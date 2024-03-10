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Квеквескири: «В нас никто не верит. Они думают, что они самые холёные»

сегодня, 21:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири эмоционально отреагировал на победу своей команды над «Спартаком» в матче РПЛ (2:0).

В нас никто не верит. Они думают, что они самые холёные, самые лучшие. А мы — простые крестьяне, которые обыграли их 4:0 — 2:0 дома, 2:0 на выезде. Сейчас поле мешало кому-то? Все же говорили, что мы только из-за поля выиграли. Мы в очередной раз доказали, что это не случайность, а закономерность.

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Все комментарии
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:54
Во-первых, откуда такие доводы, что в вас никто не верит?
Во-вторых, соперника можно уважать, а можно и не уважать, но относиться нужно уважительно. А такие слова не соответствуют уважению.
Я рад победе Факела, хоть и не являюсь их болельщиком, но вот такие слова не красят клуб даже если они, возможно, и верны. И это я говорю даже тогда, когда недолюбливаю Спартак.
ABir
ABir
сегодня в 22:45
«Крестьянам» проиграли, осталось слиться повторно в четверг оренбургским «рабочим» в борьбе за Кубок, и основные задачи на сезон Спартак с Абаскалем выполнили.
Futurista
Futurista
сегодня в 22:27, ред.
Был бы не "крестьянин" просто промолчал бы)...а все закономерности в табличке под номером 11...
Матвей Симонов
Матвей Симонов ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 22:26
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 22:21
    Без Промеса СпаМ проигрывает. не могут забивать, разве , что в свои ворота ))).
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 22:10
    Наглецы дважды прошлись по мясу... Приятно посмотреть...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 22:08
    Правильно "крестьянский" парень мыслит...)
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 21:57
    И не поспоришь
    Гость
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