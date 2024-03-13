Личка об игре с «Зенитом»: «Нас ждёт тяжёлый матч, но мы не должны бояться»

Главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России против «Зенита».

Не знаю, будет ли этот матч самым важным. Понятно, есть один плюс, что если ты вылетаешь, то будешь еще играть (в Пути регионов РПЛ ). Самая важная игра всегда следующая что в чемпионате, что в Кубке. Сейчас это и будет. Нас ждёт очень тяжёлый матч с соперником, который ещё приобрел хороших игроков зимой. Но это не значит, что мы должны ехать и бояться. К сожалению, у нас не будет Карраскаля, но вернутся Лаксальт и Бальбуэна.