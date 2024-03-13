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Личка об игре с «Зенитом»: «Нас ждёт тяжёлый матч, но мы не должны бояться»

вчера, 11:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России против «Зенита».

Не знаю, будет ли этот матч самым важным. Понятно, есть один плюс, что если ты вылетаешь, то будешь еще играть (в Пути регионов РПЛ). Самая важная игра всегда следующая что в чемпионате, что в Кубке. Сейчас это и будет. Нас ждёт очень тяжёлый матч с соперником, который ещё приобрел хороших игроков зимой. Но это не значит, что мы должны ехать и бояться. К сожалению, у нас не будет Карраскаля, но вернутся Лаксальт и Бальбуэна.

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Все комментарии
Интерес
Интерес ответ nubom (раскрыть)
вчера в 13:59
Блин,опять придётся выделять бесплатно пожарную машину,постоянный патруль ППС и разрешить езду задним ходом по Невскому...
nubom
nubom ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 13:02
Зенит берет исключительно борзыми щенками...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:57
в принципе бояться то некого это Зенит должен их бояться
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:39
Нужно боятся...
"Страх — чувство базовое, биологическое, крайне необходимое. Полностью избавиться от него невозможно. Страх помогает выжить, уберегает от потенциально опасных ситуаций."
shlomo
shlomo
вчера в 12:01
Не только у Динамоков будет тяжелый матч, Зениту тоже будет не легко. Пусть победит сильнейший и без судейских ляпов.
Интерес
Интерес
вчера в 11:36
И сказал Марцела Личка :Будем брать "Зенит" наличкой,
я на нолик бы сыграл-и уже полуфинал!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:28
Удачи динамикам!)
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