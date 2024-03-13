Нино рассказал о том, почему решил перейти в «Зенит», и о планах на будущее

Защитник «Зенита» и сборной Бразилии рассказал, почему решил перейти в российский клуб.

Есть ряд вещей, которые сильно повлияли на принятие этого решения. Главным образом настрой «Зенита»: клуб был предельно конкретен и максимально уверен в том, что хочет видеть меня в своём составе. Петербуржцы вели себя уважительно и корректно с «Флуминенсе», моим прошлым клубом, и это тоже было крайне важно для меня. Я разговаривал с Малкомом, с которым играл вместе в олимпийской сборной Бразилии, — ​он очень лестно отозвался о городе и клубе, сказал, что был счастлив здесь и что я тоже буду. Плюс я был знаком с Клаудиньо, ещё одним моим партнёром по олимпийской команде. И все они говорили в один голос, чтобы я приезжал, что здесь есть Виллиам де Оливейра и другие бразильцы, которые обязательно помогут мне.