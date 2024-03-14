Мбаппе может пропустить Олимпиаду

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе с большой долей вероятности пропустит летнюю Олимпиаду, которая пройдёт в Париже. «Реал», в который игрок перейдёт летом, не намерен никуда отпускать своего новичка в его первом сезоне в команде. Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет сыграть на домашней Олимпиаде.
Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.
билет в Мадрид это раз в жизни, удачи парню!!!
билет в Мадрид это раз в жизни, удачи парню!!!
- Нет. Мы на выходные к бабушке в деревню....т.е. в Испанию едем.
- Нет. Мы на выходные к бабушке в деревню....т.е. в Испанию едем.