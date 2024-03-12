«Оренбург» — инициатор отставки Абаскаля, судьба Ивича в руках «Химок». Кубок России интригует

1710233060

сегодня, 11:44

Где-то заговорили об увольнениях.

«Химки» – «Краснодар»

- Прошлогодний финалист неожиданно сразу отправился в Путь регионов, но тому виной «группа смерти» — там «быки» бодались с «Динамо» и «Спартаком». Дальше по верхней сетке отправились москвичи. Из плюсов – матч с «Химками» сейчас очень кстати. Команде Ивича нужен импульс после двух игр без побед, а против химчан они будут фаворитом. Надо уйти на паузу с хорошим настроением и без разговоров об отставке, которые уже сочатся из «Краснодара».

- Но и противостоят «горожанам» не какие-то ноунеймы – лидеры Первой лиги. «Химки» при Андрее Талалаеве рвут всех – начиная с сентября, проиграли лишь в одном официальном матче – на выезде клубу « СКА Хабаровск» (1:3). После рестарта коллектив не пропустил и гола – «сухие» победы над «Тюменью» и «Волгарём».

ЦСКА – «Ростов»

- Как и всегда – с ЦСКА лучше не торопиться с выводами. Команда подходила ко второй части сезона на 8-м месте в таблице и это можно было назвать провалом. Но турнирная ситуация такова, что победы над «Крыльями» «красно-синим» хватило, чтобы запрыгнуть в топ-5. «Армейцы» в хорошей форме.

- В Кубке «Ростов» боролся за Путь РПЛ с «Уралом» — в первом круге победа была за «шмелями», а южане во втором круге потеряли очки с «Рубином» и уступили «Локо». Уже в последнем туре удалось обыграть уральцев – и «Ростов» в верхней сетке. Первый матч с ЦСКА завершился многозначительной ничьей (1:1).

«Волгарь» – «Ахмат»

- Успех в Кубке России может стоить астраханцам места в Первой лиге. «Волгарь» после повышения всегда был середняком – но сейчас вообще идёт в зоне вылета, команда на грани краха. В двух матчах после паузы – 1 гол и 1 очко. Возможно, матчем против «Ахмата» стоит пожертвовать.

- После тяжёлой осени дела обстоят чуть лучше – Мирослав Ромащенко всё ещё у руля благодаря доверию руководства. И команда наконец одержала победу (1:0 с «Уралом»). Поражению от «Динамо» нечего удивляться – и даже с ним грозненцы покинули зону стыков.

«Родина» – «Урал»

- «Уралу» победа нужна, как воздух – при Викторе Ганчаренко это команда серий. Если набирает очки, то со всеми подряд. Если проигрывает, то матч за матчем. В Грозном было трудно сыграть даже вничью – но турнирная ситуация требует. А после 0:1 – ставший традицией разгром от «Зенита» (1:4). Если «шмели» хотят остаться в РПЛ , на «Спартак», «Крылья», «Динамо» и «Сочи» надо выходить, как на последний бой. А боевой настрой закрепить игрой с «Родиной».

- Это могло бы быть противостояние бывших – до декабря-2023 «Родину» возглавлял Дмитрий Парфёнов, который ранее работал в «Урале». Но амбиции у москвичей серьёзные – а «Родина» в начале этого сезона забуксовала. Коуча сменил Франк Гарсия – и при нём в 9 матчах Первой лиги у «Родины» 5 побед, 2 ничьи и 2 поражения.

«Зенит» – «Динамо»

- Петербуржцы в очередной раз допустили осечку, сыграв со «Спартаком» вничью дома. Но это можно стерпеть – москвичи всё равно в ужасном состоянии, а «сине-бело-голубые» реабилитировались разгромом «Урала» на выезде.

- Только с «Динамо» играть опасно – «бело-голубые» неслабо потрепали петербуржцев в последние годы. В шести предыдущих матчах у «Зенита» — лишь две победы. Зато «Динамо» в огне. Сначала ничья в 2021-м, потом сенсационная кубковая победа в марте 2023 года. Причём в Санкт-Петербурге. В августе у москвичей снова был удачный визит – и гостевая победа 3:2. А в первом поединке текущего розыгрыша Кубка – минимальная победа.

« СКА -Хабаровск» – «Сочи»

- У южан странный календарь. Вот уже третий матч – в гостях. Очки набирать удаётся, но с трудом – ничьи с «Оренбургом» и «Локомотивом». В Кубке команда закалялась матчами против ЦСКА и «Оренбурга», так что к игре с хабаровчанами подходит фаворитом.

- При Романе Шаронове « СКА -Хабаровск» превратился в середняка Первой лиги и борется за выживание, а не попадание в РПЛ . После паузы – ничья с «Волгарём» и 0:3 от «Черноморца»

«Спартак» – «Оренбург»

- Второй домашний матч подряд для «красно-белых» — и очень важный. В «Лужниках» «Спартак» опозорился в матче с «Факелом» — 0:2 и вялое движение. Уже идут разговоры об отставке Абаскаля и выборе преемника. Подумывают даже вернуть Станислава Черчесова.

- А «Оренбург» после паузы наплаву. Южноуральцы не стали искать опытного наставника – Деограсия ранее не тренировал на высшем уровне. Но пока испанец даёт результат – команда спаслась с ЦСКА (1:1) и переиграла «Балтику» (1:0). Оторвалась в зоне стыков. Теперь предстоит бескомпромиссный поединок с «красно-белыми» — в 10 последних играх у них только 1 ничья.

«Локомотив» – «Балтика»

- Московское дерби и поединок с аутсайдером – не самый тяжёлый календарь. Но «железнодорожники» медленно набирают ход – поражение и ничья. Осенью коллектив смотрелся увереннее – тогда и в Кубке они опередили «Ростов», «Урал» и «Рубин», стали первыми в группе.

- А сейчас предстоит играть с тёмной лошадкой турнира. В квартете с «Зенитом», «Ахматом» и «Крыльями» балтийцы смотрелись настолько уверенно, что обыграли всех в первом круге. А после добыли путёвку в верхнюю сетку, опять обыграв грозненцев.

- Домашний поединок с «Локо» в ноябре завершился ничьей, так что стороны продолжают борьбу на равных условиях.