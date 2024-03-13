Последний день для сенсации в Лиге чемпионов. «Атлетико» и ПСВ сразятся с фаворитами

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вчера, 18:21

«Интер» и «Боруссия» Д уважают упрямых соперников.

Предвкушаем идеальные четвертьфиналы

Дальше прошли «Реал» и «Барселона», возможно Эль Класико. В следующем раунде «Манчестер Сити» и «Арсенал». Не ошиблась «Бавария» с Кейном и не оступился ПСЖ с Мбаппе. Шесть элитных команд в следующем раунде. А ещё две могут к ним присоединиться. Для идеального состава оставалось добавить вместо «Боруссии» Д команду Хаби Алонсо – великолепный «Байер». Но клуб из Леверкузена в гонке за победу в Лиге Европы с «Ливерпулем» и «Миланом».

Другой клуб города – «Интер», для прохода дальше должен не проиграть в гостях Симеоне. Сам «Атлетико» крайне редко уступает в домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов. Можно вспомнить победу «Челси» в Мадриде, но домашние стены – это козырь в пользу мощных, но нестабильных испанцев. «Интер» Индзаги ещё интереснее, чем «матрасники». Но кто сказал, что появление «Атлетико» или ПСВ в четвертьфинале ухудшит турнир, если по делу одержат победы в парах?

Высока вероятность элитных четвертьфиналов, в восьмерке будут строго команды с финалами Лиги чемпионов за плечами, если вылетят голландцы. Но даже с ПСВ будет весело. В пятницу в Швейцарии проведут жеребьевки сразу двух раундов Лиги чемпионов – четвертьфиналов и полуфиналов. Невероятно волнующее событие. Одно дело получить в соперники «Боруссию» Д, а другое – сразиться с «Манчестер Сити». Четвертьфиналы будут сказочными по составу в любом случае.

В Лиге чемпионов не осталось слабых команд и случайных участников престижной стадии. Если «Атлетико» выбьет «Интер», то окажется самым «скучным» участником следующей стадии. Но если Индзаги опередит Симеоне по сумме матчей, то в восьмерке будут только атакующие машины, ведь в Дортмунде сыграют адепты результативного футбола с классными форвардами впереди. «Интер» тоже отличается по своим атакующим показателям в новом сезоне.

Голландцам не стоит бояться «жёлтой стены»

«Боруссия» Д дома полагается на невероятную поддержку. Но ПСВ привык к сложным выездным матчам в Роттердаме и Амстердаме. Их не испугают шумные фанаты «шмелей». Зато трибуны станут козырем для Терзича, пусть Бос приедет на знакомый стадион. Наставник ПСВ тренировал «Боруссию» Д и не проиграл старым знакомым в первом поединке. Наличие звезд и узнаваемых имен в заявке формально делает немцев фаворитами в дуэли, но не спешите хоронить голландцев.

В Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала нередко появляются сенсационные участники. Год назад между собой играли «Брюгге» и «Бенфика» на первом этапе, португальцы прошли дальше и сыграли красивый ответный поединок с «Интером», триллер 3:3. Два года назад португальские «орлы» не вышли в полуфинал, уступив «Ливерпулю». А вот «Вильярреал» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов, пока «Манчестер Сити» с боями проходил сложный «Атлетико».

«Порту», «Лион», «Лейпциг», «Аталанта», «Рома», «Аякс» и «Тоттенхэм» играли в решающих стадиях Лиги чемпионов за последние годы. В этот раз гранды собрались, поэтому в случае прохода «Боруссии» Д – пускай не чемпиона Германии, но клуба с финалом против «Баварии» при Клоппе, будет необычный состав участников четвертьфиналов, все из топ-5. Но ПСВ это сила. Например, нападающего Люка де Йонга, у опытного великана 25 голов и 11 ассистов в ЛЧ и чемпионате Нидерландов.

Мексиканца Лосано не нужно представлять, а другой вингер ПСВ , двадцатилетний бельгиец Бакайоко, хочет повторить успех Доку и перейти в большой клуб из серьезной лиги. Аналогичная задача у Веермана, центральный полузащитник раздает голевые передачи в чемпионате, а в Лиге чемпионов запасался терпением до выезда в Дортмунд. У «Боруссии» больше явных козырей – Хуммельс, Зюле, Брандт, Забитцер и Джан опытнее, но голландцы с конца сентября проиграли всего один поединок, да и тот в Кубке Нидерландов. ПСВ – невероятно опасная команда, прямо как «Порту» для «Арсенала».

Индзаги важно не играть на ничью в Мадриде

Если увидите, что Симоне поставил на счет 0:0, то готовьтесь не спать до пенальти. «Атлетико» может забить ответный мяч, а вратарь Облак в состоянии вытащить все удары в основное время. Тогда испанцы отправятся в овертайм, где уже играли в этом году. В дополнительное время Гризманн сломал «Реал» в Кубке Испании, оставив Беллингема без «золотого дубля». «Интер» не имеет опыта постоянной работы против настолько сложных команд, как у Анчелотти и Хави.

Большой минус для миланцев в Лиге чемпионов. Слишком легко мчатся к титулу. «Интер» опережает «Милан» на шестнадцать пунктов. Команда Лаутаро одержала 24 победы, 3 раза сыграла вничью и проиграла всего однажды. Забили 70 мячей, колоссальный запас. Зоммер часто отражает мячи, швейцарский голкипер пропустил 13 раз в 28 матчах. Но Лига чемпионов – коварная дама, видели вылеты и более очевидных фаворитов, чем «Интер» против «Атлетико» в гостях.

Огромным минусом для испанцев является травма Гризманна. У итальянцев нет потерь среди основных игроков, поэтому Индзаги снова хочет переиграть Симеоне с позиции силы и контроля мяча. Вот только промахи нападающего Арнаутовича обязательно аукнутся, если «Атлетико» проведет классный первый тайм и сумеет добраться до ворот Зоммера, быстро огорчив голкипера «Интера». В противном случае увидим матч с явным преимуществом очаровательных визитеров.

Великолепные форварды Тюрам и Лаутаро, если Витсель и компания зевнут, получат и реализуют моменты. Меткость в этой паре на центральном плане, ведь нападающие «Интера», как и Мората, знамениты невообразимыми промахами. «Атлетико» в плохой форме, у Симеоне три поражения и ничья в последних пяти матчах. Но это невероятно опасный, волевой соперник. Индзаги нужно заслужить путевку в четвертьфинал, минимальная домашняя победа – лишь затравка.