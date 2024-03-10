Квеквескири: «В нас никто не верит. Они думают, что они самые холёные»

Полузащитник «Факела» эмоционально отреагировал на победу своей команды над «Спартаком» в матче РПЛ (2:0).

В нас никто не верит. Они думают, что они самые холёные, самые лучшие. А мы — простые крестьяне, которые обыграли их 4:0 — 2:0 дома, 2:0 на выезде. Сейчас поле мешало кому-то? Все же говорили, что мы только из-за поля выиграли. Мы в очередной раз доказали, что это не случайность, а закономерность.