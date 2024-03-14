Спортдир «Родины»: «Мы были в состоянии обыграть любую команду РПЛ»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин раскритиковал судейство в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Урала», а также заявил о том, что клуб сделает всё возможное для выхода в РПЛ .

Поражения бывают разные. Это поражение обидное. Мы могли сыграть лучше, но играли достаточно сконцентрированно. Ребята качественно отработали. Если ставить такие пенальти, как сегодня, то, по мне, это будет уже не футбол. И мы, и «Урал» в ходе матча не смогли понять, за что был назначен пенальти. В штрафной идёт такая мясорубка, что можно в любом эпизоде свистеть. По мне, это преступление.

Мы комплектовались с учётом того, что можем далеко продвинуться в Кубке России. Считаю, мы были в состоянии обыграть любую команду РПЛ , которая была в нашей сетке в Пути регионов. Абсолютно точно на данном этапе нет ощутимой разницы между командами с точки зрения общего уровня и качеств игроков. Мы были вправе рассчитывать на другой результат. К «Уралу» никаких вопросов нет. Они тоже сильно старались.