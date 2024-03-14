Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2023/2024

Спортдир «Родины»: «Мы были в состоянии обыграть любую команду РПЛ»

вчера, 10:22
РодинаЛоготип футбольный клуб Родина (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралЗакончился после серии пенальти

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин раскритиковал судейство в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Урала», а также заявил о том, что клуб сделает всё возможное для выхода в РПЛ.

Поражения бывают разные. Это поражение обидное. Мы могли сыграть лучше, но играли достаточно сконцентрированно. Ребята качественно отработали. Если ставить такие пенальти, как сегодня, то, по мне, это будет уже не футбол. И мы, и «Урал» в ходе матча не смогли понять, за что был назначен пенальти. В штрафной идёт такая мясорубка, что можно в любом эпизоде свистеть. По мне, это преступление.

Мы комплектовались с учётом того, что можем далеко продвинуться в Кубке России. Считаю, мы были в состоянии обыграть любую команду РПЛ, которая была в нашей сетке в Пути регионов. Абсолютно точно на данном этапе нет ощутимой разницы между командами с точки зрения общего уровня и качеств игроков. Мы были вправе рассчитывать на другой результат. К «Уралу» никаких вопросов нет. Они тоже сильно старались.

Интерес к нашим игрокам из РПЛ, конечно, был. Но эти команды знают, что не так просто забрать у нас игрока. Если бы у нас была задача распродать команду, то, думаю, было бы приличных трансферов 10. Хватало звонков зимой. Когда клубы звонят, ты объясняешь, что они вряд ли смогут нас заинтересовать. Мы никогда не скрываем от ребят, какие есть варианты, потому что футболист должен находиться в команде с ощущением того, что его всё устраивает. Хочется с ребятами, которые у нас есть, пойти дальше играть в РПЛ. Сделаем всё возможное, чтобы выйти туда в этом сезоне.

После двадцати двух туров «Родина» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хлусевич: «Журналисты постоянно создают проблемы „Спартаку“»
Сегодня, 11:15
Акинфеев назвал вратарей, которые ему нравятся
Сегодня, 08:57
«Динамо» не готово к налогу на легионеров
Вчера, 13:52
Магаль: «Второй раз обыграли „Спартак“ и увидели — дело не в поле!»
Вчера, 13:18
Бразильский защитник «Зенита» хочет получить российский паспорт
Вчера, 12:59
Юрист Князев уверен, что Промес отправится в тюрьму
Вчера, 11:45
Сортировать
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:11
Полностью согласен.Отличная команда.Пенальти левый был.
112910415
112910415
вчера в 12:17
почему бы и не выйти ..
cauhu2g2tmcq
cauhu2g2tmcq
вчера в 11:05
Денег бы найти на участие в Премьер-Лиге....
Вещий
Вещий
вчера в 10:56
Бились на равных это не отнять у команды... выкладывались по полной, но все же не получилось что хотели.
drug01
drug01
вчера в 10:36
Могли но сыграли не так как хотели....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:35, ред.
Смелое заявление,если получится выйти в Премьер лигу!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 