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Личка высказался о сравнении «Динамо» с «Зенитом» времён Петржелы

вчера, 09:44

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал похожие черты «бело-голубых» с «Зенитом» времён тренера Властимила Петржелы.

Тяжело сказать, похоже ли наше «Динамо» на «Зенит» Петржелы. Я не особо помню то время. Тогда в Петербурге играли мои друзья: Радек Ширл и Камил Чонтофальски. Я знаю, что «Зенит» хорошо играл при Власте. У него всегда команды играли дисциплинированно, физически были готовы на 100 процентов. Дисциплина была на первом месте. Моя команда старается играть так же, стараются все игроки.

Я хочу, чтобы каждый мой игрок старался, чтобы был командный дух, каждый боролся за мяч, оставлял свободу движения. Может быть, решения не всегда хорошие, как в матче с «Ахматом», но и такие матчи бывают. Когда нет командного духа, то ты в чем‑то можешь не успеть.

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lotsman
lotsman ответ suiw (раскрыть)
вчера в 11:58
Разговор идёт о Динамо, если ты статью вообще читал.
suiw
suiw ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:55
Зенит он ,а не оно
ncv9ppu8bszy
ncv9ppu8bszy
вчера в 11:50
Хорошие времена вспомнили... но Динамо не похоже на тот Зенит.
Интерес
Интерес
вчера в 11:01
Очень похоже,но только одним-оба гастарбайтера из бывшей ЧССР.
drug01
drug01
вчера в 10:21
Пожалуй у Динамо нет таких возможностей чтобы быть наверху в турнирной таблицы
lotsman
lotsman
вчера в 09:57
Командный дух оно уже давно потеряло.
Гость
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