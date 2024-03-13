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Талалаев: «Получалось нейтрализовать сильные стороны „Краснодара“»

вчера, 10:59
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, за счёт чего подмосковному клубу удалось обыграть в 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Краснодар».

Хорошая игра. Как и предполагали, было много борьбы. Получалось нейтрализовать сильные стороны «Краснодара». Уже говорил: уверен во всех, кто выходит у нас в стартовом составе, поэтому игровую практику получили те, кто меньше играл. В обороне действовали практически безошибочно, лишь несколько моментов возникло поначалу, когда адаптировались к игре «Краснодара». Выручил Обухов, который этой весной тоже пока не играл в основном составе.

По действиям в обороне есть удовлетворение. Что касается атаки, хотелось бы чуть больше креатива. По движению, отдаче, дисциплине команда провела игру, близкую к оптимальной. Может, только в первые 20 минут чувствовалось индивидуальное преимущество игроков соперника. Потом и они подустали, и наши ребята адаптировались. В перерыве, когда немножко успокоились, провели замены, появилась уверенность, как показалось. Создали достаточно моментов, были близки к третьему голу.

Спасибо сопернику, что вышли смешанным составом. Играй Тормена и Алонсо, думаю, нам было бы намного сложнее.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:58
получилось, всё получилось
TheBoLt
TheBoLt ответ 8jvupaktskxj (раскрыть)
вчера в 11:39
Как бы неприятно не было это признавать, но да. Владея мячом 29% времени, они контролировали игру. Пригласите Талалаева в Краснодар
8jvupaktskxj
8jvupaktskxj
вчера в 11:01
Да просто унизили Краснодар по полной.
Гость
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