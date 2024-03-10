Квеквескири: «В нас никто не верит. Они думают, что они самые холёные»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири эмоционально отреагировал на победу своей команды над «Спартаком» в матче РПЛ (2:0).
В нас никто не верит. Они думают, что они самые холёные, самые лучшие. А мы — простые крестьяне, которые обыграли их 4:0 — 2:0 дома, 2:0 на выезде. Сейчас поле мешало кому-то? Все же говорили, что мы только из-за поля выиграли. Мы в очередной раз доказали, что это не случайность, а закономерность.
Во-вторых, соперника можно уважать, а можно и не уважать, но относиться нужно уважительно. А такие слова не соответствуют уважению.
Я рад победе Факела, хоть и не являюсь их болельщиком, но вот такие слова не красят клуб даже если они, возможно, и верны. И это я говорю даже тогда, когда недолюбливаю Спартак.
Во-вторых, соперника можно уважать, а можно и не уважать, но относиться нужно уважительно. А такие слова не соответствуют уважению.
Я рад победе Факела, хоть и не являюсь их болельщиком, но вот такие слова не красят клуб даже если они, возможно, и верны. И это я говорю даже тогда, когда недолюбливаю Спартак.