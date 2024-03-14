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Мбаппе может пропустить Олимпиаду

вчера, 11:17

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе с большой долей вероятности пропустит летнюю Олимпиаду, которая пройдёт в Париже. «Реал», в который игрок перейдёт летом, не намерен никуда отпускать своего новичка в его первом сезоне в команде. Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет сыграть на домашней Олимпиаде.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.

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Все комментарии
Tex
Tex ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:55
олимпиада - событие, которое проходит раз в 4 года (на пару недель), а играть или не играть за Реал потом можно каждый матч в течении всего контракта до конца карьеры
shur
shur
вчера в 14:06
....Олимпиаду и в 28-мь и в 32-два можно выиграть добавившись в усиление молодой сборной Франции(таковы правила), а вот входной
билет в Мадрид это раз в жизни, удачи парню!!!
c89dnfeg492a
c89dnfeg492a
вчера в 12:51
Ну значит Месси получит 9-ий Золотой мяч...
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 12:24
Мбаппе : Борис (Перес) - ты неправ.. Хе-хе.. 😀
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:20
Истерику может закатить пропускать тренировки Реала, одно радует в Реале он не будет решать как в Псж.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:12
- Мам, можно я пойду на Олимпиаду погуляю?
- Нет. Мы на выходные к бабушке в деревню....т.е. в Испанию едем.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:55
Черепашке нужно привыкнуть, что РМ не будет удовлетворять его хотелки. Это самый большой риск и есть в его переходе, в ПСЖ-то ему было открыто на всех плевать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:43
Попахивает первым конфликтом с новым клубом)
shlomo
shlomo
вчера в 11:34
Силы тратить еще на ОИ...зачем ему олимпиада, если он уже чемпион мира... В футболе олимпиада- это очень давно скорее прикольный движ, чем серьёзный турнир.... очень активное лето его ждёт, будет в это время дом в Мадриде выбирать ....
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:21
Ну все... Останется в ПСЖ))
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