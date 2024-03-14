Влут может сыграть против «Спартака»

Президент «Урала» рассказал о состоянии здоровья нападающего екатеринбуржцев .

Он сейчас лечится в Екатеринбурге. Поедет на сборы, врачи говорят, что на матч со «Спартаком» он уже может быть готов. Конечно, после такой большой паузы ему будет тяжело против «Спартака». Но мы надеемся на него, посмотрим, как он будет дальше готовиться.