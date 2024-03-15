Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига Европы 2023/2024

«Ливерпуль» одержал крупную победу над «Спартой» в матче Лиги Европы

сегодня, 00:47
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль6 : 1Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)СпартаМатч завершен

«Ливерпуль» одержал победу над «Спартой» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (6:1).

К 14-й минуте мерсисайдцы забили 4 мяча — отличились Дарвин Нуньес (7-я), Бобби Кларк (8-я), Мохамед Салах (10-я) и Коди Гакпо (14-я). Велько Бирманчевич на 42-й сократил отставание пражской команды в счёте. Доминик Собослаи на 48-й забил 5-й гол англичан. Гакпо на 55-й сделал дубль.

По сумме двух встреч «Ливерпуль» выиграл со счётом 11:2 и вышел в 1/4 финала турнира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Рома» уступила «Брайтону», но вышла в следующий раунд Лиги Европы
Сегодня, 00:59
«Байер» одержал волевую победу над «Карабахом» и вышел в 1/4 Лиги Европы
Сегодня, 00:58
«Аталанта» обыграла «Спортинг» и вышла в 1/4 ЛЕ. У Миранчука — ассист
Сегодня, 00:52
«Милан» обыграл «Славию» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Вчера, 22:44
«Балтика» прошла «Локомотив» в Кубке России, одержав победу по пенальти
Вчера, 20:13
«Спартак» переиграл «Оренбург» и вышел в следующий раунд Пути РПЛ Кубка
Вчера, 19:55
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:44
Не стали мелочиться - на полную катушку приняли!
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 08:12
Я вообще полагал, что состав на половину будет из молодежки. Но тут максимально боевой состав. Видимо Юрген захотел порадовать местную публику перед уходом
yxg2g477pd48
yxg2g477pd48
сегодня в 08:05
Болельщики Ливера на трибунах неиствовали....:)))))
112910415
112910415
сегодня в 05:57
да, Ливерпуль быль посильнее )
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:49
По началу матча казалось что счёт вообще будет двузначным
Спартанцы в этот раз оказались "мальчиками для битья"
Ливерпуль главный и явный фаворит, но время покажет насколько это оправдано
hpyujauanm36
hpyujauanm36
сегодня в 05:21
Попала Спарта под Ливер как хрен в горчицу
z4zbqjuk7v4y
z4zbqjuk7v4y
сегодня в 03:12
Нипадеццки Ливер чехов покошмарил
z332ywqjapxm
z332ywqjapxm
сегодня в 01:52
Почти, как со Спартаком в 2017м)
Сумма голешников та же, но осадочек всплывает, и думаю не у меня одного)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:48
Ливерпуль просто зверь.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:17, ред.
С победой и выходом в четвертьфинал Лиги Европы, Ливерпуль и всех болельщиков этого клуба!!! У лучшего игрока этого клуба сегодня три ассиста и гол. Мохаммед Салах стал первым игроком в истории Ливерпуля, забившим 20+ голов во всех турнирах в семи сезонах подряд. А в сезоне 2017/18, он записал на свой счёт 44 мяча. Что стало самым результативным для форварда. Вот битвы могут быть в Лиге Европы. Главным претендентом на победу в турнире является Ливерпуль, а дальше идут Байер Леверкузен, Милан и т.д. Думаю, что Ливерпуль очень сильно постарается выиграть всё возможное в последний сезон Юргена Клоппа, а возможно, и Салаха с Ван Дейком.
YNWA
YNWA
сегодня в 01:14
На классе!
Carradona
Carradona
сегодня в 00:55
Состав у ЛФК конечно, солянка)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 