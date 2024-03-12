В АПЛ снова сменился лидер. «Арсенал» клеймили за расходы и жалобы

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сегодня, 14:46

8-матчевая победная серия и амбиции в ЛЧ .

Артета заставлял сомневаться

«Канониры» схватили приличную порцию критики за декабрьский отрезок. К тому моменту уже стало ясно, что гонка проходит между тремя командами – лондонцами, «Ман Сити» и «Ливерпулем». И первые двое в ней ошибались чаще, чем обычно.

Пик негатива пришёлся на «боксинг-дэй». В декабре команды играют матчи чемпионата раз в 3-4 дня. С «Вулверхэмптоном» и «Лутоном» «Арсенал» ещё справился – а вот «Астон Вилла» оставила их без очков. После – ничья с ПСВ , победа над «Брайтоном». Матч против «Ливерпуля» был принципиально важен – удалось отобрать очки. Но после – ещё 2 поражения (0:2 от «Вест Хэма» и 1:2 от «Фулхэма»).

Так «канониры» опустились на окраину зоны ЛЧ – на 4-ю строчку. Вперёд пропустили даже «Астон Виллу». «Сити» тем временем набрал ход и включился в погоню за «Ливерпулем».

Такие результаты вызывали множество вопросов. В прошлом сезоне «пушкари» тоже боролись за чемпионство – с «Сити». И шли в лидерах. Не хватило опыта, функционала, универсальности, глубины состава. И летом клуб сделал необходимый шаг вперёд – подписали элитного опорника Райса, Кая Хаверца в центральную ось, защитника Тимбера. Арендовали топ-вратаря Райю. При этом лондонцы солидно закупаются не первый год. Но наступает декабрь – и коллектив не справляется с наплывом матчей.

А в январе появлялись слухи об очередном дорогом трансфере – хотели подписать форварда Айвена Тоуни. Этого сделать не удалось. Микель в итоге отметил, что лондонцы вынуждены бороться с «Сити» и «Ливерпулем» с одной из самых коротких заявок. И заслужил критику фанатов. В клубе царило огромное напряжение.

«Арсеналу» проще после вылета из кубков

Оно и неудивительно – это часть роста. Ранее «Арсенал» был совсем молод и неопытен – и постепенно дорос до топ-3. Теперь предстоит сделать очередной шаг вперёд – и это требует огромных усилий.

В Англии самый насыщенный календарь. Помимо чемпионата, еврокубков, Кубка Англии есть ещё и Кубок Английской Лиги – такой подход критикуют и Гвардиола, и Клопп. Но с этим приходится мириться. «Арсенал», например, из обоих национальных кубков вылетел на ранних стадиях.

Напряжение ощутимо спало – и в новом году «пушкари» предстали в абсолютно новом обличии. В 8 матчах Премьер-Лиги подопечные Микеля Артеты не проиграли ни разу. Это было необходимо, чтобы продолжать погоню за конкурентами – «Ливерпуль» и «Сити» были в более сильной позиции.

Лондонцы сделали главное – обыграли и тех, и других в очных встречах дома. Поэтому оставалось ждать осечки – и они её допустили в очном столкновении. Встреча получилась украшением игрового дня и завершилась ничьей. «Арсенал» же переиграл «Брентфорд» и вырвался вперёд. Сейчас накал доведён до предела – «пушкари» с мерсисайдцами набрали по 64 очка, «горожане» идут третьими и отстают лишь на 1 балл!

Надо показать класс в ЛЧ

Есть по сравнению с предыдущим сезоном важное отличие – тогда «Арсенал» не играл в ЛЧ . Сейчас команда участвует в двух престижнейших турнирах – и ни одним из них нельзя жертвовать в пользу другого.

На групповой стадии у «канониров» было пространство для разгона – им досталась не самая сложная группа с ПСВ , «Лансом» и «Севильей». Французам лондонцы умудрились проиграть, также очки отобрали голландцы. Но лидерству «Арсенала» это не помешало.

Сейчас – снова борьба на грани. «Порту» — не самая сильная португальская команда, аутсайдер чемпионской гонки. Но в домашнем матче ЛЧ с «Арсеналом» «сине-белые» одержали победу. И вроде сейчас «канонирам» играть дома – на «Эмирейтс» они хороши. Только прошлогодний опыт показывает, что португальцы и в таких условиях могут вырывать победы. Тогда «Спортинг» в 1/8 финала сыграл с «Арсеналом» вничью дома, а в Лондоне дотерпел до серии пенальти. И прошёл дальше.

У «Арсенала» отлично подобранный состав, есть яркие лидеры – в еврокубках от этого надо выжимать максимум.

Всё ещё нет форварда

Вместе с тем нельзя забывать о своём объективном уровне. Сейчас команда прошла тяжёлый этап и на подъёме. Но проблемы, которые всплыли в декабре, никуда не делись. Просто страдает от них клуб чуть меньше. Селекционерам необходимо продолжать поиск форварда. Габриэл Жезус – прессинг-машина, отличный универсал. Но это не монстр чужой штрафной, который будет забивать под 30 мячей в чемпионате. А претенденту на титул без такого не обойтись. Временным решением стал Кай Хаверц – там он раскрылся по-новому, стал забивать чаще. Но не то. Не Айвен Тоуни – форвард, которого пытались купить у «Брентфорда», в прошлом сезоне положил 20 мячей в АПЛ . И в этом отметился четырьмя после возвращения на поле (сыграл 9 матчей в АПЛ ).

До сих пор есть вопросы во вратарской линии. Был добротный голкипер Рамсдейл – к нему в пару зачем-то привели настолько же сильного Райю. И оставили обоих. Пример «Челси» уже показал, что из такой идеи ничего хорошего не выйдет. Давид в итоге стал основным, иногда ошибался, уступал место Аарону – а он в итоге потерял уверенность в себе и не мог полноценно воспользоваться шансом.