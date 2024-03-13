Нино рассказал о том, почему решил перейти в «Зенит», и о планах на будущее

Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Нино рассказал, почему решил перейти в российский клуб.
Есть ряд вещей, которые сильно повлияли на принятие этого решения. Главным образом настрой «Зенита»: клуб был предельно конкретен и максимально уверен в том, что хочет видеть меня в своём составе. Петербуржцы вели себя уважительно и корректно с «Флуминенсе», моим прошлым клубом, и это тоже было крайне важно для меня. Я разговаривал с Малкомом, с которым играл вместе в олимпийской сборной Бразилии, — он очень лестно отозвался о городе и клубе, сказал, что был счастлив здесь и что я тоже буду. Плюс я был знаком с Клаудиньо, ещё одним моим партнёром по олимпийской команде. И все они говорили в один голос, чтобы я приезжал, что здесь есть Виллиам де Оливейра и другие бразильцы, которые обязательно помогут мне.
Также Нино сообщил о своих планах на ближайшее будущее.
Хочу, чтобы мы стали чемпионами России в этом сезоне. Ещё было бы здорово как можно скорее начать говорить по-русски. И надеюсь, что у меня будут отличные отношения с партнёрами по команде, тренерами, болельщиками — и вообще всеми в «Зените».
Нино перешёл в стан «сине-бело-голубых» из «Флуминенсе» в январе 2024 года. Его контракт рассчитан до июня 2028 года. За «Зенит» 26-летний центральный защитник сыграл 2 матча.
- Пришёл новый игрок в Спартак, ЦСКА, Динамо или Локо - всё хорошо. Игрок приехал играть в футбол и помочь команде выиграть какой-либо трофей! (Чемпионство, Кубок - не важно).
- Но когда новый футболист появляется в Зените ... - За деньгами приехал, да на фиг он нужен, и т.д., и т.п.
- Господа вам самим -то не стыдно за свои слова? Вам не противно 10 лет, из года в год, писать одно и тоже? Зенит такой же клуб, как и все ваши Московские. И играют там такие же парни.
- Пришёл новый игрок в Спартак, ЦСКА, Динамо или Локо - всё хорошо. Игрок приехал играть в футбол и помочь команде выиграть какой-либо трофей! (Чемпионство, Кубок - не важно).
- Но когда новый футболист появляется в Зените ... - За деньгами приехал, да на фиг он нужен, и т.д., и т.п.
- Господа вам самим -то не стыдно за свои слова? Вам не противно 10 лет, из года в год, писать одно и тоже? Зенит такой же клуб, как и все ваши Московские. И играют там такие же парни.
хороший человек с тонкой душевной организацией !
хороший человек с тонкой душевной организацией !
Представляю другой вариант: "Эй, обезьяны, отдавайте нам Нино, мы вас не уважаем. Нищета бразильская, мы вас за газ с потрохами купим."
Тогда бы не поехал наверняка))
Представляю другой вариант: "Эй, обезьяны, отдавайте нам Нино, мы вас не уважаем. Нищета бразильская, мы вас за газ с потрохами купим."
Тогда бы не поехал наверняка))