже не футбол. И мы, и «Урал» в ходе матча не смогли понять, за что был назначен пенальти. В штрафной идёт такая мясорубка, что можно в любом эпизоде свистеть. По мне, это преступление.
Мы комплектовались с учётом того, что можем далеко продвинуться в Кубке России. Считаю, мы были в состоянии обыграть любую команду РПЛ, которая была в нашей сетке в Пути регионов. Абсолютно точно на данном этапе нет ощутимой разницы между командами с точки зрения общего уровня и качеств игроков. Мы были вправе рассчитывать на другой результат. К «Уралу» никаких вопросов нет. Они тоже сильно старались.
Интерес к нашим игрокам из РПЛ, конечно, был. Но эти команды знают, что не так просто забрать у нас игрока. Если бы у нас была задача распродать команду, то, думаю, было бы приличных трансферов 10. Хватало звонков зимой. Когда клубы звонят, ты объясняешь, что они вряд ли смогут нас заинтересовать. Мы никогда не скрываем от ребят, какие есть варианты, потому что футболист должен находиться в команде с ощущением того, что его всё устраивает. Хочется с ребятами, которые у нас есть, пойти дальше играть в РПЛ. Сделаем всё возможное, чтобы выйти туда в этом сезоне.
После двадцати двух туров «Родина» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги.