Мбаппе может пропустить Олимпиаду

1710404228

вчера, 11:17

Нападающий ПСЖ и сборной Франции с большой долей вероятности пропустит летнюю Олимпиаду, которая пройдёт в Париже. «Реал», в который игрок перейдёт летом, не намерен никуда отпускать своего новичка в его первом сезоне в команде. Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет сыграть на домашней Олимпиаде.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.