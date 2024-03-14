Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Влут может сыграть против «Спартака»

вчера, 10:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал31.03.2024 Не начался

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о состоянии здоровья нападающего екатеринбуржцев Рая Влута.

Он сейчас лечится в Екатеринбурге. Поедет на сборы, врачи говорят, что на матч со «Спартаком» он уже может быть готов. Конечно, после такой большой паузы ему будет тяжело против «Спартака». Но мы надеемся на него, посмотрим, как он будет дальше готовиться.

Напомним, Влут не играл с мая 2023 года.

Матч 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Урал» состоится 31 марта. «Красно-белые» занимают 6-е место в турнирной таблице, а «шмели» находятся на 13-й строчке.

Вчера, в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Урал» обыграл «Родину».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мусаев может стать чемпионом РПЛ за десять матчей. «Краснодар» решился на эксперимент
Вчера, 15:30Вадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии9
Мбаппе может пропустить Олимпиаду
Вчера, 11:17
Последний день для сенсации в Лиге чемпионов. «Атлетико» и ПСВ сразятся с фаворитами
13 мартаВадим Багров в блоге Магический шарКомментарии6
Личка об игре с «Зенитом»: «Нас ждёт тяжёлый матч, но мы не должны бояться»
13 марта
У «Зенита» есть криптонит. «Динамо» знает, как выбить гегемона из Кубка, и едет Санкт-Петербург
12 мартаМаксим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии2
В АПЛ снова сменился лидер. «Арсенал» клеймили за расходы и жалобы
12 мартаМаксим Тарасов в блоге Командный духКомментарии9
Сортировать
Все комментарии
Рой Макай
Рой Макай ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:06
В этом смысле согласен, сроки смешные за такие деяния.. Плюс сидеть будут скорее всего как Брейвик в лакшери условиях с вай фаем и плейстейшном.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 11:59
Так вот Промес тоже наркотиками торговал, а это смерть несущая многим людям, включая и детей, но его многие считают хорошим человеком, получается они и Влута должны оправдывать.
Для меня лично они оба преступники и должны сидеть.
Вот только таким как Влуту должны давать лет 10 минимум, а таким как Промес пожизненно.
Рой Макай
Рой Макай ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 11:53
Надеюсь это была ирония) выпивший мужик устроил дтп, в котором погиб ребенок. В чем несправедливость суда? Как по мне, то в том, что мало дали. Или должны были приговорить к паре недель исправительных работ, как в фильме «Новые парни турбо»?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:43
Надеюсь спартачи поддержат Рая Влута перед матчем как пострадавшего от не справедливого голландского суда.
Интересно, а Влута в Спартак позовут?
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:22, ред.
Ну Родину Урал обыграл по пенкам ... Да и не выглядел лучше.
mdsa65wc8pph
mdsa65wc8pph
вчера в 10:51
Большой получился перерыв в играх.... придется нагружаться на тренировках, чтобы набрать форму.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 