«Ливерпуль» одержал крупную победу над «Спартой» в матче Лиги Европы

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сегодня, 00:47

«Ливерпуль» одержал победу над «Спартой» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (6:1).

К 14-й минуте мерсисайдцы забили 4 мяча — отличились Дарвин Нуньес (7-я), Бобби Кларк (8-я), Мохамед Салах (10-я) и Коди Гакпо (14-я). Велько Бирманчевич на 42-й сократил отставание пражской команды в счёте. Доминик Собослаи на 48-й забил 5-й гол англичан. Гакпо на 55-й сделал дубль.

По сумме двух встреч «Ливерпуль» выиграл со счётом 11:2 и вышел в 1/4 финала турнира.