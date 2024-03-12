Личка высказался о сравнении «Динамо» с «Зенитом» времён Петржелы

Главный тренер «Динамо» прокомментировал похожие черты «бело-голубых» с «Зенитом» времён тренера .

Тяжело сказать, похоже ли наше «Динамо» на «Зенит» Петржелы. Я не особо помню то время. Тогда в Петербурге играли мои друзья: Радек Ширл и Камил Чонтофальски. Я знаю, что «Зенит» хорошо играл при Власте. У него всегда команды играли дисциплинированно, физически были готовы на 100 процентов. Дисциплина была на первом месте. Моя команда старается играть так же, стараются все игроки.

Я хочу, чтобы каждый мой игрок старался, чтобы был командный дух, каждый боролся за мяч, оставлял свободу движения. Может быть, решения не всегда хорошие, как в матче с «Ахматом», но и такие матчи бывают. Когда нет командного духа, то ты в чем‑то можешь не успеть.