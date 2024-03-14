Влут может сыграть против «Спартака»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о состоянии здоровья нападающего екатеринбуржцев Рая Влута.
Он сейчас лечится в Екатеринбурге. Поедет на сборы, врачи говорят, что на матч со «Спартаком» он уже может быть готов. Конечно, после такой большой паузы ему будет тяжело против «Спартака». Но мы надеемся на него, посмотрим, как он будет дальше готовиться.
Напомним, Влут не играл с мая 2023 года.
Матч 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Урал» состоится 31 марта. «Красно-белые» занимают 6-е место в турнирной таблице, а «шмели» находятся на 13-й строчке.
Вчера, в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Урал» обыграл «Родину».
Для меня лично они оба преступники и должны сидеть.
Вот только таким как Влуту должны давать лет 10 минимум, а таким как Промес пожизненно.
Для меня лично они оба преступники и должны сидеть.
Вот только таким как Влуту должны давать лет 10 минимум, а таким как Промес пожизненно.
Интересно, а Влута в Спартак позовут?
Интересно, а Влута в Спартак позовут?