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Нино рассказал о том, почему решил перейти в «Зенит», и о планах на будущее

вчера, 14:51

Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Нино рассказал, почему решил перейти в российский клуб.

Есть ряд вещей, которые сильно повлияли на принятие этого решения. Главным образом настрой «Зенита»: клуб был предельно конкретен и максимально уверен в том, что хочет видеть меня в своём составе. Петербуржцы вели себя уважительно и корректно с «Флуминенсе», моим прошлым клубом, и это тоже было крайне важно для меня. Я разговаривал с Малкомом, с которым играл вместе в олимпийской сборной Бразилии, — ​он очень лестно отозвался о городе и клубе, сказал, что был счастлив здесь и что я тоже буду. Плюс я был знаком с Клаудиньо, ещё одним моим партнёром по олимпийской команде. И все они говорили в один голос, чтобы я приезжал, что здесь есть Виллиам де Оливейра и другие бразильцы, которые обязательно помогут мне.

Также Нино сообщил о своих планах на ближайшее будущее.

Хочу, чтобы мы стали чемпионами России в этом сезоне. Ещё было бы здорово как можно скорее начать говорить по-русски. И надеюсь, что у меня будут отличные отношения с партнёрами по команде, тренерами, болельщиками — ​и вообще всеми в «Зените».

Нино перешёл в стан «сине-бело-голубых» из «Флуминенсе» в январе 2024 года. Его контракт рассчитан до июня 2028 года. За «Зенит» 26-летний центральный защитник сыграл 2 матча.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:59
- Ну у нас и народ! Все по себе других судят!
- Пришёл новый игрок в Спартак, ЦСКА, Динамо или Локо - всё хорошо. Игрок приехал играть в футбол и помочь команде выиграть какой-либо трофей! (Чемпионство, Кубок - не важно).
- Но когда новый футболист появляется в Зените ... - За деньгами приехал, да на фиг он нужен, и т.д., и т.п.
- Господа вам самим -то не стыдно за свои слова? Вам не противно 10 лет, из года в год, писать одно и тоже? Зенит такой же клуб, как и все ваши Московские. И играют там такие же парни.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:52
У меня остался один вопрос. Этот текст ему вГазпроме написали, или агенты?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:49
Странно, если бы он деньги упомянул. Они все бессребренники. Он же прекрасно знает, что Газпром даст ему столько, что немыслимо в любом не государственном клубе. Деньги даано правят футболом в наше время
112910415
112910415
вчера в 16:43
приятно, что про деньги не сказал ни слова, а ведь всё подробно перечислял !
хороший человек с тонкой душевной организацией !
5h3xy6ks7ajg
5h3xy6ks7ajg
вчера в 16:31
Ну а что ему говорить, что приехал заработать что ли.... удачи ему в матчах. Пусть отрабатывает деньги.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:15
"Петербуржцы вели себя уважительно и корректно с «Флуминенсе», моим прошлым клубом, и это тоже было крайне важно для меня."

Представляю другой вариант: "Эй, обезьяны, отдавайте нам Нино, мы вас не уважаем. Нищета бразильская, мы вас за газ с потрохами купим."

Тогда бы не поехал наверняка))
Futurista
Futurista
вчера в 14:54
Нина за деньгами приехала...из Бразилии, где много много диких обезьян...
Гость
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