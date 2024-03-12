У «Зенита» есть криптонит. «Динамо» знает, как выбить гегемона из Кубка, и едет Санкт-Петербург

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сегодня, 17:31

На этот раз у гостей хорошие шансы.

Слишком много осечек в этом сезоне

- Для всей РПЛ это хорошо – появляется намёк на интригу. Ещё матч с ЦСКА за Суперкубок показал, что этот чемпионат будет отличаться от предыдущих. Дальше случились гостевая ничья с «Ростовом» и домашнее поражение (!) от «Динамо». В сентябре очки отобрали уже «армейцы», а потом подтянулись и «Локомотив» с «Оренбургом». В ноябре-декабре обидчиками «сине-бело-голубых» были «Краснодар» и те же «железнодорожники». И после зимней паузы тенденция продолжилась. Понятно, что «Зенит» при Семаке слабо стартует весной, но к апрелю набирает чемпионский ход. Но есть и другая тенденция – на игры со «Спартаком» петербуржцы всегда настраиваются эталонно. Всегда, но не в этот раз. 2 марта на «Газпром Арене» «Зенит» был бледной копией себя прежнего. «Красно-белые» сдерживали упавший атакующий потенциал, сами периодически перехватывали инициативу. А на последних минутах вообще могли вырвать 3 очка – вспомнили про стеночки и забегания.

- «Зениту» такое начало весны не понравилось – в Екатеринбург команда отправилась по-настоящему злой. В первом тайме «шмели» ещё сдерживали «сине-бело-голубых» — на перерыв ушли при 0:1. Но затем на первый план вышла разница в классе. Забили Мостовой, Кассьерра и Сергеев, екатеринбуржцы ответили голом Эрика Бикфалви. Как итог – возглавили таблицу Премьер-Лиги.

- В Кубке петербуржцы тоже достаточно ошибались. Но это более привычно – в прошлом году, например, отправились в Путь регионов. Тогда им палки в колёса вставляли «Спартак» и «Крылья», теперь – «Ахмат» и (неожиданно) «Балтика». Но без второго топ-клуба в квартете оказалось не так интересно – поэтому у «Зенита» не было препятствий для лидерства.

- Группа атаки пока набирает кондиции, но потенциал чувствуется. Артур интегрируется в стартовый состав – Семак в обеих играх чемпионата выпускал его с первых минут. Педро выходит на замену – но уже показывает топ-уровень игры один в один, обводку и скорость. А пока они адаптируются в новом коллективе, разницу делают давние лидеры. Матео Кассьерра в игре с «Уралом» опять забил – это его 15-й мяч. Колумбиец – с отрывом лучший бомбардир чемпионата. А Сергеев – по-прежнему джокер «Зенита». Выходит на замену и добивает соперников.

- К поединку с «Динамо» «сине-бело-голубые» подходят в оптимальном составе. К тому же нет препятствий выпустить сильнейших – после предстоит пауза на игры сборных. У новичков будет ещё один шанс прочувствовать уровень сопротивления.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-3-3): Адамов – Сантос, Нино, Еракович, Караваев – Клаудиньо, Вендел, Барриос – Мостовой, Кассьерра, Артур.

Личка говорит о возвращении в чемпионскую гонку

- У «Динамо» свой путь по текущему чемпионату – не такой, как у «Зенита» или «Краснодара». Первые стагнировали в ходе перестройки и отпустили ситуацию, а сейчас нагоняют упущенное. Вторые воспользовались этим и заскочили на первую строчку и вплоть до 20-го тура её удерживали. А вот «бело-голубых» в этой тройке ещё осенью было сложно представить. Как и ЦСКА , «Спартак», «Локомотив», «Динамо» с серьёзными сомнениями вступало в новый сезон. Но Марцел Личка объединил всех вокруг себя, идеально подошёл коллективу – и после тяжёлого старта, адаптационной осени, к ноябрю москвичи заиграли. Стали одерживать победу за победой и на паузу ушли в топ-3.

- Этот свой путь привёл к тому, что сейчас столичный коллектив включился в чемпионскую гонку – сам Личка отмечает:

Я думаю, что турнирное положение не давит на нас так, как на «Зенит» и «Краснодар». «Зенит» пять лет подряд выигрывал чемпионат России. «Краснодар» входил в весеннюю часть сезона, опережая нас на 6 очков. Но эти команды дали нам шанс вернуться в гонку за золото. Мы можем сделать сюрприз. В раздевалке мы не говорим о возможном чемпионстве. Конечно, мы следим за играми «Краснодара» и «Зенита», но на теории это не обсуждаем.

«Краснодар» сначала оступился с «Рубином», затем провалил дерби с «Ростовом». «Зенит» тоже потерял очки со «Спартаком». Так и получилось, что по итогам 20 туров «Динамо» отстаёт от лидирующих петербуржцев только на 2 очка – свои игры с «Локомотивом» и «Ахматом» команда выиграла.

- Хотя куда ближе «бело-голубым» борьба за Кубок России. Нужен хоть какой-то трофей – москвичи по ним изголодались. И уже был опыт, когда команда доходила до финала – тогда не повезло попасть на сверхмотивированный «Спартак». Смолов обещал выиграть Кубок в следующем году – тогда прошли как раз «Зенит», но разбились о сенсационный «Акрон». Теперь команда вернулась на подходящий путь, сформировался сильный коллектив. В чемпионате заруба серьёзная – соревноваться с петербуржцами и южанами тяжело. А вот на Кубке они вряд ли захотят концентрироваться.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-2-3-1): Шунин – Паршивлюк, Фернандес, Бальбуэна, Даса – Чавес, Лаксальт – Бителло, Карраскаль, Макаров – Тюкавин.

У «Зенита» развивается комплекс

На удивление «Динамо» — один из самых неприятных для «Зенита» соперников. Сложно вспомнить, кто бы вставлял им палки в колёса настолько часто. Так было и на заре доминирования петербуржцев – периодически случались ничьи (сентябрь 2017-го), иногда «бело-голубые» добивались победы (октябрь-2018, август 2020 года).

Но абсолютно по-другому противостояние ощущается с прошлого сезона. Когда команды сошлись в Пути регионов Кубка, все заранее отдавали победу «сине-бело-голубым». Москвичи приехали в Санкт-Петербург, удержали 1:1 до серии пенальти – и пробились в следующую стадию, сотворив чудо.

В текущем сезоне бои стали только ярче. Снова Санкт-Петербург, 3-й тур чемпионата, быстрый гол Тюкавина, ответ на 9-й. К перерыву – 2:1. И два поздних гола – сначала Сергеев сравнивает и, кажется, приносит ничью «Зениту». А потом громом проносится забитый мяч Грулёва. На 90+6-й минуте.

И первый матч Кубка в Москве – минимальная победа хозяев. «Динамо» умеет красиво биться с гегемоном.